Izvršni direktor HNS-a navratio u grad pod Marjanom: Oduševljen sam kako su Split i Dalmacija prigrlili dolazak svoje reprezentacije u Poljud

Marijan Kustić u Splitu je opet bio dva dana, izvršni direktor HNS-a na čelu je tima koji kontrolira organizaciju toliko očekivanog susreta Hrvatska – Mađarska, a pripreme su, kako se to kaže, u punom jeku. Odvojio je nekoliko trenutaka i za našu znatiželju, samo je desetak dana do velikog okršaja:

- Dogovori su ušli u fazu tehničke prirode, vezani za sigurnost i osiguravanje svih preduvjeta za veliki spektakl koji nas očekuje. Ništa što ne bi bilo uobičajeno.

Sigurnost će biti posebno naglašena?

- Sve ide uobičajenim tempom kao što je to inače vezano za ovako velike utakmice. Obavili smo niz razgovora i dogovora s predstavnicima policijske uprave i ravnateljstva policije, te zaštitarskih tvrtki. Ja bih rekao samo jedan u nizu sastanaka, HNS uvijek inzistira na najvišoj razini pripreme po pitanju svih aspekata organizacije pa tako i sigurnosnog.

Govori se da bi na utakmicu trebao stići i mađarski predsjednik Viktor Orban?

- U ovome trenu nismo u mogućnosti davati takve informacije, ali kad su ovakve utakmice u pitanju onda je uobičajeno, očekivano da dođe i politički vrh. Trebao bi nazočiti i Sandor Csanyi, predsjednik OTP banke koja ima tu u Splitu svoju banku, a sponzori su i Hajduka...

- Prema tome možemo očekivati i predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, premijera Andreja Plenkovića...

- Sami ste rekli. Ja ne bih ništa najavljivao i zadržao bih se prije svega na golemom interesu naših navijača, a koji općenito vlada za ovom utakmicom.

Da, to je zapravo trebalo biti naše prvo pitanje, jeste li iznenađeni ovakvim odjekom?

- Svi u HNS-u i osobe koje su uključene u organizaciju iskreno smo oduševljeni kako su Split i Dalmacija prigrlili dolazak naše, svoje reprezentacije u Poljud. Iskreno, tome smo se svi zajedno nadali, ali da će stadion biti rasprodan u dan-dva, to je ipak nadišlo i moja optimistična očekivanja. I zbog toga s još većim nestrpljenjem iščekujemo ovu veliku utakmicu.

Koliko je zapravo ulaznica pušteno u prodaju?

- Kapacitet je oko 33.000 ulaznica, ali interes je toliki da bismo i duplo više karata prodali kada bismo imali takve kapacitete. Da samo sve stavili na internet prodaju, bilo bi razgrabljeno u tri sata! Ovako, dobro je da je bilo i prodaje na stari način, pa su i ljudi iz Splita imali priliku uživo doći do ovih vrijednih karata. Poljud je rasprodan.

Ma, sigurno je ostalo nešto što nije bilo u prodaji. Koliko?

- Logično je da za potrebe stožera i nogometaša ostao manji dio ulaznica. Ali, to je zanemariva brojka. Kažem vam, ugodno nas je sve iznenadila zainteresiranost, Dalmacija i Split žele hrvatsku reprezentaciju. Jedva su je dočekali! To svima u i oko HNS-a daje pravo za optimizam i ubuduće. Ovdje moram istaknuti kako je to dokaz da je Izvršni odbor HNS-a donio ispravnu odluku kada je odlučio da Vatreni dođu u Split. Dalmacija želi i hoće hrvatsku reprezentaciju na Poljudu!

Bit će prstenovi osiguranja oko stadiona?

- Ulaznice su personalizirane i mogu već danas objaviti da bi bilo dobro doći na stadion na vrijeme. Trebat će pokazati i osobnu ispravu i da prezime odgovara onome koje je ispisano na ulaznici. Neka to ljudi znaju, prihvate i vode računa. Pozivam sve da se pridržavaju uputa organizatora i policije, a kako bi svi zajedno uživali u ovom nogometnom i sportskom spektaklu koji nas očekuje.

Što vam kaže gradonačelnik Opara?

- Dogovaramo sve s Gradom i sve teče rekao bih normalno, bez zastoja. U ime HNS-a, reprezentacije i sviju nas želio bih zahvaliti gradonačalniku i njegovim suradnicima koji su nam na dispoziciji.

Financijski uvjeti nisu objavljeni?

- Bitno je za istaknuti kako sve troškove organizacije snosi HNS. I sretni smo da kao savez imamo uvjete za iznijeti takve troškove. Financije su uvijek važne, no ovo je utakmica koja je više od toga i svaka kuna koja je uložena ima smisla te će biti kvalitetno uložena te se vratiti ne samo financijski već i nematerijalno.

Navodno je iznos oko pola milijuna kuna što Grad dobija od Saveza?

- Grad će dobiti svoj financijski dio, ali grad će dobiti i puno više. Toga dana bit će centar Hrvatske, okupit će desetke tisuća ljudi. Smještaj, lokali, restorani, svi će biti puni posla... Treba promatrati ovakve događaje puno šire od same utakmice.

Bilo je dosta razgovora ili prijepora, povuci-potegni oko dolaska vatrenih u Split, u Poljud, naime, poznata je situacija s Hajdukom?

