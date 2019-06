Nogometašice Splita uzele titulu u drami za infarkt, pogledajte kako je gorio Osijek

Prekinuta je dvanaestogodišnja dominacija Osijeka, a novi je ženski nogometni prvak – Split! U posljednjem kolu sezone u izravnom derbiju s najvećim rivalom Splićanke su na osječkoj Mačkamami odigrale 3:3, što im je bilo dovoljno da zadrže tri boda prednosti na vrhu ljestvice i dođu do prvog, povijesnog naslova prvakinja Hrvatske.

Split je zbog boljeg međusobnog omjera mogao izgubiti i dva razlike, ali uz uvjet da postigne barem gol. Osijek je pak priželjkivao trijumf 2:0 (koliko je izgubio u Parku mladeži) ili s tri gola razlike i poslije prvih 45 minuta bio je jako blizu ostvarenju svog nauma.

Otvaranje susreta bilo je furiozno, s tri pogotka u 11 minuta! Osijek je poveo preko Lojne, Split izjednačio udarcem Dulčić s gotovo 40 metara koji je iznenadio domaću vratarku Slanović, a onda je opet Osijek poveo preko Balić koja je sjajno pogodila iz slobodnog udarca sa 17 metara. Split se tada počeo buditi, no na odmor se otišlo s prednošću Osijeka 3:1 nakon što je Balog iskosa pogodila suprotne rašlje.

Osijeku je tada za naslov bio dovoljan još samo jedan gol, no do njega nije došao. Štoviše, nije mu pripala ni „Pirova pobjeda“ jer je Split iz dva kornera izjednačio. U 68. minuti ubacila je Dujmović, a Bošnjak glavom poentirala s peterca, da bi deset minuta kasnije Bukač izravno iz kuta pogodila za 3:3! U šesnaestercu je vladala velika gužva, no čini nam se kako nitko od „crvenih“ nije dirao loptu koja se na putu do mreže odbila do mreže. Dvanaest minuta prije kraja Osijeku je za titulu trebala pobjeda od 6:3. Bilo je jasno da će do nje teško doći i Split je polako mogao početi slaviti.

Bravo za Miletića i njegove cure, u cijeloj sezoni samo u ovoj utakmici nisu uspjeli pobijediti i zasluženo kući donose pokal. Koliko su ozbiljno shvatili ovaj posljednji susret dovoljno govori podatak da su se od petka pripremali u Vinkovcima. Ništa nisu prepustili slučaju. Nažalost, svi oni koji su htjeli pogledati utakmicu ostali su uskraćeni za izravan TV prijenos jer je utakmica prebačena s Gradskog vrta na klupski travnjak Mačkamama gdje za takvo što nema uvjeta.

Ali nema veze. Najvažnije je da je Split uzeo ono po što je došao. Pojačanja u zimskom prijelaznom roku donijela su željenu prevagu i ekipa će sljedeće sezone dobiti priliku nastupiti u Ligi prvaka. Novi iskorak za klub i novi izazov.

Prije toga, u Krapini će 9. lipnja Splićanke jurišati na duplu krunu u finalu Kupa, u kojem brane naslov. Protivnik je opet Osijek. Ali neka još malo guštaju u ovom naslovu. Zaslužile su.