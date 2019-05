Hrvatski reprezentativac 'otvorio dušu' u intervju na kraju sezone: otkrio tko je trener koji je najviše napravio za njega

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić u razgovoru za stranicu Bundesliga.com otvorio je dušu i javno kazao kako mu je Niko Kovač najvažnija osoba u karijeri, da je najviše utjecao na njega i na kraju formirao ga kao igrača.

Rebića je kao mladog igrača Niko Kovač pozivao i u reprezentaciju, kao trener Eintrachta bio je najzaslužniji prvo za posudbu, a potom i otkup ugovora. Mladić iz imotske krajine zabljesnuo je na Svjetskom prvenstvu prošlo ljeto, mnogi su ga tražili, među njima i Bayern jer je kovač želio "svog igrača" u momčadi. Rebić je ostao u Frankfurtu, imao odličnu sezonu, igrao klupsko polufinale Europa lige, do samog kraja bili su u borbi za mjesto koje vodi u Ligu prvaka naredne sezone.

- Niko Kovač je imao vjeru u moje sposobnosti kada me doveo na posudbu iz Fiorentine, nadam se da sam svojim igrama opravdao njegova očekivanja. Kovač je najzaslužniji za razvoj moje igračke karijere. Kao trener me "gurao" do maksimuma, uvjeravao me da su mi sposobnosti veće nego što pokazujem na travnjaku. Dosta je razgovarao sa mnom – ispričao je Rebić.

Eintracht je na kraju Bundesligu završio na sedmom mjestu, ali do kraja su bili u borbi za Ligu prvaka. Uz to i nastup u polufinalu Europa lige je iznimno dostignuće za njemački klub.

- Uz malo sreće moglo je biti i malo bolje. Ali ovo je dosta dobro. Šteta što smo na početku sezone bili u problemima s ozljedama, da je bilo drugačije vjerojatno bi u tom razdoblju napravili i više, imali bolju zalihu bodova. No kada je sagleda cijela sezona, možemo kazati da je bila izuzetno uspješna.

Njemačka momčad ove je sezone promovirali napadački tercet Rebić – Jović – Haller koji je bio jako učinkovit.

- Nas trojica smo potpuno različiti, ali imamo jako puno samopouzdanja. Svaki od nas se fokusirao na one jake strane i dobro smo se upotpunjavali. Znam da se mnogi klubovi zanimaju za naše usluge, pitanje je u kojem ćemo sastavu ostati. Ali vjerujem da možemo ponoviti ovogodišnje rezultate, to bi bilo izvrsno. Iako se nadam i boljem, stići barem do borbe za neki trofej.