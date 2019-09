Fantastična predstava u Trnavi: Hrvatska do nogu potukla Slovake i vratila se na put prema Euru 2020.

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Slovačku sa 4-0 (1-0) u utakmici 4. kola u skupini E kvalifikacija za EURO 2020. odigranoj u petak pred 18.098 gledatelja na stadionu Antona Malatinskoga u Trnavi.

Strijelac vodećeg pogotka u posljednjoj minuti prvog poluvremena bio je Nikola Vlašić, kojem je to prvijenac u dresu A reprezentacije.

Hrvatska je udvostručila prednost u drugoj minuti drugog poluvremena, kad se lopta nakon udarca Ivana Perišića sretno odbila od slovačkog stopera Škriniara i prevarila vratara Martina Dubravku.

U 72. minuti treći pogodak 'vatrenih' postigao je Bruno Petković nakon sjajnog driblinga u kaznenom prostoru, kojim se oslobodio dvojice slovačkih stopera.

Točku na "i" u 89. minuti stavio je Dejan Lovren pogotkom glavom na ubačaj Brozovića.

Hrvatska je u potpunosti nadigrala Slovačku i već u prvom poluvremenu mogla doći do uvjerljivijeg vodstva, ali su u dvaput greda i s još nekoliko obrana vratar Dubravka spriječili da se to dogodi. No, u drugom poluvremenu se i to promijenilo pa su izabranici Zlatka Dalića došli do uvjerljive pobjede.

Nakon što su sve reprezentacije u skupini odigrale po četiri utakmice na ljestvici vodi Hrvatska sa devet bodova, koliko ima i drugoplasirana Mađarska. Slovačka je na trećem mjestu sa šest bodova, a toliko ih ima i četvrtoplasirani Wales. Na zadnjem, petom mjestu je Azerbajdžan bez ijednog boda.

Prve dvije reprezentacije iz svake skupine izborit će nastup na završnom turniru EURA 2020.

Hrvatska će sljedeću kvalifikacijsku utakmicu odigrati u ponedjeljak, 9. rujna, kad će gostovati kod Azerbajdžana. Utakmica u Bakuu započet će u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Semafor Slovačka – Hrvatska 0:4 (0:1) Trnava – Stadion Antona Malatinskeho. Sudac: Felix Brych (Njemačka) – 7. Strijelci: 0:1 Vlašić (45), 0:2 Perišić (47), 0:3 Petković (72), 0:4 Lovren (89). Najbolji igrač: Nikola Vlašić (Hrvatska). Slovačka (4-3-3): Dubravka (5) – Valjent (5), Vavro (5), Škriniar (5,5), Hancko (5,5) – Kucka (5,5) (od 63. Haraslin –), Lobotka (5), Hamšik (5,5) – Rusnak (5) (od 46. Boženik 5), Duda (5), Mak (6,5) (od 79. Duriš –). Hrvatska (4-2-3-1): Livaković (6,5) – Bartolec (6), Lovren (7), Vida (6,5), Barišić (6,5) – Modrić (7), Brozović (7) – Rebić (7) (od 70. Brekalo), Vlašić (7,5) (od 82. Badelj –), Perišić (7) – Petković (7,5) (od 83. Pašalić –).

Iz minute u minutu

90 + 2 – kraj susreta

90 – igra će se dvije minute sudačkog dodatka

89 – novi pogodak, nakon kornera Brozović je ubacio na drugu stativu gdje se oslobodio Lovren koji je glavnom pucao i loptu provukao kroz ruke Dubravke

87 – nova velika prilikam Modrić je pronašao Pašalića koji je izašao sam pred Dubravku, ali je lopta prošla pored gola

84 – Brekalo je izvrtio obranu domaćina, udarac je prohujao pored gola

83 – evo i Pašalikća, u igri je umjesto Petkovića

81 – Badelj je ušao umjesto Vlašića

77 – pokušao je Bartolec, ali ravno u Dubravku

71 - potop Slovaka, dugo su Vlašić i Brekalo kombinirali, uključio se i Modrić, vrtjeli su obranu domaćina, a onda je Brekalo gurnuo u kazneni prostor gdje se Petković oslobodio Škriniara i Vavre i mirno plasirao loptu u mrežu ispod nemoćnog Dubravke

