'Uvijek dođem do istog zaključka': Dalić otkrio zbog čega je nezadovoljan te koliko na reprezentaciju i njega osobno utječe loša klima u HNS-u

Zlatko Dalić razgovarao je za Sportske novosti nakon remija na Otoku, te odgovorio na niz aktualnih pitanja...

Zlatko Dalić djelovao nam je neraspoloženo, kao da ga nešto ozbiljno muči.

- Nisam neraspoložen, nego mi je žao i teško mi je zato što nismo završili posao. Sad se moramo još mjesec dana mučiti i imati laganu nervozu. Eto, to me muči. Imali smo dvije meč-lopte, Azerbajdžan i Wales, i nismo ih iskoristili. Zbog toga nisam zadovoljan i nisam sretan.

- Međutim, nema mjesta nekom velikom nezadovoljstvu, jer prvi smo na tablici kolo prije kraja i treba nam samo taj jedan bod na našem terenu da ostanemo na čelu. U dobitnoj smo poziciji. Druga je stvar što imam snažan dojam da smo mogli i morali prije sve riješiti i to me grize - kazao je hrvatski izbornik dan nakon utakmice u Cardiffu.

Otkako je on na kormilu, reprezentacija nikad nije dobila drugu utakmicu u jednom ciklusu (ne računajući prijateljske). Prvo je s Grčkom remizirala da bi otišla na SP, od Španjolske je doživjela debakl nakon ogleda s Portugalom, protiv Engleske je na Wembleyju ostala bez završnice Lige nacija. U kvalifikacijama je poražena u Mađarskoj te osvojila po bod u Bakuu i Cardiffu. Skor je tri remija i tri poraza.

- Kako god se vratim na to, uvijek dođem do istog zaključka: da imamo premalo vremena između dviju utakmica. Samo dva dana. Potom izađemo na teren koji je težak, koji je nezgodan, trideset tisuća ljudi, ambijent, a protiv sebe imaš momčad koja se bori i mora dobiti da bi ostala u igri. Nije bilo lako igrati u Cardiffu, ja to razumijem.

- Nažalost, odnosno nasreću, jer to smo rejtingom zaslužili, gdje god Hrvatska dođe, stadioni su puni, suparnici su napaljeni, i to je mali problem koji nam smeta. No mi svojom kvalitetom moramo i to prebroditi i riješiti. Dobro smo krenuli u utakmicu, držali kontrolu maksimalno, do te zadnje minute prvoga poluvremena. Velšani su do tada bili bez šuta na naš gol, bez opasnosti. I onda malo popusti koncentracija. Ja to pripisujem tome da nemamo vremena da se odmorimo, prilagodimo, osvježimo. Zadnjih pola sata Velšani nisu mogli hodati, vidjelo se to na njima, a mi to nismo kaznili.

Bila je prilika da ih drugim golom matiramo.

- Imao je Perišić šansu za taj pogodak, ali najviše mi je smetalo što nismo išli prema naprijed, već pretjerano u širinu. Previše smo loptu vraćali natrag, pogotovo s bočnih pozicija, svaka primljena bila je prema natrag, umjesto da smo išli u dubinu, s okomitom pasom, prema Petkoviću, Brekalu, Vlašiću i Perišiću. Nismo koristili prazan prostor.

Jeste li to kazali igračima?

- Na tome sam inzistirao. Opet, držali smo kontrolu nad igrom. S te je strane bilo dobro jer protivnik uopće nije došao do lopte. Nedostajao je taj drugi gol da prelomimo utakmicu.

Koliko na reprezentaciju i vas osobno utječe loša klima u HNS-u? Vodeći ljudi Marijan Kustić i Davor Šuker u sukobu su u ključnom razdoblju kvalifikacija.

- Nije to moj posao, time se niti bavim niti zamaram. Moj je posao na terenu, a za ovo drugo nemam ni volje, ni snage, ni energije, a ni ambicije da se miješam. Ono što meni treba kao izborniku to i imam: samostalnost u odlučivanju. U drugo se ne uplićem. Ima ih koji će se baviti time.

Itekako je bilo uočljivo da nedostaje prava igra preko desnog boka. Nerijetko je dojam da igrači ne daju loptu Jedvaju kad bi ga trebalo gurnuti u for, da traže druge opcije. To je hendikep. To bitno koči.

