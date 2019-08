Ponovno je u središtu pozornosti nakon što je odvalio drvo i udario u vozilo: detalji nove prometne nezgode nadarenog hrvatskog nogometaša

Opet je Petar Bočkaj došao u središte pozornosti zbog nenogometne teme. U subotu je u poslijepodnevnim satima vozeći svoj automobili marke Mercedes model AMG izgubio kontrolu nad njim i u Reisnerovoj ulicu prije križanja s ulicom Sv. Ante udario u drvo i parkirano vozilo, pišu Sportske novosti

Djelatnici prometne policije PU Osječko-baranjskeobavili su uviđaj i o događaju će izvijestiti javnost kako to i inače redovito čine. No, u ovom je trenutku najbitnije da nije u nezgodi koja se Bočkaju dogodila bilo ozlijeđenih osoba, nije ozlijeđen ni on sam, a na vozilima, njegovom i onom koje je oštetio nastala je manja materijalna šteta.

Čini se, svemu je kumovala jedino nepažnja u vožnji, jer Bočkaj je zahvatio rubnjak ceste zbog čega mu se automobil zanio i udario u omanje drvo koje ga je skrenulo s pravca kretanja.

U NK Osijek su odmah upoznati s događajem, a kako je to nešto što ne spada u kršenje klupske discipline i nes(p)retni Bočkaj nije bio pod utjecajem alkohola, nikakvo službeno priopćenje iz Gradskog vrta neće biti sročeno za javnost.

Nakon pet mjeseci i onog poznatog događaja kada se istim automobilom zabio u benzinsku crpku u sasvim drugačijim okolnostima, sada je eto zbog njegove vožnje stradalo drvo vrste "Patuljasta rapsodija" i jedno parkirano vozilo. Možda je zbog svega potrebno da se i sam upita nije li možda automobil koji je odlučio kupiti i voziti presnažan stroj za njegove vozačke sposobnosti.