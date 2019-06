Bjelica nezadovoljan jer je ostao bez igrača kojeg je žarko želio, bosanskohercegovački reprezentativac umjesto Dinama otišao u Ferencvaros!?

Do utorka poslijepodne činilo se da neće biti problema, da će Dinamo i Sparta riješiti prepreke i dogovoriti dolazak Eldara Čivića u Dinamo, pišu Sportske novosti.

Međutim, navečer su se užarili mobiteli, vrlo je aktivan bio i Nenad Bjelica, on je jako želio dovesti Čivića. To je bio igrač na kojemu je on, ajmo reći, inzistirao. Ali, nešto je krenulo po zlu, sve je više postajalo jasno da će Čivićizmaknuti, a onda je jučer ujutro bilo i službeno, Čivić je potpisao za - Ferencvaros! Dinamo je izgubio bitku od mađarskog kluba, to nitko nije očekivao. Ponajmanje Bjelica.

Pogrešna karta?

Nije Dinamov trener mogao skriti nezadovoljstvom takvim epilogom, nije o toj temi htio previše ni pričati.

- Jesam, nezadovoljan sam što je tako ispalo!

Što se, zapravo, dogodilo? Čivić je bio izričita Bjeličina želja, jedan od rijetkih igrača na toj poziciji od dvadesetak koje je gledao i analizirao, a koji je zadovoljio njegove kriterije. Mlad je, 23 su mu godine, reprezentativac je, poznaje jezik, vrhunac karijere tek je pred njim, ne bi se dugo adaptirao na Dinamo, on sam želio je doći u Dinamo, smatrao je to iskorakom.

Idealan, po Bjeličinim mjerilima da puše za vrat Marinu Leovcu. Znalo se i da on u Sparti ne želi ostati, sve je, dakle, izgledalo jednostavno. Modri su pregovarali s praškim klubom da dođe na posudbu s obvezom otkupa na kraju sezone, Sparta je htjela transfer odmah. I dok su licitirali pojavio se Ferencvaros, platio odštetu, koja navodno nije previsoka i odveo Čivića! Lako je zaključiti, Ferencvaros nije prebogat klub, pa ako je on mogao platiti odštetu, mogao je i Dinamo, koji bi nogometno trebao biti jači magnet za igrača iz BiH nego što je mađarski klub.

Jesu li u Dinamu pogrešno igrali na “sigurnu kartu” kako Čivić u konačnici ne može promaknuti ili su igrač i njegovi menadžeri igrali dvostruku igru, obećavali se Dinamu, držali fige u džepu, a onda brže-bolje izabrali Ferencvaros? U svakom slučaju, Bjelici se takav rasplet, blago rečeno, nije dopao, računao je ozbiljno s Čivićem.

Odlični Leovac

Što sad, tko će doći na poziciju lijevog beka? Još uvijek se spominju Moubandje, Viktor Alvarez i još neki igrači koji su bili u tom krugu potencijalnih pojačanja, međutim, svima njima trener je očito manje sklon nego Čiviću. Stoga, ne treba čuditi ako ne dođe nitko, Bjelica je kazao već ranije da mu ni ta opcija ne bi bila smak svijeta. Tu poziciju može pokriti Mario Šitum, a nadire i mladi Joško Gvardiol, koji u nekim manje zahtjevnim utakmicama može jako dobro “zakrpati” rupu. A Leovac na treninzima ide odlično, zdrav je, ništa ga ne boli, pa ni takav rasplet nije nemoguć.