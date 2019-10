Zašto Maksimir, a ne Rujevica? Donosimo razloge promjene domaćinstva, HNS još šuti. Poljudu je presudio loš travnjak

Glasine nisu demantirane, značilo bi da se pokazuju točnima, HNS bi mijenjao domaćinstvo utakmice Hrvatska – Slovačka 16. studenoga i sa riječke Rujevice namjerava susret preseliti u – Zagreb. U Maksimir.

Javili smo jučer, a trebala bi sve, doduše, još i UEFA potvrdit.

I sad naravno da ostaje trpki okus Riječanima koji su u blic-akciji HNS-a ostali na suhom. Oduzeti su im Vatreni.

- Rade im isto što su i Splitu radili sto godina! – lakonski je komentar na prvi balun.

Međutim, presuđuju igrači. I loš travnjak splitski, eto zbog čega utakmica opet nije u Splitu.

Ni po muke da su Vatreni slavili u Walesu. Ali nisu. Srebrni Zlatka Dalića iskazuju niz slabosti, koliko god smo euforični bili nakon 3:0 protiv Mađarske u Poljudu, treba zbrojiti dva i dva: izgubili su u Budimpeštu, remizirali u Bakuu i sad u Cardiffu i od skupine koja je mogla bit šetnja, promenada srebrnih, napravili su stazu s preponama, s puno problema.

Problematična druga u paketu

Svaka druga u paketu, bila je problematična, poraz u Budimpešti tri dana poslije pobjede nad Azerima; remi u Bakuu tri dana nakon parade u Trnavi; remi u Cardiffu tri dana nakon fešte u Splitu.

I sad stupa na scenu stanje uzbune: za odlučujuću utakmicu u najbolje uvjete! I tu Rijeka odjednom gubi Rujevicu pod nogama, a Poljudu nakon veličanstvene Mađarske smeta loš travnjak da bi mu se Vatreni odmah vratili.

Svi oni koji gledaju kroz prizmu novčanika reći će da je selidba iz Rijeke teška – dva milijuna kuna. Zarade!

Po gruboj procjeni, prodat će se triput više ulaznica, bilo u Poljudu ili Maksimiru. Ako Rujevica prima 8500 ili još manje, čak 8200, onda Maksimir otvara vrata poput Poljuda, za 30.000 gledatelja! Ovisno o cijeni ulaznica, kako god okrenuli, to su dva milijuna kuna više, pa neka je u Zagrebu i veća cijena osiguranja, zaštitara, odnosno i troškovi organizacije rastu. No, lakše je u Zagreb i stoga što sve prateće službe ne moraju selit.

Bit će veća zarada, nije to sporno. No, nije to glavni razlog, nego, ponavljamo, želja igrača.

UEFA bi promjenu domaćinstva morala odobriti do kraja tjedna, jer Rijeka je već bila “bezecirana” u kalendaru, pa i Slovaci što dolaze moraju otkazati turističke aranžmane za Opatiju/Rijeku i preselit se u hrvatsku metropolu.

UEFA mora prihvatit obrazloženje, pa neka je priča o tome da bi 16. studenoga u Rijeci travnjak mogao bit zamrznut, pomalo neobična. Ali tko zna, bude nevera s Kvarnera, snijeg se spusti s Učke i Gorskog kotara... A Maksimir, naime, ima grijanje pod travom i led mu nije bauk.

Međutim. Mediji su probili informaciju, HNS šuti, pa na sve do kraja treba pričekati.