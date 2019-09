Ime Davora Šukera sredinom i koncem devedesetih godina prošlog stoljeća izazivalo je respekt diljem svijeta. Golgeter rođen u Osijeku prvog dana 1968. godine tresao je mreže u dresovima Osijeka, Dinama, Seville, Reala i Arsenala, a vrhunac karijere doživio je na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, kada je čarobnim igrama vodio Hrvatsku do brončane medalje, a sebi osigurao Zlatnu kopačku, nagradu za najboljeg strijelca Mundijala.

Tih je dana Davor Šuker bio Hrvatska. Da ste tada u najudaljenijem kutku planeta rekli "Croatia", svatko bi vam odgovorio "Suker".

I dok su se za ono što je pružao na terenu uvijek mogli pričati i pisati samo hvalospjevi, Šuker je izvan terena, kako za vrijeme karijere, tako i poslije, uvijek izazivao kontroverze i oprečna mišljenja.

Ovih je dana ponovno dospio na naslovnice medija, a razlog je njegov porezni dug. Šuker je, naime, državi dužan šest milijuna kuna, a taj dug datira više od tri godine. Aktualni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, podsjetimo, posudio je Zdravku i Mariju Mamiću 12 milijuna kuna kako bi platili jamčevinu za izlazak iz istražnog zatvora, a s obzirom na to da Šuker nije imao bankovne izvatke o svojim financijama kojima bi mogao dokazati tijek novca, poreznici su od njega tražili da dokaže porijeklo tih sredstava.

Šuker je kao dokaze donio svoje igračke ugovore, ali to očigledno nije zadovoljilo poreznike pa mu je država "sjela" na luksuzni san u Opatiji i upisala zabilježbu s mogućnošću ovrhe. Ako svoj dug ne podmiri, država bi mu mogla ovršiti i prodati stan od 152 četvorna metra, koji se nalazi u potkrovlju Vile Portheim u Opatiji.

Na Šukerovu žalost, ovo nije prvi put da se njegovo ime provlači kroz crnu kroniku, a zanimljivo je da se svaki put radilo o novcu. I to ne malim iznosima. Pa krenimo redom s prisjećanjem na situacije kada je punio novinske stupce zbog financijskih razloga.

Prva priča vraća nas u 1998. Stadion Gerland u Lyonu ugostio je četvrtfinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Njemačke. Deseci tisuća Hrvata na stadionu i milijuni u domovini i diljem svijeta čekali su početni sučev zvižduk. Među njima je bio i jedan prijatelj Davora Šukera iz Njemačke, koji nekoliko godina nakon navedenog događaja svjedoči o pomalo nadrealnom događaju uoči samog početka susreta.

- Zovu me ljudi koji nisu mogli doći na utakmicu da im malo dočaram atmosferu. Mobitel zvoni opet, javim se i ne mogu vjerovati tko je na liniji. Zove me Davor Šuker! Mi stalno gledamo kad će se glave naših igrača pomoliti iz tunela, kad ono Šuker zove i pita jesmo li utopili sve ulaznice koje nam je dao i kolika je zarada! Proslijedio nam je stotinjak karata, mi smo ih na crno preprodali po tri do četiri puta višoj cijeni. Plaćali su nam i do 500, 600 maraka po jednoj. Rekao sam mu: "Ne brini, dragi, digli smo oko 50.000 maraka". Nevjerojatno koliko je u svakom trenu bio i ostao obuzet novcem. Mislio sam da je već u transu povijesnoga dvoboja, a on pita za lovu - govorio je, kako su poslije prenosili hrvatski mediji, Šukerov prijatelj.

Za vrijeme igranja u Madridu, uz Šukerovo se ime vezalo nekoliko skandala. Najprije se 1996. godine slikao na grobu ustaškog poglavnika Ante Pavelića, a slika je u javnost dospjela 2010., kada je jedan portal došao u posjed sramotne slike. Na fotografiji se uz Šukera nalaze i Miljenko Žaja Krojf i danas pokojni Zlatko Bagarić, osobe označene kao istaknuti pojedinci zagrebačkog podzemlja 90-ih godina 20. stoljeća. I kao da to nije bilo dovoljno, u njemu je ponovno proradila želja za novcem. Šuker je, naime, prodavao svoje dresove navijačima, tako dodatno zarađivao i tako ušao u povijest Kraljevskog kluba kao jedini koji je uhvaćen dok je radio tako nešto.

