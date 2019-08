Nenad Gračan odgovorio na optužbe Ćalete-Cara: Tog sam dečka iz treće lige doveo u mladu reprezentaciju! A sad me proziva, kaže da lažem

Duje Ćaleta-Car kazao je da izbornik mlade reprezentacije Nenad Gračan nije govorio istinu kad se radi o njegovom izostanku s Europskog prvenstva U-21 reprezentacija.

- Znam da je Gračan bio ljut, ali nije smio kazati da sam umoran, jer ja mu to nisam rekao.

Odbačeni reprezentativac otvorio dušu: Gračan laže da nisam htio igrati za mladu reprezentaciju zbog umora, a Dalić mi je rekao da neću dobiti ni minute

A što na sve kaže izbornik Gračan?

- Kao prvo, ne želim se spuštati na tu razinu. S obzirom na to da Duje Ćaleta-Car više ionako ne može igrati za mladu reprezentaciju, bilo bi najbolje ništa ne komentirati. Ali ipak moramo nešto kazati. On me optužio da sam lagao, a nisam. Nikad u životu nisam lagao. Što sam lagao? Zar njemu u Marseilleu nisu rekli da se treba odmoriti? Pa ako se treba odmoriti, zar onda nije bio umoran? Neka on odgovori zašto nije došao - kaže Gračan i nastavlja:

- Ma, svi sve znaju. Njemu je najbolje da se uhvati nogometa, to bi mu bilo najbolje. Da, pročitao sam što je izjavio u vašem listu. Bilo je sve to toliko smiješno da sam čitao do kraja; inače takve gluposti ne čitam. Uostalom, mnogi su igrači Marseillea igrali za razne reprezentacije u tom razdoblju, zar njegov suigrač iz Marseillea Nemanja Radonjić nije igrao za Srbiju na Euru? Zašto onda on nije igrao za Hrvatsku? Bio mi je na popisu i ja sam na njega računao, nema tu druge priče. A to što nije igrao za selekciju njegova je stvar.

Gračan je kazao još nešto.

- Vidim da kaže da će prihvatiti kaznu izbornika Zlatka Dalića što ga nije pozvao u reprezentaciju. Zašto onda prihvaća kaznu ako smatra da nije krivac? Sve je nevjerojatno. I znate što još? Tog sam dečka iz treće lige doveo u mladu reprezentaciju! A sad me proziva, kaže da lažem. Tako je to, valjda, u životu. Neki se posvete drugim stvarima, a ne onome što je primarno. Ma, idemo dalje - zaključio je Gračan.