- Nama je to sigurno hendikep, nemamo rješenje koje može nadomjestiti Vrsaljka na toj poziciji. Tin Jedvaj nije po vokaciji desni bek, on je stoper, ali u ovoj situaciji, od svih igrača koje imam, on najbolje pokriva to mjesto. To je tako i s njim nam valja izgurati kvalifikacije do kraja - nije skrivao Dalić kako gleda na Jedvaja pa je nastavio:

- Za Euro moramo čekati da se Vrsaljko oporavi ili vidjeti neka nova rješenja. Nama je nužno da s lijeve i s desne strane imamo bolju podršku, puno više centaršuteva, puno više akcija prema naprijed, ne samo defenzivu. Iako sam protiv Walesa od njih tražio da više pažnje poklanjaju zadacima u obrani nego igri prema naprijed.

- Svejedno, bek mora sa svake strane, u svakom poluvremenu, ubaciti dva-tri centaršuta. OK, Barišić je imao Balea na svojoj strani, zato mu nije bilo tako lako otići prema gore, a Jedvaj je čuvao Jamesa iz Manchester Uniteda, koji samo čeka pogrešku. Zato ne mogu na njih svaljivati krivicu što nismo pobijedili jer su oni pazili njihova dva najbolja igrača.

Budući da imaju pravo nastupa u prijateljskom ogledu s Gruzijom, hoćete li za studeni zvati Lovrena i Vidu?

- Popis igrača sigurno ćemo proširiti i protiv Gruzije isprobati neke koji su nam zanimljivi. A s Vidom i Lovrenom ću razgovarati, vidjet ćemo hoćemo li ih zvati. Moramo pogledati još neke stopere.

Ispada da je Hrvatska jedino u Slovačkoj odigrala pravu utakmicu, ponudila lice kakvo želimo stalno gledati.

- Ne, to niste u pravu, to nije točno. Slovačka je bila prva utakmica u nizu od dvije i to je razlika. Sve smo prve dobili. U Azerbajdžanu je bilo sjajnih prvih pola sata, jučer je bilo dobro, dakle mi ne igramo loše! U Walesu je bila ratnička utakmica, borbena, fajterska, mi nismo ustuknuli ni milimetar, borili smo se. Minus je što nismo bili kvalitetni prema naprijed.

Dugoročno, vidite li se na klupi Vatrenih i nakon Eura?

- Okupiran sam samo Slovacima i svime što je vezano za plasman na Europsko prvenstvo, ni o čemu drugome ne razmišljam. O budućnosti mogu razgovarati nakon te utakmice. Bilo bi deplasirano da govorim što će biti kasnije prije nego što prođu kvalifikacije.

Možete li ponoviti igru iz Trnave?

- Naravno, igrali smo tako i protiv Mađara. Možemo igrati dobro, i igramo dobro. Ne bismo bili prvi na ljestvici da ne igramo dobro. Ali da možemo bolje, možemo i moramo.

Luka Modrić spomenuo je da su u jednom času počeli s alibi-igrom.

- Rekao sam da smo morali znatno više tražiti loptu u dubinu, u prazan prostor, ušprintavati, otvarati ta rješenja. A to nismo radili.

Kad bi jedino mjerilo bila prva utakmica sa Slovacima, reklo bi se - zicer. No u nogometu se neke stvari brzo okrenu. Znala se Hrvatska vaditi iz gotovo izgubljene situacije, postoji li bojazan da sada sve prospemo kad cijelo vrijeme izgleda da smo u dobitničkoj poziciji?

- Slovačka je svakako opasna. Čak postoji opcija da budemo unutra, među prva dva, i ako izgubimo u tom susretu, ali krivo mi je što smo odgodili plasman. Nismo se trebali dovesti u ovu situaciju i to je ono što me peče. Ne sumnjam da ćemo doma pokazati svoju kvalitetu i pobijediti, tako da tu nema straha. Samo ostaje mala, lagana nervoza zbog toga. Bit ćemo bez dva stopera, a oni nemaju što izgubiti.

Skupina nije bila teška, a u neizvjesnosti smo do kraja.

- Skupina nije lagana, tri su suparnika bila na prošlom Euru, a opet, kad gledate što se dogodilo prekjučer, Azerbajdžanu je poništen čisti gol, a mi nakon faula primimo pogodak. Da su samo te dvije situacije imale drugačiji epilog, već bismo sad razgovarali o Euru i o tome što ćemo na njemu napraviti

- Ovako neću gledati prema Europskom prvenstvu prije nego što se plasiramo. Nema mjesta pesimizmu, negativnosti.;i smo nakon sedam kola prvi i treba nam bod da ostanemo prvi, nismo recimo treći pa da ovisimo o nekome. Ne ovisimo ni o kome, nego sve držimo u svojim rukama od samog početka. Nije dobro? Kako nije dobro, pogledajte ljestvicu, piše da je Hrvatska na vrhu, a to je dobro.