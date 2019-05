Dugopoljci najveći gubitnici: trojica bivših igrača Hajduka nisu se našla na širem popisu mlade reprezentacije

'Koliko je astronomski mogla biti šansa', ma šalimo se parafrazirajući TBF-ov stih ... Ali gledajući izbor Nenada Gračana za Europsko prvenstvo u Italiji i San Marinu (u skupini smo s Rumunjskom, Engleskom i Francuskom, polufinale osigurava nastup na Olimpijskim igrama) ne možemo se oteti dojmu da su momci iz Dugopolja ispali najveći gubitnici. I to sva tri bivša igrača Hajduka – stoperi Lorenco Šimić (SPAL) i Petar Bosančić (Istra 1961), te vezni igrač Andrija Balić (Fortuna).

Tako je ispalo, izbornik je probrao ono za što vjeruje da je najbolje, potpuno je to njegovo pravo. Vjerujemo i da je sa suradnicima sve odlično snimio, no eto, malo Dugopolje i igrači koji su dio ove generacije i bili u reprezentaciji tijekom kvalifikacija neće vidjeti ovo veliko natjecanje, najveće u svojoj generaciji. Tako mora biti, nema tu velike priče, ovo je više kao sličica nego nešto drugo, jer priznat ćete da je Dugopolje je puno toga dalo. U nogometnom smislu, pa sjetimo se kako se, ne tako davno, pisalo da je baš to mjesto generator, motor, Hajduka, kada je tu još bio i Josip Radošević, a danas Mijo Caktaš vodi Bijele prema Europi.

To je nogomet, u formi si i svima si "na oku", no ne znači da ćeš uvijek dobiti priliku, sada su u prvi plan iskočili neki drugi igrači. Izbornik je tako odredio, baš kako mu titula i govori. Izabire. Bez nekih drugih primisli.