'Dođi da te je**mo!': seksistički ispad igrača Solina zgrozio sutkinju utakmice

Utakmicu drugog kola 2. HNL između Sesveta i Solina obilježio je teški šovinistički incident.

Nakon susreta koji je završio 1:1, četvrta sutkinja Ivana Martinčić prijavila je igrača gostujućeg Solina Vlatka Šimunca da joj je u tunelu rekao: 'Dođi da te je**mo!'.

Ova tvrdnja zabilježena je nakon završetka utakmice u Sesvetama i u službenom zapisniku, i ako s pokaže točnom, sasvim je sigurno da igrača Solina čeka primjerena kazna, zbog seksističkog ispada.

Šimunac je, inače, dijete Cibalije, a prije dolaska u Solin igrao je još i za Dugopolje, Zadar, Vinogradar i Rudar iz Velenja.

​A na travnjaku, stvari i dalje ne idu dobro za sesvetskog drugoligaša. Nastavlja se ljetna rasprodaja bodova, i umjesto najavljenih prvoligaških ambicija, sesvetska družina nakon Cibalije na svom travnjaku nije uspjela pobijediti niti vrlo dobru momčad iz Solina.

Gosti su stigli do prednosti nakon samo dvije minute igre, kada je Repić iskoristio smušenu reakciju obrane Sesveta i s 10-ak metara uputio prizemni udarac, a lopta se od vratnice odbila u mrežu.

Sesvećani su se ipak oporavili od početnog šoka, te su u nastavku prvog dijela propustili nekoliko izglednih prigoda. Do zasluženog izjednačena domaćini su stigli u 43. minuti, u 16-ercu Solina srušen je Ivan Mikulić, a s 11 metara siguran je bio Vujanić. U sljedećem napadu Sesvete su mogle doći do prednosti, ali je spomenuti Mikulić pogodio gredu.

Nastavak je započeo 100% prigodom Solinjana, Šimunec je izašao sam ispred vratara Marka Mikulića, ali je umjesto mreže pogodio vratnicu. Do kraja dvoboja Sesvećani su pokušali sve da dođu do tri boda, a najbliži su bili kada izglednu prigodu nije realizirao Sunagić. Domaćinu ni šest minuta sudačke nadoknade nije bilo voljno da dođu do planirana tri boda, i te kako se osjetio izostanak najboljeg igrača Sesveta Vedrana Meseca.