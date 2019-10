Ne stišava se bura nakon izjave o Rijeci kao filijali Partizana i Zvezde, oglasio se i prvi čovjek kluba iz vremena SFRJ

Izjava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović izrečena u Splitu, kako je 'u mladosti navijala za Hajduk i Dinamo, jer je Rijeka bila nekakav rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu', očekivano nije baš najbolje dočekana u Rijeci. I šire...

- Kompletna Primorsko-goranska županija bruji o tome... Ja ću samo kazati; ‘bez komentara’. Mislim da je to pametnom dovoljno - kazao nam je bivši odlični nogometaš Rijeke Mladen Mladenović za Sportske Novosti.

Društvene mreže užarile su se od komentara, a reagirao je i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel: - Nakon što je iz Željezne zavjese s crvenim pasošem otišla na školovanje u SAD, KGK je danas izvrijeđala NK Rijeku kao rezervni srpski klub. Pa koliki je taj rezervoar gluposti? Gdje je kraj? - napisao je Obersnel na Twitteru.

U ponedjeljak smo se čuli s još dva bivša igrača Rijeke, Danijelom Šarićem i Damirom Milinovićem. Nitko nije baš bio pretjerano raspoložen za komentare. Tek je Milinović dodao:

- Uf, uf, uf... Nezgodno za komentirati. Iznenadila me ta izjava. Možda je sve malo nespretno interpretirano. Bila su svakakva vremena, svatko je imao pravo navijati za koga želi. Ja sam uvijek navijao za Rijeku, tako je i sada. Malo je ta izjava čudna, nezgodna interpretacija. Ali ne bih previše o tome ako baš ne moram - kazao je Milinović.

Onda smo okrenuli broj Ljube Španjola, bivšeg predsjednika Rijeke iz ‘onih vremena’. U vrijeme dok je bio prvi čovjek Rijeke bio je generalni direktor holdinga Adriagradnja, koji je tada imao 17 radnih organizacija.

- Baš tih godina sam Rijeku uveo iz druge u prvu ligu. Skupa sa svojim suradnicima napravljen je veliki posao i oko infrastrukture. Organizirali smo klub, Rijeka je tada bila na vrhu piramide, a pomagala je i ostalima na području ove regije. Svi Primorci su bili zadovoljni.

Kazao je još nešto za što kaže da treba posebno istaknuti.

- Klub i ovdašnji ljudi nisu nikome pripadali niti služili, nisu bili ničije sluge! Ponosno su radili u interesu kluba i grada. Predsjednica države je institucija. Bila je prisutna na promociji filma meni jako dragog igrača i čovjeka Ivana Gudelja, tamo sam čuo njenu izjavu. Jako, jako me rastužila ta izjava jedne gospođe koja je s ovog područja, Grobničanka. Ovaj narod na ovom području je više nego ponosan... To bi predsjednica morala znati. S njenim Grobničanima sam mnogo radio, to su sjajni ljudi. Predsjednica mora nešto naučiti.

Ljubo Španjol će zaključiti...

- Predsjednica ne bi smjela dezavuirati sve događaje koji su se tada pojavljivali na ovom području, mi smo živjeli u onoj državi, ali smo radili za dobrobit našeg grada, našega kraja. Pokušali smo sačuvati ono što su nam ostavili naši djedovi. Nismo bježali preko granice, ostajali smo na ovom području, gradili smo grad, sport, nogomet.... Govorim s emocijama, ali stvarno me pogodila ta izjava predsjednice. Tim više što kaže da je navijala za Dinamo i Hajduk. Neka navija, nitko joj to ne brani... - rekao je razočarano Španjol.