Dinamov stoper opleo po mladom Hajdukovom igraču: To je prepotentno, glupo! Bezveze je da se pravi važan

Došao je, eto, i zadnji dvoboj ove veličanstvene Dinamove sezone, jasno da u modrim redovima pozivaju navijače da u velikom broju dođu na derbi, da zajedno s njima proslave naslov prvaka i europsko proljeće. Izostao je Kup, poraz od Rijeke još peče, ali Dinamovi igrači se okreću novim izazovima.

- Nije da nismo bili motivirani protiv Rijeke, ali nedostajao je zadnji korak na otvaranju igre, falila je ideja. Trebali smo stvarati puno više dobrih situacija, žao mi je da nam je šef to morao stalno govoriti. Golovi su pali bezveze, ali odlučili smo preokrenuti utakmicu, sve je u nastavku bilo kako treba, ali taj penal je prelomio utakmicu. Oni su uradili što mogu, zatvorili su se, nemam ja problema, ako je to bila njihova taktika, neka je - priča jedan od najsrčanijih dinamovaca, Emir Dilaver.

Prije ambicija za iduću sezonu, ostao je još derbi. Jesu li Dinamovi igrači motivirani za tu utakmicu, što se ono kaže, napaljeni?

- Napaljeni smo, ja jesam. Želim završiti sezonu s pobjedom pred našim navijačima, da možemo to onda i proslaviti. Sve ljepše izgleda s pobjedom na kraju u derbiju.

Pitali smo ga kako su u Dinamovoj svlačionici doživjeli te provokacije iz Splita, primjerice Stanka Jurića u ulozi navijačkog vođe dok se ori 'Purgera i Riječana i šakama i nogama'?

- To je prepotentno, glupo i za njegove kolege. Bezveze je da se pravi važan pred navijačima na takav način. Shvaćam ja da je mlad, da je još u procesu sazrijevanja, može on napraviti karijeru. Ali kad netko to vidi... Ma, to vrijeđa i ljude u njegovoj okolini - ne bježi od teme Dilaver te dodaje:

- Pamti se sve, arhivira, naravno da smo motivirani, nabrijani na ovu utakmicu.