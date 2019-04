'Hrvatska je prvi izbor, ali zanima me i reprezentacija Srbije': Beograd pokušava 'oteti' dinamovca na posudbi

Neočekivana vijest jučer je stigla u eter. Bojan Knežević, veznjak Lokomotive, igrač koji je godinama bio velika nada hrvatskog nogometa i Dinama, mogao bi u budućnosti igrati za Srbiju! Prvi travnja je prošao, nije šala, iz Beograda uistinu pokušavaju “oteti” Dinamova igrača koji je trenutačno u Lokomotivi na posudbi - pišu Sportske novosti.

Provjerili smo jučer vijest kod samog Kneževića i dobili potvrdu:

- Istina je! Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresiran. Moram priznati da me malo zatekao. Potom mi je rekao da zna da mogu ostvariti uvjete igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresiran ili odbijam takvu mogućnost. Ako kažem da me zanima, onda ćemo dalje razgovarati - ispričao nam je Knežević.

Zanima me, zašto ne?

Znači, nije isključio takvu mogućnost?

- Ne, naprotiv, rekao sam da me zanima, zašto ne? Pa, nogomet je to, ne treba gledati neke druge stvari. Svjestan sam da će biti ljudi koji će tako gledati, međutim mene zanima samo nogometni put, nogometna priča. A, moram priznati, u Hrvatskoj mi perspektiva u ovom trenutku nije blistava, svjestan sam toga, kako sad stvari stoje, teško da ću zaigrati za hrvatsku reprezentaciju. Srbija me zove, očito me jako želi, naravno da razmatram tu mogućnost.

Nije licitiranje

No, postavimo stvari ovako. Knežević je bio dio Gračanove reprezentacije koja se plasirala na Euro. Nije isključeno da će biti i dio momčadi koja će igrati na tom Europskom prvenstvu u Italiji i San Marinu?

- Ja sam tek jučer počeo trenirati nakon ozljede, tek protiv Hajduka idućeg vikenda mogao bih se nadati minutaži. Vidim da je gužva u reprezentaciji, pogotovo u veznom redu, u idućih šest-sedam utakmica u HNL-u, da i zaigram punim ritmom, teško da se moj status može promijeniti.

Neki će ovo protumačiti kao licitaciju, evo, ako me ne pozovete za Hrvatsku, otići ću u Srbiju?

- Gledajte, meni je Hrvatska uvijek prvi izbor, igrao sam u svim selekcijama, bio i kapetan U-19 reprezentacije, naravno, kad bi se pojavila mogućnost da moram birati... Ali, imam osjećaj da me nakon ovog izbornik Gračan i pozove u reprezentaciju, možda će to biti zbog toga da ne odem u Srbiju, a ne znam koliko je to dugoročno. Vidjet ćemo što nosi život i nogomet, nemoguće je predvidjeti rasplet.

No, nije Srbija danas nogometni “jazavac”, ima i ta reprezentacija puno igrača koji igraju u ozbiljnim ili top klubovima?

- Znam sve, pratim, imaju puno odličnih igrača, nije to sporno. No, kažem, izabereš u nogometu svoj put, nikad ne znaš kako će završiti i što će se na tom putu događati. Svi igraju nogomet, svi imaju kvalitetne igrače, tako i Srbija.

Sjećamo se Ademijeve odluke da zaigra za Makedoniju, ne kažemo da je požalio, ali da je drugačije odlučio, tko zna, možda bi i on bio dio srebrne generacije?

- Znam, sve znam, svaku odluku treba dobro odvagnuti, a i svaka može biti prava ili kriva, to nikad ne znaš unaprijed. Vidjet ćemo što će biti i oko mog igranja za Srbiju, ali nije nemoguće da zaigram za Orlove.

Dobro. Sad dolazimo do onog formalno-pravnog dijela? Oni ga žele, on, potencijalno, želi, međutim što kažu UEFA-ini i FIFA-ini propisi? Ima li on uvjete?

- Kao prvo, moj otac ima srbijansku putovnicu. Ja doista ne znam kako su u Srbiji to saznali, kako su uopće došli na ideju da bih ja mogao igrati za njih, ali uvjeravaju da za to postoji realna mogućnost. Možda ne bih mogao zaigrati odmah na Euru U-21 za njih, međutim, tvrde mi da je izvjesno kako bih vrlo brzo mogao dobiti dozvolu da zaigram za Srbiju - objasnio nam je Knežević.

Kokezin poziv

Nije nam htio otkriti tko ga je zvao iz tamošnjeg Saveza, međutim okolnim putem, od izvora u Srbiji dobili smo informaciju da ga je kontaktirao Slaviša Kokeza, sam predsjednik Saveza. Dakle, poziv sa samog vrha, sigurno se predsjednik ne bi “blamirao” da nema informacije kako je Bojana Kneževića moguće namamiti.