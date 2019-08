Raspliće se priča oko dolaska prvog Hrvata u Manchester United: Mi ga želimo i on želi doći, to je idealna kombinacija

Manchester United prodaje Belgijanca Romelua Lukakua, to je sada potpuno jasno. Juventus je dao iznimno kvalitetnu ponudu, vrijednu 86 milijuna eura. Ne sve u novcu, na Old Trafford bi proslijedili Argentinca Paula Dybalu. No Dybala nije baš voljan pristati na taj transfer, pričalo se o interesu PSG-a i Intera no pitanje je hoće li do toga doći.

Novinari Sky Sporta iz Engleske i Italije su međutim otkrile do kraja priču u sjeni ove razmjene. Vezana je uz Marija Mandžukića koje Manchester United želi dovesti. Ako Dybala ne pristane, "crveni vragovi" su spremni kao B-opciju uzeti Mandžukića pa neka Juventus brine kako će isplatiti razliku u novcu. Jer hrvatskog napadača cijene na tek 15 milijuna eura.

Idealan rasplet za Engleze je dolazak obojice igrača, Dybale i Mandžukića, za Lukaku i nešto novca. No 33-godišnjeg hrvatskog napadača sada dočekuju širok raširenih ruku.

- Iskusan napadač, spreman se podrediti momčadi, može pokriti nekoliko pozicija. Ono što je važno, on je prvi igrač obrane, svojim angažmanom povlači i ostale u momčadi. I ono što je najvažnije, mi ga želimo na Old Traffordu i on je spreman doći. To je idealna kombinacija za svakog – kažu iz Manchester Uniteda.

Sve bi trebalo biti gotovo do četvrtka, 8. kolovoza kada se završava prijelazni rok u Engleskoj. Ako Dybala pristane na razmjenu u Manchesteru ne odustaju od Mandžukića koji im je sada stvarno zanimljiv kao pojačanje za momčad.

- Dovoljno je pogledati kako je kvalitetno igrao u Bayernu, Atleticu i Juventusu, to su veliki europski klubovi u kojima je ostavio značajan trag. Nadamo se da će tako biti i na Old Traffordu - potvrdili su engleskim medijima iz slavnog kluba.