70 - izašao je Rebić iz igre, ušao je Brekalo

69 - i drugi korner zaredom, no ubačaj Hamšika je Perišić mirno odbio

68 - pokušaj MAka ponovno, ali je Bartolec uklizao na vrijeme i odbio u korner

64 – Mak jedini pokazuje znakove života kod domaćih, još jedan pokušaj, još jedna obrana Livakovića

62 – smirili smo Slovake, kontroliramo susret, mirno, ozbiljno u obrani

58 – vrhunska akcija naših, Rebić je s lijeve strane prebacio loptu na drugu stativu, Perišić je glavom vratio u sredinu, Brozović je nije uspio zahvatiti kako je želio i lopta je otipla preko gola

54 – Dubravka je spasio Slovake potopa, Petković je pucao, lopta je pogodila Škriniara, ali je domaći vratar uspio izbiti u korner

51 – opet Mak, udarac sa dvadesetak metara, ali je Livaković opet siguran

48 – mogli su se Slovaci brzo vratiti, Mak je pucao iskosa, ali je Livaković siguran i brani

47 – Perišić je uzeo loptu na dvadesetak metara, fino se oslobodio, pronašao prostor i onda odlično pucao, lopta je nekog od Slovaka zakačila, prevarila Dubravku i završila u mreži

46 - Rusnak je ostao na klupi, a u igri je Bozenik

46 - počelo je drugo poluvrijeme

45 – kraj prvog poluvremena

45 – gol, konačno, Vlašiiiććććć, kako je Nikola odigrao ovo, izborio se za loptu, izdržao faul Lobotke, odvojio se par koraka i onda raspalio po lopti, neuhvatljivo za Dubravku, u sami kut, u malu mrežu

42 – prijeti se s obje strane udarcima iz daljine koji prolaze pored gola

38 – Vlašić je odigrao povratnu loptu za Petkovića, ali su Slovaci uspjeli blokirati ovaj pokušaj

36 – Perišić se sjurio s boka prema golu, pucao, ali Dubravka brani

35 – opet greda spašava Slovake, Perišić je primio loptu, gađao suprotne rašlje, Dubravka je bio nemoćžan, ali ništa od gola

31 – pa je li ovo moguće, Petković je uzeo loptu, napravio slalom kroz obranu Slovaka, nanizao dva-tri igrača, ali je njegov udarac Dubravka nogom obranio

30 – zaprijetili su Slovaci, mala pogreške na sredini terena i prilika za Dudu, ali su ga naši ibrači na vrijeme zatvorili

29 – kakva šansa za Hrvatsku, velika, ogromna, nakon gužve iz kornera lopta je stigla do Vide koji je jako raspalio s par metara, ali preko gola

26 - malo smirilo, nema pokušaja prema golu, ali se vreba svaka situacija, čeka svaka pogreška

22 – nakon ubačaja Modrića evo nove gužve, prvo je Rebić pogodio Barišića, pa je odbijanac vratio Perišić, no Vida nije dobro pucao glavom

19 – Petković je odlično odigrao na Vlašića koji je produljio do Brozovića, no njegov je udarac blokiran, lopta odbila u korner

17 – Bartolec je probio preko boka, no njegov je ubačaj Skriniar odbio u korner

15 – malo se smirio tempo, ali je još uvijek odličan

11 – zaprijetili su i domaćini, pucao je Mak, Livaković odbio, Kucka se našao u prilici, oslobodio se Barišića, ali je obrana bila na mjestu

9 – bili smo blizu vodstva, Brozović je odlično pucao i pogodio gredu

8 – nova prilika, Petković je zadržao loptu, zagradio se, odbijena je stigla do Modrića koji puca preko gola

5 – uzvratili su Slovaci, Hamšik i Lobotka su napravili gužvu, Lobotka je krenuo prema Livakoviću, ali se na vrijeme ukazaso Perišić koji je pomogao, domaćini su trsžili prekršaj

4 . žestoki je ritam na početku, zaprijetio je Brozović iz daljine, ali preko gola

3 – živa utakmica, Petković je ovaj put bio u kaznemom prostoru, ali je malo i predugo držao loptu i na kraju od svega ništa

1 – dobro otvaranje susreta za Vlašića, povukao je hrabro s centra, dobro i pucao, ali je Dubravka uz malo problema obranio

1 - počela je utakmica