Dobio je ponudu koja ga nije ostavila ravnodušnim: spasio klub od blamaže, a sada bi nekadašnji igrač Hajduka mogao ostvariti i transfer karijere

Nakon Hajduka i kazahstanska Astana je zamalo spoznala da danas svi igraju nogomet. Splićanima je koban bio klub s Malte, a za Astanu zamalo iz Andore, Santa Coloma. Spasio ih je Marin Tomasov, koji je dobio zadnjih 30-ak minuta uzvrata i iskoristio ih da hat-trickom spriječi bilo kakvu primisao na iznenađenje. Astana je na kraju slavila sa 4:1 nakon 0:0 iz prve utakmice, pišu Sportske novosti

- Neki su možda mislili da ćemo to lagano riješiti, ali danas više nikoga ne možeš lagano dobiti. Meni to nije strano, gledao sam Hajduk protiv Gzire, vidio kako su se Splićani opekli, pa sam znao da kada uđem u igru pristup mora biti kao da je riječ o finalu - javio se Tomasov iz Astane, gdje iz godine u godinu igra sjajan nogomet.

Otkud na klupi igrač koji u prvenstvu ima 10 golova i 12 asistencija?

- Trener me planirao odmoriti, jer u kolovozu imamo jako puno utakmica, ali mislim da sam mu s ovom utakmicom najbolje pokazao što mislim o tome i gdje se najbolje osjećam. Golovi su uvijek najbolji odgovor na klupu. Na kraju je najvažnije da smo prošli, bilo bi žalosno da nismo, jer su to stvarno amateri. Malo se mučimo, ne igramo najbolje, kao što nismo ni u ovom razdoblju prošle godine kada smo igrali s Dinamom, ali nadam se da će se i to posložiti. Brojke? Stvarno sam zadovoljan kako igram, hvala Bogu na zdravlju, osjećam se odlično, a kada je sve posloženo oko tebe onda i daješ najbolje od sebe.

Tomasov je postigao sva tri lijepa pogotka, posebno treći efektnim lobom.

Kad te ide, ide te... Nekad nemaš ni objašnjenje odakle toliko golova i asistencija. Za onaj lob nisam uopće razmišljao, vidio sam da je golman vani i drago mi je što je lijepo izgledalo.

Nakon Santa Colome, za Astanu slijedi još jedan, barem na papiru, lagan zadatak, malteška Valletta.

- Vidjeli smo da su namučili Ferencvaros. Ako mislimo nešto napraviti moramo biti na puno boljoj razini nego sada, jer nam se može osvetiti. Nekada su ti klubovi iz Malte, Andore ili Gibraltara bili malo jači trening, sada se možeš tu opeći. Treba namjestiti glavu kad si profesionalac i ne dozvoliti da se bilo što dogodi kako bismo ostvarili cilj i ušli u grupnu fazu Europske lige.

Tomasovu je ovo treća sezona u dresu Astane, u 90 utakmica postigao je 33 pogotka i dodao 39 asistencija.

- Imam ugovor i volio bih što duže ostati ovdje, jer se stvarno dobro osjećam, ali u nogometu nikad ne znaš. Naravno, fali Hrvatska, ljeto, more, ali profesionalac sam, odrađujem maksimalno što se od mene očekuje i vjerujem da će biti još dobrih utakmica u dresu Astane - zaključio je Tomasov.