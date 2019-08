Šuker je u velikom problemu, ali može birati: želi li zadržati predsjedničku fotelju, mora shvatiti da prepušta svoju moć

Davor Šuker je u velikom problemu. Iako je davno završio igračku karijeru i dalje se ponaša kao egoistični centarfor, koji isključivo gleda svoju statistiku, a nije ga briga za momčadski rezultat. I zato su ga članovi Izvršnog odbora 'iscipelarili' sa 12:0. Uz jasnu opomenu da će sljedeći put uz 12 komada u mreži dobiti i isključujući crveni karton. Pa će se na izvanrednoj skupštini HNS-a odlučivati o njegovoj sudbini... pišu Sportske novosti

Sada je dakle Šuker na potezu. Prihvati li da je predsjednik Saveza u kojem zadnju riječ - tako piše i u Statutu HNS-a - ipak imaju članovi Izvršnog odbora, vjerojatno će ostati u svojoj fotelji. Nastavi li se ponašati kao da je 'veliki šef' koji radi što mu se prohtije, brzo će ga dočekati novi izbori. Na kojima neće imati baš nikakvih šansi. Toliko je naime frontova otvorio...

Šuker se najprije odmetnuo od Zdravka Mamića. Niti navraća do Međugorja, niti ga zanima što Mamić misli. To doduše nije neka novost, jer Šuker voli osjećaj moći. Međutim, do sada se vrlo mudro znao vratiti pod Mamićevo okrilje svaki put kada bi se našao na opasno skliskom terenu. Zašto to ne bi napravio i ovaj put? Iako Mamićeva moć u HNS-u više ni izbliza nema nekadašnju snagu.

Šuker je u velikom sukobu s Antom Vučemilovićem, a lukavi Slavonac već je dugo godina siva eminencija Saveza, čovjek izrazitih lobističkih sposobnosti. Razišli su se po pitanju izgleda sudačke organizacije, a to je Vučemilovićeva bolna točka. Suci su ipak ti koji štošta mogu skrojiti na terenu i zato onaj koji koji kontrolira uvijek ima vrijednost.

Navukao je Šuker i bijes inače mirnog i nenametljivog Damira Miškovića. Premda je Izvršni odbor u srpnju doista donio zaključak da se dozvole odgode utakmica klubovima koji igraju u Europi, sama provedba negdje se zagubila. Doduše, nju je trebala provesti Natjecateljska komisija na čijem je čelu Ante Vučemilović... Kako god, Šuker se nije ni osvrnuo taj 'gaf', nego se nastavio kupati u Novom Vinodolskom, dok se Mišković na Rujevici znoji jer mu plasman u Europsku ligu izravno rješava više od pola budžeta za cijelu sezonu.

Na koncu je Šuker svojim doista ishitrenim i nepromišljenim pokušajem hitne smjene Nene Gračana razljutio i ostatak članova Izvršnog odbora. Nije ih ni pokušao pitati za mišljenje, a kamoli da im je podastrao argumente za Gračanovu smjenu. Dakle, pokazao im je da ih doživljava kao nogometne 'lajbeke' na koje ne želi trošiti vrijeme dok je na godišnjem. Što je inače bio dugogodišnji stil rada Zdravka Mamića, pa si je Šuker umislio da ga može samo tako nastaviti.

Međutim, razlika između Zdravka Mamića i Davora Šukera je velika. Mamić je - sa svim negativnostima koji su išli uz njegov način rada - uvijek bio neupitni radnik, čovjek koji je 24 sata dnevno živio nogomet. I koji je bio dobro upućen u sva zbivanja. Za razliku od Šukera kojeg od prvog dana u HNS-u malo tko i vidi i čuje. K tome, Mamićev je način rada bio daleko suptilniji. Kada bi on odlučio smijeniti nekog svog Gračana, nazvao bi svoje ljude od najvećeg povjerenja da pripreme teren u Savezu pa bi tek onda Izvršni odbor u pravilu jednoglasno bio za promjenu. Šukerov je problem što u Savezu niti ima ljude od povjerenja, niti zna kako se priprema teren. Nikada ga to nije ni zanimalo...

Šuker se u svojoj borbi s članovima Izvršnog odbora ne može osloniti ni na aktualnu političku vlast, jer i tamo je nepoželjan. A u Izvršnom odboru sjede desetorica koji su pripadnici HDZ-a, samo su Svetina i Mišković nestranački ljudi. HDZ u konačnici ne bi imao ništa protiv toga da Šuker potpuno nestane iz Saveza, jer bi to samo pomoglo željenom otopljavanju odnosa na relaciji HNS - Hajduk. K tome, Šuker se nikada nije ni složio s idejom da se Vatreni vrate u Split, njegova je opcija bio Osijek jer su "Vatreni tamo voljeni i dočekivani kako i i pripada".

Međutim, Šukerova smjena za sada nije opcija. I navodno neće ni biti ako se Šuker primiri i prihvati novi režim rada u Savezu. Po kojem bi on i dalje mao ulogu ministra nogometnih poslova u Europi, ali domaće poslove i stvarnu moć odlučivanja ostavio bi u rukama Izvršnog odbora... Šukerov je ego ogroman i neće mu biti lako prihvatiti tako stanje, ali povlastice koje uživa kao predsjednik HNS-a nešto su čega će se jako teško odreći. I što će na kraju vjerojatno prevagnuti.