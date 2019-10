To se zove nemoralna ponuda za hrvatskog napadača: nudi mu se golemi novac, takvu zaradu u Europi može samo sanjati

Mario Mandžukić nije baš očekivao ovakav "ulaz" u sezonu, gledanje utakmica sa "sjedeće" pozicije, no sve bi se to trebalo promijeniti od siječnja, prenose Sportske novosti. No, ako je vjerovati talijanskim portalima, nije nužno da će se seliti na - Otok...

Naime, već se tjednima piše o Mandžukiću i Manchester Unitedu. Ljetos je propao njegov transfer u United nakon što se klubovi nisu mogli dogovoriti oko odštete, a Mandžukiću se ionako nije žurilo jer je mislio da će dobiti šansu kod Sarrija, međutim nije i na koncu je u potpunosti odstranjen iz momčadi.

Ubrzo nakon toga javio se ponovno Manchester s novom ponudom i taman kada se činilo da će sve ići prema planu, javio se još jedan klub s astronomskom ponudom kojoj ne može parirati gotovo nijedan europski klub. Naime, kineski Guangzhou R&F ponudio je Mandžukiću zaista nemoralnu ponudu, pišu to talijanski mediji. Dali bi mu dvogodišnji ugovor koji bi mu jamčio čak devet milijuna eura godišnje, odnosno 18 u dvije sezone. Mandžukić u Europi može samo sanjati ovakav novac, ali kod njega je do sada uglavnom prevagu nosila njegova želja da karijeru završi u klubu "lige petice" igrajući vrhunski nogomet.

Ipak, situacija se sad poprilično promijenila, možda neće baš tako na prvu odbiti ovu ponudu...