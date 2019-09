Poljud je rasprodan! Sve ulaznice razgrabljene u manje od dva dana: 'Atmosfera bi trebala biti fenomenalna, kakva može biti samo u Splitu'

Poljud je rasprodan. Prvog dana "planulo" je 30.000 ulaznica, a dan kasnije i gotovo 4000 karata (3977) za sjever. Jučer je u Splitu počela prodaja ulaznica za susret Hrvatska - Mađarska (10. listopada) na Poljudu, koji će nakon osam godina biti domaćin reprezentaciji u službenom susretu uz prisutnost publike, a već dan kasnije - sve je rasprodano, pišu Sportske novosti.

Drugi dan prodaje karata za Mađarsku ponovno je donio ogromne gužve, a neki su čak molili i našeg novinara da nešto 'riješi'

Početak prodaje bio je najavljen za točno u podne, no šalteri Spaladium Arene bili su otvoreni već 45 minuta ranije budući da se stvorio popriličan red onih koji su htjeli kupiti kartu za srebrne Vatrene iz Rusije. Već oko deset sati bilo je u redu ljudi koji su pohitali ranije biti što bliže šalterima, a kasnije, kada je prodaja već počela, u redu dugom preko 200 metara konstantno je bilo oko pet stotina ljudi - od studenata, umirovljenika, onih koji su kliznuli s radnoga mjesta pa nisu htjeli otkrivati identitet, hrvatskih vojnika iz obližnje Lore, a bila je i jedna trudnica koja je posebno bila sretna kada je došla do ulaznica…

Može se reći da su Splićani i oni iz okolnih mjesta požurili što prije osigurati mjesto za dugo očekivani događaj oko kojega je bilo povuci-potegni po pitanju same objave domaćinstva, a zna se i da Hajduk zbog svojih zahtjeva prema Savezu koji su se nešto pomaknuli, ne sudjeluje u organizaciji već su ugovor potpisali Hrvatski nogometni savez i Grad Split koji je vlasnik stadiona.

Policija i zaštitari kojih je bilo oko splitske dvorane pobrinuli su se da se prodaja odvija uredno i organizirano, osiguran je koridor kojim se dolazilo do prodajnoga mjesta do kojega su, dakako, svi okupljeni željeli što prije doći.

Jedan od prvih koji je kupio ulaznice bio je umirovljenik Mate.

- Sretan sam što je Hrvatska konačno u Splitu, a želim joj da pobijedi. A isto tako želim da Hajduk i svi ostali Splićani prihvate reprezentaciju onako kako dolikuje nakon uspjeha koji je postigla s Dalićem na čelu - poručio je Splićanin Mate.

Tučepi su mjesto blizu Makarske, a odande je stigao Josko Bušelić…

- Radujem se utakmici, priželjkujem pobjedu, a plasman na Euro nije uopće upitan. Posljednji put sam na utakmici bio s Gruzijom u Splitu, zadnja službena. Falila mi je reprezentacija. Prije toga je od Danske do Gruzije prošlo 14 godina što je sramotno. Dijete završi srednju školu, a ne može vidjeti vlastitu reprezentaciju. Zna se tko je kriv - političari. Problema ima u odnosima HNS-a i Hajduka, ali mjesto za rješavanje nije stadion. Zna se gdje se rješavaju takve stvari, postoje institucije koje su to trebale riješiti. Split zaslužuje jednu utakmicu u svakom ciklusu - iznio je svoje mišljenje Bušelić.

Još jedan gospodin bio je zadovoljan što je relativno brzo došao do karata, a raduje se utakmici…

- To je za mene fenomenalno, odavno nisu bili ovdje pa mi je drago zbog toga. Uzeo sam karte za Zapad za suprugu Ines i sebe - rekao nam je Dragan Domić, koji je stigao iz Slatina s otoka Čiova.

Nije žalio što je sat vremena bio u redu...

- Nadam se pobjedi, a atmosfera bi trebala biti fenomenalna, kakva može biti samo u Splitu. Malo mi je teško što Hajduk nije uključen u organizaciju, bilo bi mi drago da sudjeluje - rekao je Domić.

Josip je također umirovljenik kojemu će ovo biti prva utakmica hrvatske reprezentacije koju će gledati uživo…

- Prvi put sam ovdje, kupio sam karte za ženu i sebe. U Njemačkoj sam živio 40 godina, a sada sam tu u mirovini. Uzbuđen sam što ću prvi put gledati reprezentaciju na licu mjesta, evo sad se naježim kad pomislim na to. Očekujem finu i sportsku atmosferu, te da navijanje prođe bez problema, to mi je želja, da svi jednako navijamo. A što se tiče odnosa Hajduka i HNS-a, smatram da se to može izgladiti na dobrobit svih nas - ispričao je dojmove presretni Josip.

Trudnica s početka priče je Slađana Papić, koja nikada nije bilo u Splitu na susretu reprezentacije, ali ju je gledala na drugim terenima.

- Bila sam na utakmici Hrvatska - Srbija u Zagrebu i nekim gostovanjima. Očekujem pobjedu i povratak Marija Mandžukića zato što ga obožavam - rekla je Slađana, premda se zna da je Mandžo završio s reprezentativnom karijerom.

Prvog dana prodano je 30.000 ulaznica, a dan kasnije i preostalih 3977 za - sjever. Gorjet će Poljud, nema dvojbi...