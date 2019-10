Devet dresova čini se već je podijeljeno: dalmatinski stručnjaci složni, moraju igrati i Rakitić i Vlašić

I Rakitić i Vlašić, tako glasi procjena našeg žirija. Devet dresova čini se već podijeljeno, izbornik Zlatko Dalić je rekao kako ima jasnu ideju. Za dvoboj protiv Mađarske treba odmah izvući 100 posto od svih, te poslati u vatru najbolje vatrene. A onda, ako netko bude umoran i bude potrebno osvježavati za Cardiff, potom ćemo misliti.

Ako je devet dresova podijeljeno, Livaković, Jedvaj, Vida, Lovren, Barišić, Brozović, Modrić, Petković, Perišić, onda za preostala dva mjesta konkuriraju četvorica: Vlašić, Rakitić, Rebić, Brekalo...

Po pozicijama u momčadi rekli bismo da je dilema Vlašić ili Rakitić u sredini terena, a Rebić ili Brekalo na krilu, u napadu, no tako ne mora bit. Evo što kaže naša porota.

Svi su složni

Hrvoje Vejić, bivši reprezentativac kaže:

– Vlašić je neupitan u ovom trenutku sudeći u kakvoj je formi, a onda je i Rakitić neupitan. Pozvan, odazvao se, nije Rakitić bilo tko. Po tome je moja logika da Rebić i Brekalo budu na klupi. Neće Dalić dirat u to, Rakitić treba igrat u prvih 11. Rakitić se vratio i to je velika stvar za nas, normalno je da igra i zbog igračkih i ljudskih kvaliteta, dok god je zdrav. A Nikola je u top-formi i za zapravo ja od njega očekujem najviše, da bude igrač odluke.

Nenad Pralija, također bivši reprezentativac smatra:

– Rakitića sigurno neće stavljat na klupu i s obzirom na sve njegove prijašnje igre logično je da mu Dalić ukaže povjerenje. Mislim da tu nema dvojbe i da je Rakitić siguran. S druge strane i Vlašić postaje konstanta. Mene muči nešto drugo, volio bih vidjet zajedno u Poljudu i Vlašića i Rebića da zaigraju jedan pored drugoga. Ima li i ta kombinacija?

- To bi onda značilo da Petković pričeka, da on visi, ali i Petković je u odličnoj formi. Znači, nije Daliću lako. Ja bih, dakle, volio da Rebić nastupi, vidim ja da u Milanu ne igra, ali volio bih taj tandem na splitskoj sceni Poljuda, Rebić i Vlašić, to je normalno. I Rakitić zaslužuje mjesto. Bolje da Dalića glava boli od viška, nego da ga ne boli. Ima širok izbor i to je dobro.

Goran Tomić, trener Lokomotive, ne dvoji:

– Rakitić je u statusu i odazvao se pozivu, a Vlašić je u velikoj formi. Znači da dileme ne bi trebalo biti. Samo po sebi se nameće. Istina je da i Brekalo igra dobro, ali neka pričeka, a Rebić nikako u Milanu da zaigra. Po meni, i Rakitić i Vlašić, rješenje se nameće samo po sebi.

Nije li to onda sastav: Livaković – Jedvaj, Vida, Lovren, Barišić – Brozović, Modrić – Rakitić, Vlašić, Perišić – Petković.