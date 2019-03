Izbornik Dalić na mukama: kvartet 'senatora' odavno nije na visokoj razini i potrebna je svježa krv u momčadi

Jedan iskusni nogometni trener kaže da zna kako će ga igrači najbolje razumjeti. Kad posumnja u njihov pristup, sve im objasni u jednoj rečenici: “Nogomet je kao seks, to što si nekad prašio kod žene ti ništa ne vrijedi ako ne možeš danas.”

Trenerima nerijetko nije lako centrirati misli uzletjelim zvijezdama - pogotovo onima koji se sa slavom teško nose i dobro ih uzme - i motivirati ih da svaku utakmicu prihvate s dovoljnim angažmanom.

No Zlatko Dalić morat će upravo to napraviti do lipnja i nove akcije Vatrenih. S podosta njih raščistiti stvari u četiri oka. Dalićevi glavni “manekeni” priče o neplaniranom posrtaju u Budimpešti zovu se Domagoj Vida, Lovre Kalinić, Ivan Perišić, Marcelo Brozović, pa i Ante Rebić. I dok je Rebić igrač po izbornikovu guštu, a zbog pauze uslijed ozljede koljena ima i opravdanje za nastup u kojem nije bilo energije za “upaliti žarulju”, kamoli “osvijetliti cijeli stadion”, kako bi se metaforički mogla ocrtati razlika između njegova nastupa na Groupama Areni i Svjetskom prvenstvu, a iza golmana je bilo mjesec dana bez igre, upravo su Vida, Brozović i Perišić, uz bardove Modrića i Rakitića te Lovrena i Kramarića trebali biti prirodni “noseći zidovi” srebrne Hrvatske.

Od njih se očekuje da primjerom, angažmanom i klasom podrže mlađe koji tek ulaze u nacionalnu vrstu, budu im uzor i sigurnost da im prilagodba i nametanje prođu što bezbolnije. No Vida, Brozović i Perišić, iako je pod povećalo kritičara pretežno stavljen samo posljednji, bili su površni i loši.

Kad su Vida i Lovren potpuno posvećeni i koncentrirani kao na Mundijalu, djelovalo je jako dobro. Pomogla im je i prisutnost Vedrana Ćorluke kroz pokoji savjet i konkurenciju kraj koje nema opuštanja, no ako glavom nisu na utakmici, to izgleda kao Vidine igre u Zagrebu i Budimpeštu. I dok je Lovren kvalitetno odradio svoje, stoper Bešiktaša, čiji problemi dijelom izviru iz tog kluba gdje im mjesecima kasne plaće i ne trenira se na osobitoj razini, priredio nam je dvije šokantne utakmice.

Marcelo Brozović jedva je primijećen da je bio na utakmici. Na terenu je djelovao kao kakav rutiner gotovan, koji je “platio termin” pa mora igrati iako mu se taj dan uopće ne hakla. O Perišićevoj slabijoj sezone od rejtinga koji uživa dosta se pisalo. Izgleda da je jedini recept - pod hitno napustiti Inter.

Hrvatskoj treba jača konkurencija. Josip Brekalo kuca na vrata pozicije u napadu i tu Dalić zna s kime može povući potez. Otkako je Milan Badelj“zalijepljen” za klupu Lazija, Brozović je, čini se, pomislio da nema opasnosti. Ali mora je biti. I Rakitić može na zadnjeg veznog, a Hrvatska ima i Filipa Bradarića i u mladoj vrsti Ivana Šunjića. Zašto netko od njih ne bi konačno dobio šansu?

Na golu je jasno: Dominik Livaković alternativa je Lovri Kaliniću, ako on i dalje ne bude branio u Aston Villi. Na stoperu Dalić gleda prema Benkoviću i Pongračiću, čeka se da se vrati Mitrović, a Jedvaj se najbolje osjeća na tom mjestu. Srećom što Dalić ima vremena sa svakim još dobro popričati.

Idealno bi bilo da svi najbolji budu u top izdanju, tada se za rezultat protiv Walesa ne bismo bojali, iako je baš taj lipanj po pitanju svježine i spreme najškakljiviji. Primjer profesionalizma ne moraju tražiti daleko, dovoljno je da se ugledaju u Luku Modrića. Najgore će biti da isti igrači ponove predstavu iz Budimpešte. To je izbornikov izazov, posložiti ekipu najbolje što je moguće.

Poziciju desnog beka ovaj put nismo dotaknuli. Šime Vrsaljko je aut još jako dugo, a sigurnog rješenja nema. Ionako bismo mogli samo nagađati tko će je igrati...