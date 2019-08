On je nova nada šibenskog nogometa: 'Otac me je puno toga naučio, a jednog dana volio bih zaigrati u Premiershipu'

U grupi mladih igrača Šibenika koji su ovog ljeta upisali prve minute u seniorskom nogometu (Laća, Radomirović) je i 17-godišnji stoper Doni Grdić, dojučerašnji kapetan kadetske momčadi "narančastih". Grdić je dobro poznato prezime na Šubićevcu. Naime, Donijev otac Tony nekoliko je sezona nosio dres Šibenik, ali i Hajduka, Istre... Dakle, loza Grdićevih se nastavlja:

- Uf, ne znam što da vam kažem. Fenomenalan je osjećaj zaigrati za prvu momčad. Drago mi je što smo prve utakmice za seniorsku momčad upisali i ja i Laća i Radomirović. Bez lažne skromnosti, rekao bih da smo to i zaslužili. Osobno, moj cilj je tijekom sljedeće sezone zabilježiti što više minuta. Također, želio bih što više trenirati s prvom momčadi, jer to je neprocjenjivo iskustvo za mladog igrača poput mene. Moram zahvaliti klubu i svim svojim suigračima koji su me odlično prihvatili. Na meni je da im to vratim u budućnosti, počeo je naš razgovor nadareni stoper Šibenika.

Spomenuli ste iskustvo igranja sa starijim kolegama. Primjerice, imali ste privilegiju igrati s vrlo iskusnim stoperom Borisom Pandžom, koji je gotovo dvostruko stariji od vas:

- Da, tako je. S Pandžom sam igrao u stoperskom paru na prijateljskoj utakmici u Biogradu. On se postavio poput pravog mentora, čak mi je prišao u svlačionici prije utakmice i podijelio par savjeta... Od njega i drugih suigrača može se dosta naučiti i pravo je zadovoljstvo s njima igrati - veli Doni Grdić.

Nema dvojbe da puno možete naučiti i od svog oca kojeg pamtimo kao čvrstog obrambenog igrača:

- Naravno da uvijek ima savjeta i od oca, ponekad i previše... Šalu na stranu, otac je bio dobar nogometaš i dosta toga je napravio u karijeri. Jasno da me je dosta stvari i naučio - govori Doni.

On je rođen u Šibeniku, međutim njegov otac je svjetlo dana prvi put ugledao u Brisbaneu. Zato je Doni prve reprezentativne nastupe upisao za "klokane", točnije njihovu U17 selekciju i to ovog proljeća:

- Još uvijek imam prigodu zaigrati i za reprezentaciju Hrvatske. Međutim, trenutačno sam u Australiji. Teško mi je odgovoriti na pitanje u kojoj reprezentaciji se vidim u budućnosti. Mislim da je uspjeh igranje i za jednu i za drugu izabranu vrstu, misli talentirani stoper.

Jasno, Grdiću je trenutačno u fokusu samo Šibenik:

- Trenutačno je Šibenik broj jedan, a onda slijedi sve ostalo. Mogu kazati da imamo dobar igrački kadar, dobru ekipu. Ovog ljeta stigli su nam i dosta kvalitetni novi igrači. Kod novog trenera Rendulića se radi fenomenalno. Trener je odličan, igrač sjajno rade, atmosfera je odlična i svi od prvog do zadnjeg želimo ući u 1.HNL. Nadam se da ćemo ove godine konačno u tome uspjeti, govori Grdić.

Šibenik i HNL su vam trenutačno preokupacija, a kakvi su planovi za budućnost?

- Iskreno, volio bih zaigrati u Premiershipu. Jednostavno, zato što je to najjača liga u kojoj igraju najbolji klubovi - otkrio je želje Grdić.

Neizostavno pitanje za mlade igrače glasi - tko vam je uzor?

- Moj uzor je moj otac! On pošteno živi od onoga što je stekao u nogometnoj karijeri. Imamo lijep život i trenutačno nam ne treba ništa više - zaključio je mladi nogometaš Šibenika.