Kustić o sastanku u Dugopolju: Loptica je sada na županijskom savezu, što prije pošalju prijedlog to bolje za njih

Marijan Kustić, izvršni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, dan poslije sastanka u Dugopolju emitira zadovoljstvo. Još jedan korak ka otopljavanju ukupnih, rekli bismo, odnosa u našem balunu. Jer, akter sastanka u Dugopolju nije bio samo Hajduk, dapače, "bijeli" su uzeli ulogu promatrača. Ne smiju ni sudjelovati kad se radi o sudačkom kadroviranju, ali se sad, za razliku sastanka u Poljudu kad je treći akter bio Grad Split, HNS spustio "na noge" Županijskom nogometnom savezu splitsko-dalmatinskom. Koji je sastanak priredio u Dugopolju.

- Oni moraju dati sve prijedloge, a mi ćemo se potruditi da ih prihvatimo. Na njima je loptica, oni su na potezu. Oni iz Županijskog saveza. Sve smo saslušali, popričali, razumijemo njihove probleme, dobra volja postoji s naše strane, nije sporno, ali, kako da kažem, prijedlozi i inicijativa moraju nama stići od dolje!

Nije to nova priča, Kustić logično lopticu želja prebacuje na stol na kojem surađuju Hajduk i Županijski savez splitsko-dalmatinski. Što se tiče suđenja, problematike sudačkih kadrova, Hajduk se tu kao klub ne smije uplesti, ni umiješati, jasna je ta pozicija, a ako Hajduk nešto želi, preferira, onda mu to lokalni Savez treba pomoći zatvorenih očiju. Hajduk to ne smije zaželjeti, ali mu ŽNS mora čitat misli.

Jasna nam je ta pozicija "na kukalo", kažemo Kustiću.

- Mogu samo reći da smo lijepo razgovarali, da se stvari kreću na bolje i da je loptica na Županijskom savezu. Oni predlažu, oni šalju. Što prije naprave i pošalju nam prijedlog, bolje za njih.

A što se tiče utakmice Hrvatske i Mađarske, iznenađuje nas da na UEFA stranicama nema Splita da je upisan kao grad u kojem igra 10. 10. Hrvatska – Mađarska. Ne piše ništa, pitamo.

- Kako nema?

Pa, koliko vidimo nema...

- Svejedno, Split je odavna prijavljen kao grad domaćin, ima mjesec i više od mjesec dana... Kad smo donijeli odluku na sjednici Izvršnog odbora morali smo poslati i dopis UEFA, poslali smo ga. Sve je to uredno odrađeno, pa u Poljudu je održan već i prvi sastanak u vezi organizacije, ono nekidan kad je dolje bio i gospodin Zoran Cvrk sa svojim suradnicima. Sve to teče normalno. UEFA sve to zna. Mi smo objavili i cijene ulaznica za utakmicu u Poljudu, oko 15. ili 20. rujna počet ćemo prodavat ulaznice, a kako rekoh čim prođu ove dvije kvalifikacijske utakmice što nas sad čekaju, na glavu se bacamo oko svih detalja organizacije utakmice protiv Mađara u Splitu – rekao nam je Marijan Kustić, izvršni predsjednik HNS-a.

Ako je netko pomislio da dileme još ima...