Hrvatska ovakav tandem nije imala od Modrića i Eduarda: bivši hajdukovac i dinamovac nosit će reprezentaciju u godinama koje su pred nama

Niksi i Breksi. Nikola Vlašić i Josip Brekalo bili su najveće zvijezde naše mlade nogometne reprezentacije na Europskom prvenstvu U-21. Bivši hajdukovac i bivši dinamovac oduševili su nogometne stručnjake i navijače, bez obzira što se Gračanova vrsta vratila doma i nije uhvatila polufinale. Od tog dvojca koji već igra za A reprezentaciju očekuje se da u skoroj budućnosti postane jedan od temelja Vatrenih. Na Euru mladih vidjeli smo da u ovom trenutku nemamo boljih mladih igrača, pišu Sportske novosti.

Kad pišemo o njima, pao nam je na pamet drugi tandem koji je se super slagao i svojevremeno gradio imidž nacionalne vrste, to su bili Luka Modrić i Eduardo. Bili su kao prst i nokat, razumijevali su se izvanredno, baš kao što to u mladoj vrsti čine Vlašić i Brekalo. S tom razlikom što su Luka i Dudu igrali u istom klubu, Dinamu, a Nikola i Josip nikad nisu dijelili klupsku svlačionicu.

Jako dobar razvoj

Mogu li Vlašić i Brekalo biti tandem u Vatrenima kao što su bilo Modrić i Eduardo? Jer i oni su iz mlade stigli u A vrstu...

- Nisam prorok da bih mogao tako nešto kazati - kazao nam je u uvodu Marko Mlinarić, jedan od najboljih veznjaka koje je Dinamo ikad imao.

Priča nam Mlinka da su Vlašić i Brekalo već pokazali da se radi o klasnim igračima.

- Njih dvojica su već etablirani nogometaši. Pogotovo Vlašić koji je igrao standardno u CSKA, dok je Brekalo imao problema s minutažom. Međutim, kad govorimo o njima dvojici, oba imaju potencijal, kapacitete i kvalitetu da postanu u skoroj budućnosti nositelji A reprezentacije! Uostalom, nisu ni Modrić ni Eduardo odmah bili nositelji, tako dobri igrači, trebalo im je vremena. Ali neće to tako dugo trajati kad se radi o Vlašiću i Brekalu, oni dolaze na veliku scenu brzinom Formule 1! Naravno, teško je kazati da netko može dostići Modrićevu razinu, ali da imamo dvojac za najveće stvari - imamo. Jednog dana Modrić i ovi naši srebrni Vatreni morat će otići, oprostiti se, a onda stvarno imamo dečke, a u ovom trenutku su to Vlašić i Brekalo koji mogu preuzeti glavnu ulogu.

Mlinarić će kazati da je bitno kako će se dalje odvijati karijere kad se radi o minutaži, ne samo njih dvojice.

- Glavna stvar kad se radi o nadogradnji karijere jest činjenica koliku će minutažu imati u svojim klubovima. To je krucijalno, o tome ovisi sve. Evo, recimo, kad se radi o ovoj našoj reprezentaciji koja je igrala na Euru, moram kazati da je bilo previše marketinga kad se radi o nekim igračima. Jer mnogi nisu imali pravu minutažu u svojim klubovima, pa i nisu mogli biti bolji. Pa se onda nakon svega mi pitamo: “Pa kako to, zašto smo uzeli samo jedan bod?” Nisu svi naši mladi reprezentativci baš za najvišu razinu kao što su to, recimo, Vlašić i Brekalo. Recimo, ni Brekalo nije imao pravu minutažu, ali on je posebna klasa. No, on mora sad igrati sljedeće sezone, imati punu minutažu.

Mlinarić je zaključio...

- Naravno da ima nekih trenera koji iz neobjašnjivih razloga ne koriste neke igrače, a svi vide da bi trebao. No u načelu, svaki igrač promovira sam sebe. Nema tu priče “trener me ne voli”. Na koncu sve ovisi o igraču. Nego, mi smo mala nogometna država, vrlo dobri smo, ali smo u stanju od vrlo dobrog napraviti - odlično!

Jučer smo u Zagrebu uhvatili i Zlatka Kranjčara, odmara se nakon povratka iz Irana.

Dobar kostur

- Normalno je da je kod mladih igrača prisutna oscilacija. Ovi naši dečki koji su bili na Euru, bili su pod pritiskom, jer se od njih jako puno očekivalo. Međutim, meni se čini da se oni u svojim klubovima razvijaju jako dobro. Jedino je problem što baš svi ne igraju u kontinuitetu ne igraju u svojim klubovima. Vlašić i Brekalo bili su najbolji, zaista uskoro mogu postati sjajan tandem u A reprezentaciji. Ali, recimo, kad već razgovaramo, još jedan igrač bi trebao uskoro biti od tih koje gledamo kao buduće A reprezentativce. To je Borna Sosa, sjajan lijevi bek koji, međutim, nije igrao u Stuttgartu. Njemu je sad jako bitno i da igra sljedeće sezone - kaže Zlatko Kranjčar.

Onda je nastavio...

- Kostur ove mlade vrste će svakako igrati u Vatrenima, nema tu nikakve sumnje, nikakve dvojbe. Konačno, pogledajte one dvije generacije koje su također nastupale na europskim prvenstvima. Na Euru 2000. generacija Pletikose, Tudora, Bišćana, Šerića, Miladina, Leke, Šokote, Vranješa, Balabana također je uzela samo bod, a ti dečki su kasnije imali prave karijere. Četiri godine poslije momčad u kojoj su bili Srna, Carević, Eduardo, Kranjčar, Pranjić, Babić ponovno je bila posljednja u skupini, a opet su momci kasnije postali etablirani nogometaši. Vlašić, Brekalo, Moro, Sosa, Benković, Katić, Kalaica, Majer, Ivanušec... Svi su oni talentirani.

Kranjčar zaključuje ovako:

- U A vrsti imamo okosnicu iskusnih igrača koji će još jedno vrijeme nositi teret Vatrenih, ali mladi dečki stižu, neki su već stigli, Brekalo i Vlašić su već praktički već tu, što smo mogli vidjeti u nastupima Dalićeve vrste.