HNL uvodi VAR, ali i dalje će biti spornih situacija: HNS ne planira nabavku tehnologije koja bi pomogla kod odlučivanja o pogotku!?

Kako je zapravo sudio Poljak Pawel Raczkowski? Načelno dobro, imao je tek jednu pogrešku na Dinamovu štetu - Moro nije zaslužio žuti karton, jer u tom duelu nije ni napravio prekršaj.

Bilo je to općenito, kako se voli reći, “domaćinsko suđenje” i trener gostiju Serhij Rebrov prigovarao je četvrtom sucu zbog neujednačenog kriterija glavnoga suca prilikom disciplinskih mjera, odnosno pokazivanja žutih kartona.

A dvije navodno prijeporne situacije u 16-ercu gostiju (možebitni prekršaj na Periću i možebitno igranje rukom gostujućeg igrača), zapravo i nisu bile prijeporne i Poljak je dobro procijenio da to nisu bili kazneni udarci.

Za priznati pogodak Ferencvarosa najveću je odgovornost preuzeo njegov pomoćnik, Michal Obukowicz, koji je i bez 3D tehnologije bio siguran da je lopta cijelim obujmom prešla zamišljenu crtu, odmah je podignuo zastavicu i pojurio prema centru...

Zanimljivo, doznali smo da u ovom trenutku HNS nema u planu nabavku “Oka sokolovog”! Dakle, uvođenjem VAR-a neće se na utakmicama Prve HNL moći provjeriti ovakve situacije, neće biti postavljena “pametna” kamera na gol-crti, koja će, u suradnji s čipiranom loptom, sucima označavati (na ručnom satu) zvučnim signalom je li bio pogodak!

Ta je tehnologija uvedena čak i prije VAR-a, to je bio prvi dodir tehnologije s nogometom i zvuči pomalo nestvarno da će Prva HNL imati VAR, ali neće imati “Oko sokolovo”!?

Istina, u nekim zemljama (primjerice, Belgija), uveden je VAR, ali također nema “Oka sokolovog”, no HNS-u to ne bi trebao biti pokazni primjer. To bi, naime, otprilike značilo da se iz osnovne škole odmah “skače” na fakultet...

Međutim, još nije kasno da se i ta tehnologija nabavi i uvede u Prvu HNL. Budući da je i ekipa HNTV-a koristila tehnološku 3D analizu Viz-Libero u vlasništvu tvrtke Ro-Ba-Go, tako i HNS može bez problema dogovoriti suradnju sa spomenutom tvrtkom.

Ili s nekom drugom, koja ima licenciju. A taj bi korak poskupio uvođenje VAR za otprilike 10.000 eura, što svakako nije mali novac. Ali, kad se već ulaže milijun i pol eura (80 posto plaća FIFA) u uvođenje VAR-a, onda bi svakako trebalo investirati i u “Oko sokolovo”...