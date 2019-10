Ništa od domaćinstva na Rujevici: evo gdje će Hrvatska igrati najvažniji susret kvalifikacija, a u odluci HNS-a presudna je bila važnost utakmice

Nakon samo 1:1 protiv Walesa u Cardiffu, te opijeni atmosferom prošlog četvrtka u Splitu na utakmici s Mađarskom, HNS uz pomoć UEFA pokušava oduzet Rijeci već dodijeljenu utakmicu protiv Slovačke 16. studenoga.

Ima logike, ima i naznaka, zahtjev je navodno već odaslan. Ključna stvar jest što je dvoboj sa Slovačkom postao presudan, a za odlučujući susret dekor od 8500 ljudi na riječkoj Rujevici je - tanak.

Sa 8500 kapaciteta na Rujevici, treba preselit meč Hrvatska – Slovačka tamo gdje ima više gledatelja.

U Poljud koji je protiv Mađarske primio 32110 gledatelja, pa su svi bili oduševljeni ozračjem?

E nije, makar smo svi to promislili. Igrači su u prvi mah bili zdušno za to, ali kad malo odvažeš, travnjak je u Poljudu puno loš, pa je sad kombinacija da se s Rujevice Slovake preseli u – Maksimir!

Činjenica da je sa Slovačkom utakmica postala odlučujuća nagnala je čelnike da poslušaju savjet nogometaša da se nađu - najbolji uvjeti. A riječka Rujevica, rekosmo, sa svojih 8500 kapaciteta to nikako nije, pa da vidimo:

1. U Maksimiru je najbolji travnjak sa super drenažom;

2. U Rujevici s mješavinom prirodne i umjetne trave dobar je i nevjerojatno brz, ali gledalište je maleno.

3. U Poljudu je pak atmosfera neusporediva, najbolja, ali balun odskače kojekako, a trava je bolesna. Rečeno je da će se mijenjati, dao bi i HNS ruke u toj akciji zamjene trave, no nije to tek tako ajmo je sutra promijenit. Tu su na sceni i bremeniti, neriješeni odnosi Hajduka i HNS-a, sve to opet prolaziti u mjesec dana nekako nam se čini prekomplicirano.

Idemo dalje: shvatila bi Rijeka naprasnu promjenu, jer ne čeka Rijeka puste godine na "vatrene"; tamo je Ante Čačić na primjer demisionirao protiv Finske prije dvije jeseni, nedavno.

Rijeka jest otprije prijavljena kod UEFA, a promjena termina, molba, uz obrazloženje, zahtijeva proceduru od nekoliko dana.

Pričekajmo na rasplet, ali sve su realnije šanse da Rijeka doista ostane bez domaćinstva Slovacima.

Poljudu su šanse (bile) velike, ali kao solomonsko rješenje u blic-situaciji, nakon samo remija u Cardiffu, nameće se – Zagreb.

I rekosmo, navodno je već poslan zahtjev za promjenu domaćinstva. Čeka se samo službena potvrda.

Tako bi ipak propala priča o totalnoj decentralizaciji kvalifikacija na sva četiri grada velike četvorice, u Osijek, Zagreb, Split i Rijeku, što je bila velika zamisao Marijan Kustića, izvršnog direktora.

Samo remi u Cardiffu navodi na promjenu razmišljanja i oduzeo bi Rijeci Slovake.

I stavio ih u – Zagreb.