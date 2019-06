Bivši hajdukovac i jedan od najvećih dragulja hrvatskog nogometa uoči Eura: Još ne znam gdje ću nastaviti karijeru, koncentriran sam samo na reprezentaciju

Bio je 18. svibnja, moskovski CSKA doma je igrao protiv Groznog. U 60. minuti, nakon žestokog duela za loptu, Nikola Vlašić (21) ostao je na zemlji bolno se držeći za gležanj lijeve noge, da bi koju minutu kasnije teško hodajući napustio teren. “Valjda Euro neće biti upitan”, uskoro je sletjela SMS poruka Joška Vlašića koji dobro zna koliko je Nikoli stalo da bude s U-21 selekcijom u Italiji. I premda su prve vijesti bile optimistične - Nikola je bio uvjeren da će već za desetak dana biti fit - nalazi nakon magnetske rezonance ukazivali su na dugu stanku.

- Vidi se hiperekstenzija ligamenata i jaka kontuzija kosti, čak i na rubu puknuća, objašnjavali su mi doktori. Liječnici su mi u Moskvi odmah nogu stavili u posebnu čizmu, a nakon dodatnih pregleda bilo je mišljenja da je gips najbolje rješenje i da ga trebam nositi sljedeća četiri tjedna. Što ja nisam htio ni čuti - objasnio je Nikola za SN.

Umjesto gipsa na nozi, Nikola je nakon konzultacija s ocem sjeo na avion i zaputio se u Split.

- Čim smo sletjeli, otac me dočekao i odvezao kod fizioterapeuta Nene Bakule u Šibenik. S njim već godinama surađujemo i sjajan je stručnjak. Odmah smo počeli s terapijama kod njega, te tretmanima u bazenu i moru. Naravno, odmah sam počeo i s treninzima koje je osmislio moj otac pazeći da na bilo koji način ne ugrozi bolni gležanj i stopalo. Terapije i treninzi trajali su mi i po osam sati dnevno, ali nije bilo toga što ne bih napravio samo da ozdravim do Eura.

Dugo ste se nadali da ćete biti spremni i za Wales?

- Nakon što su liječnici pogledali nalaze i slike gležnja, odmah su rekli da ne mogu konkurirati za Wales i ja sam nastavio sa svojim terapijama. Žao mi je, i to jako, posebno zbog svih problema s kojima je reprezentacija suočena, ali protiv nekih stvari ne možeš. S onakvim gležnjem nisam mogao trenirati, a izbornik nije želio čekati i riskirati, što je sasvim razumljivo.

U kakvom stanju dolazite na okupljanje mlade reprezentacije?

- Dolazim 100 posto spreman, drugačije ne bi imalo ni smisla. Euro je veliko natjecanje, tamo idemo s velikim ambicijama i bilo bi nepošteno prema suigračima da dođem 80 posto spreman. Odmah idem u puni trening, a jasno je da će mi trebati koji dan da se do kraja adaptiram. Prije 19 dana liječnici su govorili da će mi staviti gips i to na mjesec dana, a evo mene spremnog za Euro. Ne mogu zamisliti da bih to morao propustiti.

Tako Nikola Vlašić doživljava reprezentaciju. Premda je već neko vrijeme u statusu važnog igrača A selekcije, pa bi komotno mogao propustiti Euro, Nikola je odbacio mišljenje liječnika i mogućnost pogoršanja ozljede te žestoko prionuo poslu kako bi pomogao suigračima u mladoj reprezentaciji.

- Mi smo sjajna klapa i doista uživamo kada smo zajedno, a i uvjereni smo da imamo kvalitetu za dobar rezultat u Italiji, koliko god stoji činjenica da težu skupinu nismo mogli dobiti. Nema toga što bi me zaustavilo da ne odem na Euro.

Hrvatska doista ima odličnu generaciju, ali kada vidite koga na raspolaganju imaju Englezi i Francuzi, morate osjetiti veliki respekt?

- Na papiru izgledaju zastrašujuće, pa oni imaju vrijednost kao naša A selekcija. I mi smo dobro svjesni njihove snage, ali doista ih se ne bojimo. Odigramo li nogomet na našoj najvišoj razini, onda nema reprezentacije koju ne možemo pobijediti.

Koja je to, po vama, naša najveća vrijednost?

- Zajedništvo sam već spomenuo. Međutim, imamo i odlično izbalansiranu momčad, ali i nekoliko pojedinaca koji jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Imamo izbornika Gračana koji nas je odlično posložio i koji nas trenira i vodi dovoljno strogo, a opet i dovoljno slobodno da nas opusti, da nam svima ukaže koliko povjerenja ima u ovu generaciju. Mi smo dugo na okupu, većini je ovo drugi ciklus u mladoj selekciji, odlično se poznajemo, uigrani smo, osjećamo se na terenu. A to su detalji koji na utakmicama mogu donijeti bitnu razliku.

Prije Engleske i Francuske moramo pobijediti Rumunjsku?

- To je možda i naša ključna utakmica, jer kada pobjedom otvoriš turnir, onda se imaš čemu nadati. Rumunjska na papiru nema tako jake igrače, ali jasno je da pričamo o odličnoj selekciji, jer na Euro je došlo samo 12 probranih. K tome, Rumunji su na Euro došli preko Portugala, a znamo da Portugalci tradicionalno imaju odlične mlade selekcije. Čeka nas teška utakmica na otvaranju, ali mi ćemo je dočekati mirni, odlučni i uvjereni da možemo pobijediti.

Iznenadni otkaz Duje Ćaleta-Cara Vlašić nije želio komentirati?

- Tek se danas navečer priključujem suigračima i nema smisla da komentiram nešto o čemu nemam dovoljno podataka.

Igrač ste Evertona, ali i u Liverpoolu vlada mišljenje da ćete ovoga ljeta napraviti transfer?

- Rekao bih da nisu velike šanse da se vratim u Everton. Doista ne znam gdje ću nastaviti karijeru, a i sada me zanima isključivo Euro.

Čitamo da u CSKA čine sve da vas i sljedeće sezone imaju u momčadi?

- Znam da se nadaju mom povratku, to su mi otvoreno i rekli, ali teško mi je na tu temu nešto komentirati, jer sam igrač Evertona, a u ovom trenutku sam koncentriran isključivo na Euro.