Zdravko Reić: Brzina prodaje karata srušila je predrasude, ostaje žaljenje što se Hajduk izuzeo iz organizacije utakmice s Mađarima

Napokon, nogometna reprezentacije Hrvatske dolazi u Split, Vatreni/Srebrni, kako god hoćete, vraćaju se u grad nogometa, u postojbinu Hajduka i to je prigoda da se izrazi oduševljenje i zahvalnost svima koji su tome pridonijeli.

Od vodstva HNS-a, u prvom redu glavnog operativca Marijana Kustića, koji se ovom prilikom pokazao i kao pravi strateg, pa do gradskih vlasti predvođenih poteštatom Androm Krstulovićem Oparom, kojemu je to jedan od rijetkih uspješnih poteza njegove vladavine. Zahvalnost ide i ljubiteljima nogometa, prijateljima reprezentacije, koji su svoju naklonost i odanost nacionalnoj momčadi izrazili na jedinstven način, brzopoteznom kupnjom ulaznica.

Kontra bučnoj manjini

Baš kod prodaje ulaznica došla je do izražaja tiha većina, koja je na gromoglasni način pokazala manjini bučnih mrzitelja kako Split i Dalmacija vole svoju nogometnu reprezentaciju. Vjerujem da će se ta pripadnost Luki Modriću i drugima naročito manifestirati baš na utakmici protiv Mađarske, odnosno da se neće dogoditi neki bezumni ispad, koji bi zauvijek bacio neoprostivu ljagu na grad Split i Hajduka. Baš tako, i na Hajduka.

Odmah ću se opredijeliti glede sedam zahtjeva Hajduka u odnosu na HNS i dugogodišnju politiku rukovodstva nogometne organizacije prema Splitu i Dalmaciji, da “bijeli“ uglavnom imaju sva prava, pa ću iskazati tvrdu vjeru da će uspjeti u nastojanjima za bolje, svakako poštenije odnose u našem balunu.

Pritom ću naglasiti, to odavno poručujem svima koji na Poljudu odlučuju, da i Hajduk u toj borbi za zdravije odnose mora najprije očistiti svoj prag. A to u prvom redu znači da se dosadašnjom isključivošću ne može ostvariti željeni napredak, točnije da se izbjegavanjem suradnje, to jest bilo kakve kooperativnosti s organima HNS-a, produbljuje jaz, koji u stvari šteti najviše splitskom klubu.

Radi se o tome da svaka ideja koja počiva na zadrtosti, pa ma koliko bili u pravu, zapravo generira stanje u kojem praktično Hajduk ostaje izoliran, usamljen u odnosu na druge članove nogometne obitelji. Zato se predstavnici Hajduka imperativno moraju uključiti u nogometne forume, tamo se boriti za svoje ideje, tamo za svoje zahtjeve pridobivati predstavnike drugih županija i klubova u Skupštini i organima HNS-a. Svaki drugi način je osuđen na propast...

Nonsensi izbornog inženjeringa u HNS-u

O tome kako se formirala Skupština HNS-a sigurno sam među prvima odavno upozoravao, doslovno žigosao nonsense izbornog inženjeringa po kojem je, na primjer, jedna objektivno beznačajna nogometna sredina kao što je Brodsko-posavska županija, po prijašenjem sustavu izbora, imala pravo na četiri delegata isključivo na temelju navodnog podatka da na svojem teritoriju imaju sto klubova bez obzira što nemaju ni jednog prvoligaša i eventualno jednog drugoligaša (ti odnosi su promijenjeni).

Ili pitanje Udruge prvoligaša čiji povratak zahtjeva Hajduk i tu ima apsolutno pravo. Ovi iz HNS-a po svemu peru ruke, jer “udrugu su 2014. raspustili klubovi, samo oni je mogu opet osnovati“. A polovina prvoligaških klubovi bez obzira na sjajne argumente s Poljuda, prezentirane od Lukše Jakobušića, nećkaju se. Zna se i zašto, odgovara im ostati pod skute HNS-a.

Sva ta pitanja o reinkarnaciji udruge prvoligaša, pa reforme u sudačkoj organizaciji i tako dalje, baš nemaju veze s protivljenjima zagriženih glede podrške našoj nogometnoj reprezentaciji. I do sada su u više navrata pokušavali i uspijevali nauditi hrvatskoj reprezentaciji, na primjer u Milanu na utakmici protiv Italije, zatim crtanjem svastike na Poljudu uoči susreta s “azzurrima“, pa na prvenstvu Europe u St. Etienneu...

Bezuvjetna potpora

Dugo se na sva usta tumačilo kako Split i Dalmacija ne podržavaju reprezentaciju, a onda se po povratku Srebrnih sa mundijala u Splitu, Zadru, Šibeniku, Imotskome, Omišu sjatilo sve živo pozdraviti nogometne junake. Također se mantralo kako je navijački puk Hajduka podijeljen u odnosu na soluciju da reprezentacija zaigra u Splitu, pa je istraživanje Slobodne Dalmacije dokazalo da jedva pet posto navijača “bezuvjetno odbijaju nastup na Poljudu“ (anketirani na području Splita 4 posto, Splitsko – dalmatinske županije 5,6 posto).

Dapače pokazalo se, po anketi provedenoj od strane agencije Prizma, da je čak 71,6 posto za povratak reprezentacije u Split. Konačno, ovi iz fronta odbijanja tvrdili su da “nitko neće doći na utakmicu“, a onda se dogodilo da su ulaznice razgrabljene brže nego za najveći derbi Hajduka i Dinama. I kako kaže Nikša Martinac, zadužen u HNS-u za distribuciju ulaznica, “koliki je interes mogli bi napuniti stadion kapaciteta od sto tisuća gledatelja“.

Na kraju ostaje žaljenje što se Hajduk izuzeo iz organizacije, distancirao od svih događanja, kao iz principijelnih, u stvari prozaičnih razloga. A to je strah rukovodstva od zadrtih koji tjeraju neku svoju pravdu. Uostalom, ovo što se događa s terenom rezultat je neprirodnog, potpuno iščašenog odbijanja ponude HNS-a da se uredi teren na Poljudu. I zato bi bilo logično odgoditi subotnju utakmicu Hajduka i Varaždina, za neki drugi termin, kako bi se teren na Poljudu sačuvao za gala predstavu.

Smiju li to iz Hajduka predložiti?