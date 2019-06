Dalić iznenadio sve u Moskvi: Ne mislim još dugo biti trener!

U Moskvi je u petak, 14. lipnja, točno na godišnjicu otvaranja SP-a 2018., održana svečana promocija ruskog izdanja knjige Zlatka Dalića "Rusija naših snova", koju su u zajedničkoj suradnji napravili Podravka i Sportske novosti.

Prehrambeni div Podravka, snažno prisutan na ruskom tržištu, uz hrvatsko je veleposlanstvo bio i organizator promocije u diplomatskom centru ruskog Ministarstva vanjskih poslova i to je ujedno bio središnji događaj obilježavanja i našeg Dana neovisnosti u ruskoj prijestolnici.

Uz Zlatka Dalića, knjigu "Rusija naših snova" u ruskom prijevodu, tiskanu u velikom formatu i na luksuznom papiru, predstavili su Podravkin šef Marin Pucar, inače i sam nekoć vrsni sportaš i prvoligaški vratar, Mario Zorko, glavni urednik SN-a, te bivši vatreni asovi Stipe Pletikosa i Ivica Olić, koji su ostavili dubok trag u ruskim klubovima, a za rusko su izdanje napisali posebna poglavlja (uz ruskog izbornika Stanislava Čerčesova i još jednog bivšeg Vatrenog, Vedrana Ćorluku), te komentator HTV-a Marko Šapit, koji je lani u vrijeme Mundijala vodio najgledaniju i najbolju TV-emisiju o SP-u Zabivaku, a sve uzvanike na promociji zabavljao je Petar Grašo.

Marin Pucar posebno je naglasio:

- Prijevodom knjige "Rusija naših snova" na ruski jezik željeli smo još jednom zahvaliti našem ambasadoru i zaštitnom znaku Zlatku Daliću, svima koji su svim srcem bili uz našu reprezentaciju te Rusiji, koja nam je pružila ruku prijateljstva i omogućila toliko lijepoga. Knjiga je još jedan korak prema boljem razumijevanju i još boljim odnosima Rusije i Hrvatske.

Duboke hrvatsko-ruske sportske veze potvrdili su i vatreni veterani Stipe Pletikosa i Ivica Olić, kojima ruski ljubitelji nogometa i danas prilaze s velikim poštovanjem, a Zlatko Dalić je rekao:

- Posebna mi je čast što godišnjicu početka Svjetskog prvenstva obilježavamo u Moskvi, gdje smo igrali veliko finale, u Rusiji, gdje sam lani živio najljepše dane svoje karijere i koja će zauvijek u svima nama buditi posebne emocije. Cijela Hrvatska lani je živjela najljepših mjesec dana i, kao što smo napisali u naslovu knjige, nogomet je Hrvatsku preobrazio u najsretniju zemlju na svijetu. Pokazali smo da i mala zemlja, od koje je i jedna Moskva tri do četiri puta brojnija, uz vjeru, zajedništvo i poniznost može ostvariti nezamislive pothvate.

Zlatko Dalić uoči promocije u Moskvi gostovao je u zgradi glavne državne izvještajne agencije TASS te, uz pojedinačne intervjue za ruske medije, uz Olića i Pletikosu održao zajedničku tiskovnu konferenciju s ruskim izbornikom Stanislavom Čerčesovom. Ruski šef Čerčesov lani je 14. lipnja s domaćom reprezentacijom otvorio Svjetsko prvenstvo uvjerljivom pobjedom nad Saudijskom Arabijom i nagovijestio rusku euforiju, koja je kulminirala izbacivanjem Španjolske, a završila ispadanjem od Hrvatske u Sočiju. Sjajno raspoložen Čerčesov je rekao:

- Mi smo odlično odigrali utakmicu protiv Hrvatske, uspjeli smo je iznenaditi, a ispali smo nesretno nakon izvođenja jedanaesteraca. To je sport, netko je morao ispasti. Zavidim li Daliću, jesam li se vidio na njegovu mjestu u finalu? Ne, to nije bilo realno, Dalić je imao puno kvalitetnije igrače, vrhunske nogometaše koji s najvećim klubovima osvajaju Ligu prvaka. No probudili smo nogomet u Rusiji i zanimanje za reprezentaciju, pa smo i sad u kvalifikacijama za Euro imali više od 40.000 gledatelja na utakmici sa San Marinom i više od 45.000 navijača protiv Cipra. To je prije Svjetskog prvenstva bilo nezamislivo.

U prijateljskom razgovoru Dalić je priznao da se pripremao za čvrstu, defenzivnu Rusiju, koju je mislio probiti s četiri napadača (Perišić, Rebić, Mandžukić, Kramarić), no da smo se suočili s visokim ruskim presingom.

- Kad smo se tome uspjeli othrvati, pomislili smo da smo riješili utakmicu Vidinim pogotkom u produžetku. Rusi se nisu predavali, zaslužili su sve počasti, ali jedanaesterci su se okrenuli na našu stranu. Nije to samo sreća, jer i mi smo bili hrabri i ustrajni i sreća nas je nagradila. Bili smo ponosni kad su nas ruski navijači pozdravili pljeskom i bili na našoj strani i kasnije, u polufinalu protiv Engleske i u finalu s Francuskom.

Izbornik Čerčesov, omiljena sportska ličnost u Rusiji, svojim je dolaskom iskazao veliko poštovanje Zlatku Daliću i Hrvatskoj, a morao je žuriti jer je isti dan predsjednik Vladimir Putin dijelio priznanja najzaslužnijima za velik uspjeh i sjajnu organizaciju Svjetskog prvenstva. Čerčesov je i veliki prijatelj sa Stipom Pletikosom, kojeg je svojedobno doveo u moskovski Spartak. Rekao je Daliću:

- Prijatelju Zlatko, kad se osjećaš loše, samo se sjeti Rusije. Odmah ćeš biti sretan i spokojan.

Dalić to i ne skriva, ponavlja da kao izbornik uživa u danima ponosa i slave, ali ne može prikriti da je iscrpljen intenzivnim ritom koji ne prestaje, pogotovo nakon protekla dva stresna tjedna s Vatrenima u akciji Wales.

Prvo je ruskom kolegi odgovorio na pitanje koliko još misli biti na kormilu reprezentacije i koliko su ozbiljne bogate ponude klubova, najviše iz Azije.

- Ne mislim još dugo biti trener. Prevelik je to stres, troši to čovjeka, a ima i važnijih stvari u životu od rezultata utakmice. Obitelj, prijatelji, sve ono što sam zapustio zbog nogometa.

Kasnije je to glasno ponovio i na tiskovnoj konferenciji, a i u druženju s Čerčesovom. Oni su ista generacija, a Dalić mu je rekao:

- Imam 53 godine, neću vječno biti trener, ne mislim još dugo biti na klupi.

A raspoloženi je Čerčesov zaključio:

- Moj prijatelju, lupi šakom, odbaci stres. I sjeti se Rusije, pa ti si viceprvak svijeta!