Šok na Maksimiru: Dinamo ostao bez dva ključna igrača

Dok je prethodna reprezentativna stanka donijela Nenadu Bjelici sjajne vijesti, pregršt pogodaka i odličnu formu svih igrača, ovaj put nakon utakmica nacionalnih selekcija u Maksimir nisu stigli vedri tonovi.

Naime, na današnjem treningu nije bilo ni Arijana Ademija ni Brune Petkovića, dvojice vrlo važnih igrača, krucijalnih u svim Bjeličinim razmišljanjima, pišu SN.

Ademi, pisali smo već, ima problema s gležnjem, dobio je udarac u dvoboju protiv Slovenije, međutim, u prvom je trenu izgledalo da će bol brzo nestati i zglob uskoro doći u normalu. No, očito Ademi još nije sasvim dobro pa su u Maksimiru odlučili napraviti dodatne snimke i preglede da se vidi nije li "unutra" nešto ozbiljnije.

Ali danas se pojavio i problem s Petkovićem, u pitanju je također gležanj. Dobio je reprezentativni napadač neugodan udarac u Cardiffu, vidjelo se da šepa i kad je napuštao teren, premda se nije činilo da je nešto ozbiljnije.

Ipak, Petković također nije po povratku u Zagreb mogao trenirati, kao i Ademi napravio je i napravit će dodatne preglede da se utvrdi ozbiljnost ozljede. Tako da će u Maksimiru vjerojatno danas znati kakva je situacija s njima dvojicom, je li ipak samo riječ o blažim ozljedama koje će za koji dan nestati, ili će Ademi i Petković morati neko vrijeme predahnuti.

U svakom slučaju, preskočit će utakmicu s Goricom u petak, ali Modri već u ponedjeljak lete u Harkiv, gdje u utorak igraju sa Šahtarom i nije da imaju puno vremena za oporavak. Ni to što će propustiti nekoliko treninga prije te utakmice samo po sebi nije dobra vijest, ali lako za to, ako će do utorka biti "fit" i spremni za klinč s ukrajinskim prvakom.

Bio bi veliki udarac Dinamovim europskim ambicijama kad bi u Harkiv Bjelica morao bez dvojice tako važnih igrača. Gležanj je postao Dinamova Ahilova peta.

Danas su još mnogi reprezentativci bili u pogonu (Olmo, Hajrović, Gojak, Gavranović) pa je pitanje tko će od njih stići na trening u srijedu, očito će Bjelica kompletiranu momčad imati na raspolaganju tek u četvrtak, dan prije dvoboja s Goricom.

Samo da posljedica reprezentativne stanke ne bude još. Dobra je stvar da su Lovro Majer i Kevin Theophile-Catherine sve bolje, za Šahtar, pogotovo Francuz, neće biti upitni, možda zaigraju već i u Velikoj Gorici.