A osim "živog keša" volio je Šuker i zveckanje novčića. I to ne bilo kojih. Posebno su mu bili dragi oni antički. Svojevremeno je u zrakoplovu tijekom leta iz Milana za London pronašao četiri antička grčka novčića u vrijednosti od 25.000 eura. Iako su u zrakoplovu nekoliko puta zamolili da eventualni nalaznik vrati novčiće, Šuker se na to oglušio. Novčiće je poklonio svojoj prijateljici, a kada je osumnjičen za nedjelo, odmah ga je priznao i rekao da nije mislio da su toliko vrijedni. Pitanje je zbog čega je onda odlučio pokloniti prijateljici nešto za što nije znao koliko vrijedi, no to je već njihov problem.

Zbog novčića je Šuker morao platiti kaznu od 8000 eura, a sudac koji mu je kaznu dosudio čak se i našalio na račun gore spomenute utakmice u Lyonu, kada je Šuker matirao Kopkea za 3:0 i potvrdio prolazak "vatrenih" u polufinale.

Možda i najveća afera vezana uz njegovo ime bila je ona kladioničarska. Povezan s brojnim ljudima iz kriminalnog miljea, Šuker je jedno vrijeme bio u kontaktu i s braćom Šapina, koji su bili optuženi kao vođe kladioničarske mafije i ljudi koji su namještali utakmice u Njemačkoj. Njegovo se ime provlačilo tih dana kroz medije, ali su odmah reagirali i sami sumnjivci i otklonili špekulacije da Šuker ima ikakve veze s namještanjem. Iz te je afere izišao neokrznut, ali je ponovno morao trpjeti kritike zbog ljudi kojima je okružen.

Posljednja, ali ne manje sramotna afera vezana je za prodaju karata na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, na kojem su "vatreni" osvojilo povijesno srebro. Anonimni je prijavitelj tvrdio da je od nekolicine hrvatskih reprezentativaca dobio informaciju da nisu dobili po 40 ulaznica na koje imaju pravo, a u prijavi je stajalo da je sve ulaznice skupio Šuker i da su one nakon toga išle u ilegalnu prodaju.

No, novac, sumnjive veze i gramzivost nisu jedino što je Šukera dovelo od nacionalnog heroja do jedne od najomraženijih osoba u Hrvatskoj.

Otkako je postao predsjednik HNS-a, Šuker je blizak suradnik Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa, nepravomoćno osuđenog na šest i pol godina zatvora. Druženje s njim i bivanje njegovom marionetom bacilo je ljagu na Šukera. Ljagu od koje će se teško oprati. Čovjek čije je ime nekada u svijetu značilo Hrvatska, dopustio je sam sebi da bude nečiji sluga. A danas je zbog tog čovjeka i njegovog sina na pragu ovrhe.

Ostao je Šuker upamćen i po brojnim drugim skandalima, a nekoliko njih veže se i uz kolege novinare. Tako je svojevremeno uoči jedne presice na koju je novinarima Indexa bio zabranjen ulaz, uzeo mobitel iz ruku Zvonka Alača i odšetao u press salon kao da se ništa nije dogodilo. Tek nekoliko minuta kasnije mobitel je donio tadašnji HNS-ov povjerenik za sigurnost Zoran Cvrk.

Nerijetko, također, u svojim istupima ima potrebu docirati novinarima o čemu da pišu i učiti ih njihovom poslu, iako svome očigledno nije dorastao. U sedam godina na čelu Saveza najmanje je boravio u Hrvatskoj, kada god je u hrvatskom nogometu bila krizna situacija njega nigdje nije bilo, a šovinistički ispadi ono su po čemu ćemo ga najviše pamtiti za vrijeme vladavine.

O čemu se radi najbolje je osjetio Željko Jovanović, koji je trebao uručiti prijelazni pokal za pobjednika kupa Hrvatske nakon finalne utakmice Rijeke i Dinama na Kantridi.

- Dopustit ćemo i crnom Ciganu da uruči Rabuzinovo Sunce pobjedničkoj momčadi, ali dok sam ja predsjednik Saveza, Jovanović to neće moći učiniti - rekao je tada Šuker.

Što dodati nakon svega napisanog? Teško je bilo što pametno reći, a da već ranije nije rečeno. Pred Šukerom i njegovom ubojitom ljevicom ponovno su teški dani, ali imamo dojam da će se ponovno nekako izvući iz svega. S nekretninom manje ili više na kontu. Hoće li mu pomoći prijatelji? Nepravomoćno osuđeni kriminalci.