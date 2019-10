Zašto bi bilo jednostavno ako može komplicirano? Hrvatska će gotovo sigurno osigurati nastup na Euru, ali ponovno neće moći bez drame

Zašto bi bilo jednostavno ako može komplicirano? Ta rečenica svima je na ustima nakon remija Hrvatske u Walesu zbog kojeg su "vatreni" propustili osigurati prolaz na Europsko prvenstvo i prolongirali odluku o svojoj sudbini barem do 16. studenog, kada će na Rujevici dočekati Slovačku.

Zaista, dojam je da je Hrvatska mogla sinoć pobijediti Velšane, ali da se dogodilo ono što je već ustaljeni uzorak ovih kvalifikacija - opuštanje nakon dolaska u vodstvo.

U susretu s Mađarskom dobro odrađeni presing doveo je do katastrofalnih pogrešaka Mađara, zbog kojih su "vatreni" došli do dva pogotka prednosti već u 24. minuti. No, pitanje je što bi se dogodilo da ih gosti nisu darovali kardinalnim pogreškama.

Razlika u kvaliteti bila je neupitna, a kada se uzme u obzir to da su gosti bili bez trojice važnih igrača te da su hrvatski nogometaši pokazali želju i visoku razinu zalaganja, pogonjeni emocijama zbog povratka na Poljud, pobjeda bi vjerojatno bila ostvarena na ovaj ili onaj način. Ali, takvo oslanjanje na splet okolnosti čini se nedostojno viceprvacima svijeta.

Izbornici imaju u neku ruku teži posao od klupskih trenera, jer reprezentativna okupljanja isprekidana su dugim intervalima, što ih čini prekratkima da bi se uigrala nekakva posebna taktika i istrenirali fini mehanizmi. Pridodamo li tu i različite sustave igre iz kojih igrači dolaze, oscilacije u formi i mnoge druge otegotne okolnosti, uloga izbornika sastoji se velikim dijelom od toga da pokuša na što bolji način prilagoditi igru onome najboljem što njegova momčad u tom trenutku ima.

No, čak i takvoj situaciji, neke stvari se moraju znati. Primjerice, kada povedeš u ranoj fazi utakmice protiv slabijeg protivnika ne smiješ stati s igrom, već moraš tražiti način da povećaš svoju prednost. Zatvaranje utakmice i davanje povjerenja svojoj obrani nema baš previše smisla, ne samo iz razloga što je hrvatska zadnja linija daleko od elitne, već i zbog toga što se uvijek može dogoditi nekakav "slučajan" gol, kao što je to bio slučaj sinoć u Cardiffu.

Što god netko mislio, bod kao takav u gostima protiv Walesa koji je i sam tražio bod(ove), ne mora nužno biti smak svijeta. Problem je kada evidentno postoji prostor za uzeti sva tri, a ti ga ne pokušaš iskoristiti.

Osim povratka reprezentacije u Split (nećemo ulaziti u to na koji način je došlo do toga), možda i najpozitivnija stvar ove stanke su predstave Brune Petkovića.

Često podcjenjivan, ponajviše zbog manjka ubojitosti ispred protivničkog gola koji mu se zamjera, Dinamov napadač dokazao je da je pravi izbor za poziciju "devetke" u kockastom dresu.

Petković je pravi primjerak modernog centarfora - odličan je u pozicioniranju, dobar u zračnim duelima, a ima i osjećaj za pravovremeno spuštanje u međuprostor s kojim nerijetko remeti protivničku obrambenu strukturu.

Također, njegov prvi pogodak protiv Mađarske i centaršut za Perišića u Cardiffu pokazali su, ne samo da zna zabiti kao "klasični" centarfor, već da ima i zavidnu nogometnu inteligenciju zbog koje može biti nepredvidljiv.

U Mandžukiću je Hrvatska imala prvog čovjeka obrane i igrača koji se u fazi napada stavljao u službu momčadi. Sada, pak, Hrvatska ima čovjeka koji je fokalna točka napada, netko tko će skočiti, zadržati loptu, spustiti se po nju i sam proigrati suigrače. Iako je taktički gledano u pitanju drugačiji tip igrača, u konačnici je jednako koristan, a upravo to u današnje vrijeme postaje sve važnija odrednica kvalitete centralnog napadača.

Odlazak na Euro neće doći u pitanje, jer čak i da Slovačka pobijedi na Rujevici i svi ostali rezultati skupine budu nepovoljni za Dalićevu momčad, Hrvatska će gotovo sigurno imati priliku do njega doći putem dodatnih kvalifikacija Lige nacija, i to protiv slabijeg protivnika.

Ipak, bilo bi dobro kada bi izbornik i igrači shvatili da, uz samo malo proaktivniji pristup tijekom cijele utakmice, mogu sebi nemjerljivo olakšati posao. Jer, kada ne kontroliraš igru i ne preuzimaš nikakve rizike, igrači se jednako umaraju, bez obzira na to igrali oni protiv Belgije, Francuske ili Walesa.

Također, u tom slučaju prolaz iz skupine u kojoj su Slovačka, Mađarska, Wales i Azerbajdžan loviš tek u posljednjem kolu.