Rad i žrtva: hrvatski kapetan objasnio zašto ga veseli novo priznanje, otkrio i kakvo je stanje nakon ozljede

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je u ponedjeljak petu godinu zaredom izabran u najboljih 11 igrača svijeta za prošlu sezonupo izboru Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA), izjavio je za televizijsku postaju svog kluba Real Madrid TV kako je to postigao radom i žrtvovanjem.

"Jako sam zadovoljan što sam opet ovdje. To se postiže radom i žrtvovanjem, a također i podrškom trenera i suigrača, jer bez njih bi to bilo nemoguće postići. Za mene je ova nagrada jedno od najboljih priznanja jer glasuju protivnički igrači. Njihovi glasovi me čine sretnim i ponosnim, te sam im zahvalan na tome", rekao je 34-godišnji Modrić nakon FIFA-ine priredbe u Milanu.

Modrić je lani osvojio nagradu "The Best" za najboljeg nogometaša svijeta u izboru u kojem sudjeluju kapetani i izbornici nacionalnih reprezentacija te novinari.

Real Madrid je unatoč jednoj od najslabijih sezona u svojoj povijesti imao je najviše igrača uvrštenih u najbolju momčad, njih četvoricu. Uz Modrića su priznanja dobili stoper Sergio Ramos, lijevi bek Marcelo i ofenzivni vezni Eden Hazard koji je prošle sezone igrao za londonski Chelsea.

"Jako je važno što su ovdje bila četvorica igrača Real Madrida. To znači da nas ljudi prepoznaju i da radimo dobre stvari, premda neki tvrde suprotno. Ovo samo pokazuje kako se cijeni što radimo, i ono što smo napravili", rekao je Modrić.

Real Madrid je prošlu sezonu završio na trećem mjestu u španjolskom prvenstvu s rekordnih 19 bodova zaostatka za prvakom Barcelonom. Bio je ispao u polufinalu španjolskog kupa od Barcelone, a u Ligi prvaka je bio eliminiran u osmini finala od Ajaxa. Osvojio je, međutim, svjetsko klupsko prvenstvo.

Modrić je 9. rujna tijekom utakmice Azerbajdžana i Hrvatske ozlijedio aduktor desne noge, a u ponedjeljak je uoči odlaska u Milano individualno trenirao u sportskom kampu na sjeveru Madrida.

"Počeo sam vježbati s loptom, intenzivnije, a sutra ću trenirati s ekipom", prenijele su te njegove riječi internetske novine El Espanol.

Real će u srijedu pred svojom publikom igrati protiv Osasune, a u subotu gostovati kod gradskog rivala Atletica.

U ponedjeljak je hrvatski izbornik Zlatko Dalić uvrstio Modrića na popis igrača za kvalifikacijske utakmice za odlazak na EURO 2020. protiv Mađarske 10. listopada i Walesa 13. listopada.