Izvršni direktor HNS-a reagirao na priopćenje Hajduka, spomenuo je i branitelje: Ne može se braniti djeci da vide Luku Modrića

Priopćenje Hajduka u HNS-u nije izazvalo iznenađenje. Kao da su u Green Goldu očekivali ‘’bekend’’ s Poljuda. No, u retorici izvršnog direktora Marijana Kustića, ništa se nije promijenilo...

- Hajduk je u objavljenom priopćenju iznio svoj stav. No, naša odluka o igranju utakmice s Mađarskom u Splitu time nije izgubila na značenju. Znakovito je da u Hajdukovom priopćenju stoji kako su oni otvoreni za razgovor s HNS-om. Pa, to je i naš stav. No, mogu jedino ponoviti – otvorena pitanja HNS-a i Hajduka ne treba miješati s nastupom reprezentacije u Splitu. Niti bi taj dijalog trebao predstavljati prepreku za odigravanje utakmice u Poljudu. Mislim da ovakvi uvjeti i ultimatumi nisu dobri za suradnju kojoj svi težimo. Niti su poruka navijačima. Ne možemo zbog nekih nesuglasica iz prošlosti braniti našoj djeci da vide uživo Modrića i druge idole u hrvatskoj reprezentaciji – kazao je Kustić.

Hajduk: Želimo svoju Hrvatsku na Poljudu i jedva je čekamo, ali nismo sigurni da je Savez iskren i dobronamjeran jer nikakvih pomaka u reformama nema

Glavni operativac HNS-a ističe i potporu branitelja...

- Dobili smo dopis 12 braniteljskih udruga koje eksplicitno zahtjevaju da reprezentacija igra u Splitu. Oni ne žele da im odnosi Hajduka i HNS-a uskrate doživljaj gledanja hrvatskih zvijezda na Poljudu. Da bi HNS organizirao utakmicu na Poljudu treba imati i potporu Grada Splita, u čijemu je stadion vlasništvu.

Jeste li uspostavili kontakt sa splitskim gradskim strukturama?

- Učinit ćemo to ovih dana. Poznato nam je kako se u srijedu održava sjednica Gradskog vijeća. Za očekivati je da ćemo nakon tog uspostaviti kontakt i dogovoriti sastanak.