Voditelj ureda za studente sa invaliditetom splitskog Sveučilišta poslao jasnu poruku svim nezadovoljnima: Koliko god pričali o anomalijama u državi, mislili o njoj različito, neke stvari su svetinja

Opravdanost nezadovoljstva nije sporna, no neki su izabrali da stoga neće gledati svoju reprezentaciju iako ih je Bog blagoslovio da to mogu. Ivan Bogdanović je došao jučer na stadion u Omišu, iako Hrvatsku ni utakmicu ne može vidjeti. Slijepi gradski vijećnik Omiša stigao je s bratom na susret. Nije mu smetalo ni to, ni kiša koju je u cijeloj priči grijeh i spominjati...

- Volim sport, futsal i nogomet posebno. Reprezentacija nas je prošlog lita usrićila. Izbornika Dalića posebno cijenim kao odličnog komunikologa. Nadam se da će se prevladati sve nesuglasice, da će reprezentacija igrati u Splitu protiv Mađarske te da će i slijepe osobe iz Splita i okolice moći uživati na toj utakmici uz auto deskripciju za slijepe, kao što su mogle i slijepe osobe iz Zagreba na posljednjim utakmicama reprezentacije – rekao nam je Bogdanović.

Vi ne možete vidjeti, a tu ste? Neki mogu, a nema ih?

- To je njihov problem. Ja se ne moram slagati sa svime. U krajnju ruku ne slažem se sa svime ni unutar svoje obitelji, ali neke stvari su iznad! Država, reprezentacija je iznad. Koliko god pričali o anomalijama u državi, mislili o njoj različito, neke stvari su svetinja. Prije i poslije možemo se boriti argumentima, ali neke stvari moramo poštivati – naglasio je Bogdanović, ujedno i voditelj ureda za studente sa invaliditetom Sveučilišta u Splitu.

- Ako jedan Modrić može doći u Omiš i igrati, makar 20 minuta, čovjek koji je osvojio Zlatnu loptu, onda možemo i mi doć to pogledat.

Kakav je vaš doživljaj utakmice?

- Ja vidim srcem. Inače sam gradski vijećnik u Omišu. Ponosam sam, reprezentacija je došla u moj grad – poručio je Bogdanović.