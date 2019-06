Šuker prokomentirao poraz od Tunisa i bogate premije koje su članovi Izvršnoga odbora HNS-a razdijelili međusobno

Hrvatska je u Varaždinu doživjela poraz od 2:1, bolja je bila reprezentacija Tunisa i time postala prva afrička momčad koja je pobijedila Vatrene - pišu Sportske novosti.

Nakon susreta prvi se pred 'sedmom silom' pojavio predsjednik HNS-a Davor Šuker:

"Eto, vidjeli ste danas, nema lakih protivnika. Naši su igrači dali maksimum, a mogu reći da mi je žao i zbog Mađarske i Budimpešte. Bilo je malo nesreće i zbog kiše, ali siguran sam da će svi biti spremni za jesen. Ja vjerujem u Dalića i igrače", izjavio je slavni hrvatski golgeter.

Dobro, je li ona utakmica i atmosfera u Omišu pomogla projektu 'Hrvatska u Splitu'?



"Ja bih to ovako postavio, još je svastika nenađena, još imamo važnu utakmicu, ako gledamo sportski, ne politički, kako koji grad diše to me ne zanima, naš interes je uzeti tri boda protiv Mađara, gdje god, svejedno. Vidjeli ste da je u Osijeku bilo stopostotno, nije bilo nijedne bengalke, nijednog incidenta. Prepustite to odgovornim ljudima, nije to samo - daj nekome... Igrat ćemo po cijeloj Hrvatskoj, sve je moguće - ispričao je Šuker, koji se osvrnuo i na bogate nagrade koje su za uspjeh u Rusiji isplaćene članovima Izvršnog odbora.

"Što se Splita tiče, dobili smo dva dodatna tjedna od UEFA-e da ispitamo i prijavimo domaćinstvo. Sve ćemo znati tada, jer mi odluku moramo donijeti", poručio je Šuker, a zatim prokomentirao i premije koje su si razdijelili članovi Izvršnoga odbora HNS-a. Nakon Mundijala u Rusiji članovi su međusobno podijelili oko 3,2 milijuna kuna:

U HNS-u se časte velikim nagradama, a država bi trebala iz proračuna financirati nacionalni stadion

"Radi se o naknadama. Ja bih volio da svi savezi budu kao Hrvatski nogometni savez. Mi nismo na grbači poreznih obveznika, mi nismo na proračunu Republike Hrvatske. Pa u svim se savezima dobiju nagrade za uspjeh. Nogometni savez sve zaradi sam. Bitno je da se zna - naknade su podijeljene svima koji su radili i koji su zaslužni za ostvaren cilj, a to je drugo mjesto na svijetu. Podijelili smo 0,75 % tih nagrada. Pametnome dosta...", zaključio je predsjednik HNS-a.