Bivši Hajdukovi vratari u problemima: lani ‘jedinice’ u Villi i Bruggeu, a sada griju klupe kao treće rezerve

Prije godinu dana Lovre Kalinić i Karlo Letica bili su glavni vratari svojih klubova, a danas su u zapećku, već mjesecima bez ligaških nastupa i sve je izvjesnije da će uskoro promijeniti sredine. Nema mjesta panici, ali grijanje klupe ne žele ni jedan ni drugi i bilo bi dobro da se čim prije vrate u natjecateljski ritam. U kojem god klubu i u kojoj god ligi.

Kalinić (29) je u ovo doba prošle godine bio prvi vratar Genta i hrvatske reprezentacije nakon povlačenja Subašića. U Belgiji je briljirao, osvojio je nagradu za najboljeg vratara u državi, a onda je na zimu dogovorio šest milijuna eura vrijedan transfer u slavnu Aston Villu, tadašnjeg drugoligaša s jasnom ambicijom povratka u Premier ligu.

Menadžer Dean Smith, koji i danas vodi Villu, odmah je Kalinića gurnuo u vatru, no početak je bio grozan. Dvije utakmice i dva poraza, 0:3 od Swanseaja u FA Cupu i 0:3 od Wigana u Championshipu. Odmah se Lovre našao pod kritikama, a u osam utakmica u kojima je branio Aston Villa upisala je samo jednu pobjedu.

U domaćem porazu 2:0 od West Bromwicha 16. veljače ove godine Kalinić je zbog ozljede igru napustio na poluvremenu i do danas više ni jednom nije nastupio! Prvo je preselio na klupu kao rezerva Jedu Steeru, a onda je morao na operaciju koljena. Kako se sezona bližila kraju, forma Ville je rasla, Steer je branio dobro i nije bilo govora da će se Kalinić vratiti na gol.

U konačnici je klub iz Birminghama izborio Premier ligu, no kako stvari stoje Lovre u njoj neće dočekati debi. Barem ne u dresu Aston Ville. Naime, jedno od desetak pojačanja njegova kluba ovog ljeta je i iskusni vratar Tom Heaton (33) koji je nekoć bio pod ugovorom s Manchester Unitedom, a stigao je nakon šest godina u Burnleyju. Upravo je Heaton branio za Villu na startu Premiershipa protiv Tottenhama, dok je na klupi bio Steer. Kalinića nije bilo u zapisniku, što očito znači da nije u Smithovim planovima. Ugovor s Villom našeg vratara veže do 2023. godine, no ako bi ostao treća ili čak četvrta opcija svakako bi bilo poželjno da promijeni poslodavca. Znamo da vrijedi za puno više i u najboljim je godinama. Kalinić je kvalitetan vratar i nužno su mu, kao svakom nogometašu, potrebne utakmice kako bi uhvatio sigurnost i vratio samopouzdanje.

Osim u klubu, Kalinić je status „jedinice“ izgubio i u reprezentaciji. Prestigao ga je Dominik Livaković, a budući da i Simon Sluga, koji je potpisao za engleski drugoligaš Luton, brani više, Kale bi i u „kockastima“ mogao pasti na treće mjesto ako ubrzo ne nađe klub u kojem će braniti.

I dok se od Lovre očekivalo da „betonira“ poziciju na vratima Hrvatske, što se nije dogodilo, od Karla Letice očekivalo se da se približi A selekciji. Ali se ni to ne događa. Karlo u Club Bruggeu nije zaigrao do 27. listopada prošle godine. Davno je to bilo...

Čim je 22-godišnji Omišanin stigao iz Hajduka u transferu vrijednom tri milijuna eura prošlog ljeta, odmah je postao prvi vratar kod tadašnjeg trenera Ivana Leke. Skupio je i tri nastupa u skupini Lige prvaka, no tijekom jeseni nekoliko loših izvedbi natjeralo je Leku da napravi zamjenu na vratima. Letica je izgubio povjerenje, a dobio ga je Amerikanac Ethan Horvath koji je tu poziciju zadržao do kraja sezone.

Status rezerve kao takav nije nikakva tragedija. Kako se Horvathu otvorila prilika nakon par kikseva Letice, tako se moglo dogoditi i obratno. Takav je život vratara. Međutim, problem je za Leticu što je ovog ljeta Brugge doveo bivšeg vratara Liverpoola Simona Mignoleta koji je zbog kvalitete i iskustva odmah postao broj jedan. Horvath je dvica, a Letica više nije ni treći. Naime, na gostovanje u Kijev kod Dinama u revanšu trećeg pretkola Lige prvaka od vratara su otputovali Mignolet, Horvath i 18-godišnji Nick Shinton. Jasna je to poruka novog trenera Philippea Clementa da Letica može tražiti novi klub.

I pred Karlom je, eto, teška odluka. Talentiran je, mlad i ne bi trebao imati problema u pronalasku nove sredine u kojoj može okrenuti novu stranicu, ali mora odabrati pametno. Baš kao i Lovre Kalinić. „Igraju“ i posudbe, kako god. Samo da se nešto promijeni nabolje.