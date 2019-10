Na popisu igrača za predstojeće susrete hrvatske nogometne reprezentacije dva imena posebno upadaju u oko, zaslužuju li aktualni i bivši hajdukovac poziv ispred njih?

Zlatko Dalić jučer je objavio popis igrača za susrete sa Slovačkom i Gruzijom, a kao najvažnije ime na njemu izdvaja se povratnik Duje Ćaleta-Car kojeg je izbornik uvrstio u kadar ponajviše zbog činjenice da su Domagoj Vida i Dejan Lovren suspendirani.

Popis je, kao gotovo i uvijek, ostavio prostora za debatu. Sigurno da na njemu ima nekoliko nelogičnosti, ali da ne bismo sitničarili, osvrnut ćemo se na jedan dio popisa kojeg je jednostavno nemoguće zanemariti, a to je vratarska trojka.

Odnosno, nećemo se dirati Dominika Livakovića koji je u ovom trenutku definitivno najbolji vratar kojeg Hrvatska ima, već na ostalu dvojicu.

Lovre Kalinić izgubio je startnu poziciju u Dalićevoj momčadi nakon niza loših predstava, a zbog istog je razloga još i prije izgubio "jedinicu" u Aston Villi. Doduše, Villa je u to vrijeme imala poprilično propusnu obranu, ali ni Kalinić se nije proslavio.

Svoju posljednju utakmicu u dresu birminghamskog kluba odigrao je u veljači ove godine, kada je izašao na poluvremenu, a od tada pa do danas, Kalinić je branio samo jedan susret, i to za rezervnu momčad prije otprilike tjedan dana.

Dakle, bez da ulazimo u raspravu o opravdanosti činjenice da nije niti drugi izbor ovosezonskog povratnika u Premier League, sama činjenica da više od osam mjeseci nije branio ozbiljnu utakmicu trebala bi sama po sebi biti dovoljna da se preispita zavrjeđuje li Kalinić poziv u drugu reprezentaciju svijeta.

Simon Sluga za sada ide sličnim stopama. Riječanin je od dolaska u engleskog drugoligaša Luton ovog ljeta odigrao 11 utakmica u Championshipu te primio 20 pogodaka, pritom nijednom ne sačuvavši svoju mrežu netaknutom.

S obzirom na to da je Luton novopečeni drugoligaš kojem je cilj ostati u ligi, to se i ne čini katastrofalno, no, Sluga nije bio na visini zadatka većim dijelom svoje minutaže te je imao nekoliko kikseva koji su njegovu momčad stajali bodova.

Trener Graeme Jones posjeo ga je na klupu prije tri kola te na vrata poslao 28-godišnjeg Jamesa Shea koji je svoj prvi ovosezonski nastup završio bez primljenog pogotka.

Naravno, engleska liga zahtijeva period privikavanja, pogotovo kada su čuvari mreže u pitanju, ali postavlja se pitanje zbog čega bi vratar momčadi iz donje polovice engleske lige koji k tome još loše brani imao prednost nad golmanima iz HNL-a koji u kontinuitetu pružaju dobre predstave.

Pozivanje Lovre Kalinića još se donekle i može opravdati starim zaslugama, iako nismo skloni tome, ali bivši vratar Rijeke nema ni približno kredita u reprezentaciji da bi ga se unatoč svemu navedenom pozivalo.

Josip Posavec ima iskustvo Serie A i u kontinuitetu pruža dobre predstave u Hajduku, dok je Ivo Grbić također zaslužio da se na njega obrati pozornost. Tu je i Kahlina koji djeluje dosta dobro već duže vrijeme, no možda se s obzirom na svoje godine ne čini kao privlačan reprezentativni materijal, dok Nevistić obećava, iako mu se ne žuri u A reprezentaciju.

Također, ne smijemo zaboraviti ni Dantea Stipicu koji je jedna od ključnih karika svog Pogona, trećeplasirane momčadi poljske Ekstraklase. Stipica možda nije materijal za prvog vratara reprezentacije, možda čak ni drugog, ali u kontekstu svega, zašto ne?

Dobro je poznata ona, sada već izlizana, tvrdnja da se u reprezentaciju teško ulazi, a iz nje još teže ispada, ali neke stvari se čine nelogične čak i u kontekstu prihvaćanja te teze.

Nacionalna reprezentacija trebala bi se sastojati od onog najboljeg što ta nacija posjeduje u datom trenutku. Logično je da će se uvijek naći mjesta za dokazane igrače kojima kvaliteta oscilira, kao i što će se događati da neki manje kvalitetan igrač koji je potreban momčadi bude pozvan nauštrb kvalitetnijeg koji okupira inflatiranu poziciju, ali pozivati nedokazane vratare koji u nekom trenutku brane loše i u klubovima upitne kvalitete, zaista se čini kao mjesto na kojem se granica mora povući.

Jer, poziv u reprezentaciju bi trebao biti nagrada koja stigne kao rezultat dobrih nastupa u klubu, a ne utočište za one koji u njima ni ne igraju.