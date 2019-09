Hrvatski napadač prešao u redove talijanskog velikana: čitav transfer umalo propao i to zbog jedne bizarne priče

Sada je i službeno - Ante Rebić novi je igrač Milana, tvrde redom brojni talijanski mediji, a prenose Sportske novosti

Rebić stiže na dvogodišnju posudbu s opcijom otkupa po cijeni od 25 milijuna eura. Rezultat je to velikog dogovora Talijana s Eintrachtom iz Frankfurta kojem će pak kao dio ovog posla stići Andre Silva.

Zanimljivo, iako je sve vodilo prema tome da će zadnjeg dana prijelaznog roka ovaj transfer proći bez problema, to ipak nije bilo tako. Naime, strani mediji i stručnjaci za transfere nakratko su zabrinuli hrvatskog reprezentativca s objavama da je stiglo do komplikacija kod priče s portugalskim napadačem. Samim time, Rebićev transfer došao je pod veliki upitnik. Koje su to točno komplikacije bile, u trenucima pisanja ovog teksta nije poznato, no nakratko se proširila glasina da Silva nije prošao liječnički pregled.

Ipak, na kraju je sve riješeno i 25-godišnji Vatreni će od sada nositi dres talijanskog velikana.

Rebić je u Eintrachtu igrao od 2016. godine. Za njemački je klub nastupio 100 puta i pritom postigao 25 pogodaka kojima je dodao 12 asistencija.