Ipak je bila lažna uzbuna: muškarac koji je kupio 40 ulaznica za susret Hrvatske i Mađarske nema zabranu odlaska na utakmice

Rano jutros pojavila se informacija da je 40 karata za kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Europsko prvenstvo 2020. između Hrvatske i Mađarske završilo u rukama osoba koje imaju zabranu odlaska na utakmice. Odmah je stvorena panika i bojazan da bi na utakmici koja se igra 10. listopada moglo doći do neželjenih incidenata jer ako je 40 karata za one sa zabranom pronađno, tko zna koliko ih je još prodano na isti način. Slijedom događaja odlučili smo kontaktirati PU Splitsko-dalmatinsku da nam kažu što se točno dogodilo.

- Osoba koja je kupila karte nema zabranu prisustvovanja nogometnim utakmicama, a to je što je kupljeno 40 karata ne tretira se kao prekršaj ili kazneno djelo. Policajci su nadgledali prodaju ulaznica i kada su primijetili da se jedna osoba zadržala duže nego je to uobičajeno, prišli su mu i vidjeli da je kupio više ulaznica no što je dozvoljeno odlukom organizatora, objašnjava Antonela Lolić, glasnogovornica PU SD.

- Pozvali su ga na razgovor, a on je ulaznice vratio i dobio svoj novac natrag i kao što sam već spomenula ovdje nije bilo elemenata kaznenog ili prekršajnog djela te nije bilo razloga za daljnje postupanje, a on, suprotno napisanom nije imao zabranu dolaska na nogometne utakmice, kazala je Lolić.