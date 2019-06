Dalić ima povijesnu odgovornost: predstoji mu 'utakmica' u kojoj nema pravo na krivu procjenu i pogrešnu taktiku

Gradski vrt ogolio je realnost hrvatske nogometne reprezentacije: posve je razvidno kako aktualna momčad nema kvalitetu svjetskog doprvaka i da će svaka utakmica u kvalifikacijama za Euro biti – ‘’muka Isusova’’.

Navijači i štovatelji hrvatske nogometne vrste imaju i dodatni razlog za zabrinutost. Uvertira utakmici s Walesom mnoge je osupnula i nagnala na upit: odumire li kult hrvatske nogometne reprezentacije?

Stvaranje nacionalnog simbola od ‘’obične nogometne momčadi’’ započelo je još početkom 90-ih, paralelno s uspostavom i snaženjem državnih institucija. Promicanju mita o ‘’svetom dresu’’ neprijeporno su najviše pridonijeli ‘’vatreni’’ i Ćiro Blažević.

Sakrament poniznosti

U nepunih sedam godina izborničkog mandata Ćiro naš svagdašnji stvorio je doktrinu kako je čast i privilegija biti reprezentativcem hrvatske nogometne reprezentacije. Pritom je svesrdnu potporu imao od državnog poglavara dr. Tuđmana, ali i lidera u svlačionici (Boban, Šuker, Štimac...), čiji je nacionalizam iskorišten za homogenizaciju skupine teških, ponekad i nedokučivih taština i karaktera.

Izvorna generacija ‘’vatrenih’’ biološki je nestala sa scene umirovljenjem Alena Bokšića, no duh nacionalnog ozračja i zajedništva očuvan je do današnjih dana. Na zasadima tog kulta Dalić je prošle godine stvorio kemiju u svlačionici i uz malo sreće stigao do finala Svjetskog prvenstva. Aktualni je izbornik u nekim detaljima čak i ‘’nadmašio učitelja’’. Među Ćirine ‘’sakramente’’ dodao je i pojam – poniznost!

Međutim u fenomenu kojega smo doživjeli kao kult reprezentacije i koji se stvarao četvrt stoljeća, u posljednjem se razdoblju naziru ozbiljne pukotine. Počelo je još tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji... Spoznaja da je Hrvatska igrala finalnu utakmicu umnogome je sanirala skandaloznu činjenicu: Nikola Kalinić napustio je reprezentaciju usred natjecanja! Zbog općenarodnog veselja nitko se nije pretjerano bavio tom pojavom.

A onda, prije desetak dana Ivan Rakitić nije se pojavio na okupljanju reprezentacije. Službeno je očitovanje HNS-a: Rakitić nije spreman! Logika nameće pitanje: zašto je uopće pozvan? Neslužbena verzija njegove izočnosti nudi pak pridjeve poput – ljut, umoran, uvrijeđen...

Raketni misterij

Ivan Rakitić jedan je od najaktivnijih hrvatskih nogometaša na društvenim mrežama. Nakon pogibije Jose Antonija Reyesa dirljivim se riječima oprostio od bivšeg suigrača. O reprezentaciji se međutim još nije očitovao...

‘’Misterij Rakitić’’ nije do kraja demistificiran, a već se pojavio novi slučaj: Duje Ćaleta Car otkazao je Euro (reprezentacija do 21 godine) zbog obveza u klubu!? Koje li koincidencije, vijest o otkazu mladog reprezentativca (koji se nalazi i na Dalićevom popisu) ukazala se, na 26. godišnjicu smrti Dražena Petrovića.

Mnogi sportski kroničari i danas smatraju kako je Draženovim odlaskom zamro kult hrvatske košarkaške reprezentacije! Kojega košarkaška obitelj do današnjih ga dana nije uspjela obnoviti...

Postoji li opasnost da ubuduće i drugi hrvatski nogometaši vlastite i klupske obaveze pretpostave ‘’svetom dresu’’? Je li nogometna reprezentacija na prekretnici? Zlatko Dalić ima povijesnu odgovornost. Mora prepoznati situaciju i promptno djelovati. Predstoji mu ‘’utakmica’’, u kojoj nema pravo na krivu procjenu i pogrešnu taktiku.

Ako tu ‘’utakmicu’’ izgubi, kao što reče spomenuti Ćiro: neka nam je Bog na pomoći!