- Odluka se, vidite, pokazala dobrom, pun pogodak. Narod želi Vatrene u Splitu. Odluka Izvršnog odbora HNS-a, a s kojom dijelim stav, jest da reprezentacija putuje po Hrvatskoj, pa tako i da dođe u Split. Sve su to naši gradovi, igralo se i igrat će se u Osijeku, u Varaždinu, Rijeci, Puli. U Zagrebu se igrala samo jedna u kvalifikacijskom ciklusu, protiv Azerbajdžana. A ostalo diljem Lijepe naše. Tako smo došli i u Split. I opet ćemo! Ovo je samo prva u novom nizu.

Otkad su zapohali neki novi vjetrovi, rekli bismo.

- Svi u HNS-u se iskreno trudimo unijeti veliku energiju da se stvari poprave i da krene normalizacija svih odnosa. Ima li što normalnije nego da reprezentacija barem jednu službenu utakmicu u kvalifikacijama odigra u Splitu? Zahvaljujem i Izvršnom odboru HNS-a koji je donio tu odluku i podržava da sve prođe, rekao bih na veličanstven način. Jer, kako su ulaznice razgrabljene, to je za mene veličanstveno i uvjeren sam u spektakl!

S Hajdukom odnos i dalje kašlje, odnosno Hajduk se nije uključio u organizaciju utakmice?

- Nije i zbog toga žalimo. Žao mi je što se Hajduk drži po strani. Reprezentacija je svetinja i ne bih miješao komunikaciju sa Savezom kad je u pitanju reprezentacija. No optimist sam po prirodi pa uvijek gledam prema naprijed. Određene smo stvari pokrenuli u razgovorima s Hajdukom. Vjerujem da će se normalizacija nastavit i kad prođe utakmica s Mađarskom. A neke dobre stvari ostat će Hajduku i nakon ove utakmice, na stadionu, premda ne sudjeluju u organizaciji.

Na primjer?

- Priprema se tzv. sigurnosna prostorija na stadionu, prostor za ljude iz osiguranje što će biti kasnije uvjet za organizaciju i klupskih utakmica pod okriljem UEFA. Tu su još neke sitnice, dotjerivanja.. Međutim, želio bih naglasiti da je Savez spreman pomoći uređenjem travnjaka u Poljudu.

Da, travnjak u Poljudu nikako nije dobar i trener Hajduka Damir Burić zbog travnjaka ima stalne glavobolje.

- Evo, HNS se i javno nudi da na Poljudu bude postavljen novi travnjak, to je ulaganje od nekoliko milijuna kuna! Spremni smo Hajduku napravit novo igralište.

Ta je priča bila i lani, to je novac koji ste dobili od UEFA?

- Tako je, ali mi smo taj novac odlučili usmjeriti u obnovu travnjaka, dobili su tako nove travnjake i stadioni u Zagrebu, u Maksimiru i u Kranjčevićevoj ulici, pa Koprivnica, Zaprešić, Pula. A Hajduk se nije javio.

I sad?

- Bez obzira što se lani nisu javili, evo nove prilike. Želimo sad obnoviti Hajduku travnjak!

Možda se sad jave?

- Ja bih volio. Pozivam ih.

Hajduk bi rado da krene Udruga prvoligaša i to je jedna od ključnih stavki koje naglašavaju.

- Već smo nekoliko puta ponavljali, ali opet ćemo. Osnivanje Udruge prvoligaša odluka je koju isključivo i samostalno donose klubovi koji igraju prvu ligu. HNS ni na koji način nije u mogućnosti donijeti odluke vezano uz osnivanje Udruge. Stavili smo se na raspolaganje klubovima i podržat ćemo njihovu odluku kakva god ona bila. Svim klubovima i HNS-u mora biti zajednički cilj unaprijediti trenutno stanje i vjerujem da svi imamo iste želje. U ovom slučaju odluka je na klubovima pa tako očekuje da se oni i izjasne.

Pardon, čeka se taj drugi sastanak nakon početnog skupa održanog još u srpnju?

- Novi sastanak na ovu temu očekuje se 4. listopada.

Hoće li se Hajduk ipak uključiti u organizaciju meča s Mađarima?

- Uvijek su dobrodošli, svakako. Ali, mislim da to sad nije realno očekivati. To je njihova odluka i žao mi je što imaju takav stav, već sam napomenuo. Naglašavam, naša vrata uvijek će biti otvorena za suradnju Hajduku i svim drugim klubovima. U ovome trenu, zainteresiranost publike za utakmicu je ono što mene oduševljava. Zainteresiranost je takva da bismo tri Poljuda prodali!

A kad prođe Mađarska...

- Nastavljaju se razgovori s Hajdukom oko svih otvorenih pitanja, ostaje priča i da će reprezentacija opet u Split. Želja nam je da ovo postane pravilo pa tako mogu reći da se vidimo u Splitu u idućem ciklusu kvalifikacija. Nećemo sad stat. Igrat ćemo dalje svuda po Hrvatskoj i opet ćemo biti i u Poljudu.

A priča o nacionalom stadionu?

-Hrvatska reprezentacija igrat će u svim krajevima Hrvatske. Taj stav dijele i članovi IO HNS-a. Vatreni će igrati gdje god za to postoje uvjeti. To smo već sada pokazali jer se utakmice reprezentacije igraju i u Puli, Osijeku, Varaždinu, Rijeci… Reprezentacija je od sviju nas i za sve gradove! Zajedno moramo stvoriti uvjete da u svakom većem gradu imamo uvjete za održavanje službenih utakmica.

Kad vas slušamo, nove vjetrove osjećamo. Držimo vas za riječ da ova Mađarska nije samo jednokratni hir.

- Slobodno. Očekujmo i u idućem ciklusu jednu utakmicu u Poljudu. Hrvatska se vraća Splitu i Dalmaciji, a vidite i sami, Split i Dalmacija vole hrvatsku nogometnu reprezentaciju!