Cijena koju su Talijani spremni platiti je ogromna, bio bi to najveći transfer u povijesti HNL-a

Milan je za Danija Olma spreman Dinamu ponuditi 25 milijuna eura plus bonuse! To je vijest koju smo jučer saznali, a mogli smo je očekivati nakon što su emisari Milana u srijedu pohodili Aldo Drosinu pogledavši utakmicu finala Kupa Dinamo - Rijeka.

Rossoneri prate Olma više od godinu dana, a sad u finišu sezone žele realizirati posao. Službena ponuda trebala bi vrlo brzo stići na maksimirsku adresu - pišu Sportske novosti.

Preko naših izvora saznali smo da su predstavnici slavnog kluba bili na sastanku s Olmovim zastupnikom Andyjem Barom u jednom poznatom pulskom restoranu. Nazvali smo Baru koji nam je kazao:

- Mogu vam potvrditi da je za Olma zainteresirano mnogo klubova, a među njima je i Milan. Milan je veliki klub, a vidjet ćemo što će se uskoro dogoditi.

Kad se radi o bonusima, onda oni ovise o plasmanu Milana, a ne o minutaži Danija Olma. Vjeruje se da bi ukupno Dinamo na ime transfera mogao dobiti oko 30 milijuna eura. Vidjet ćemo, naravno, kako će reagirati Dinamo. Jer prije nekog vremena iz maksimirskih ureda probila se informacija da će Modri za mladog Španjolca tražiti 40 milijuna eura.

No znate već kako to ide kod transfera, klub koji prodaje uvijek u eter gurne veću cijenu, a onaj koji kupuje manju, pa se nađu negdje “između”. Cijena koju je Milan spreman platiti za Olma je ogromna, bio bi to najveći transfer u povijesti zagrebačkog kluba. Naravno, sasvim je jasno da će biti još ponuda za mladog španjolskog reprezentativca, no pitanje je hoće li netko iskrcati takvu ponudu kakvu se sprema poslati Milan.

Jedna koja bi također mogla stići ubrzo je ona iz Borussije Dortmund, ali Nijemci neće poslati ponudu s takvim ciframa, tako da od toga vjerojatno neće biti ništa. Pričalo se i o mogućnosti Olmova povratka u Barcelonu, poruku je poslao Real iz Madrida, no prije dva tjedan u intervjuu za Sportske novosti Olmo je glasno i jasno kazao da ne želi preskakati stepenice, te da želi transfer u klub u kojem će igrati.

Konačno, zbog toga razloga je i došao iz Barce u Dinamo. Milan se čini kao klub i momčad u kojoj bi Olmo imao mjesta, pa bi dolaskom ponude od 25 milijuna eura plus bonusi uistinu mogao u Serie A.

Kad smo već kod te priče o Milanu, saznajemo da se slavni klub raspitivao i još dvojici mladih dinamovaca, radi se o Nikoli Mori i Antoniju Marinu. No za razliku od Olma, ovdje se radi samo o ispipavanju terena, nema nagovještaja da bi se ovog trenutka slala bilo kakva ponuda u Maksimirsku 128.