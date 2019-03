Francuzi bivšem Vatrenom posvetili veliki prostor, otvoreno progovorio o dezinformacijama: Teško mi je bilo kada sam u Hrvatskoj zarađivao 200 eura

Francuski L’Equipe u svom je jučerašnjem broju dao veliki prostor DanijeluSubašiću (34). Bivši hrvatski reprezentativac napokon je prebrodio sve zdravstvene probleme te je u posljednjih osam utakmica čuvao Monacov gol.

I rezultat je odmah bio vidljiv. Momčad kojoj je prijetilo ispadanje iz lige nanizala je četiri pobjede i tri remija uz tek sedam primljenih golova. Vratio se Subašić, vratio se i pravi Monaco koji je sada već osam bodova daleko od “crvene” zone...

“Čudna sezona? Je, skupo sam platio igranje u finalu Svjetskog prvenstva, jer sam se ozlijedio još u četvrtfinalu. No, kada braniš za svoju domovinu, onda primiš injekciju i sve zaboraviš, a adrenalin te puca tako da je sve drugo nevažno.”

Osvrnuo se Subašić i na finale s Francuzima (2:4).

“Nekada stvari ne idu kako si zamislio. Možemo danima pričati o jedanaestercu za Francusku, a nećemo se složiti. Međutim, Francuska je zaslužila pobjedu i drago mi je zbog nje.”

Subašić je u intervjuu otkrio gdje čuva medalju.

“Uvijek je sa mnom, u mom ruksaku, sa mnom na cesti. To je najbolje sjećanje na moju karijeru. Modrić je osvojio tri Lige prvaka, a meni je rekao kako je finale SP-a koje igraš za svoju zemlju nešto posebno i neponovljivo.”

U Francuskoj su neki mediji pisali kako Subašić mjesecima nije branio zato što nije dobio novi ugovor koji mu je već bio obećan. Aktualni mu vrijedi do ljeta sljedeće godine.

“Ljudi svašta pišu i govore, jedina je istina da nisam branio zbog problema s oporavkom od ozljede. S čelnicima kluba bio sam dogovorio produljenje ugovora još prije odlaska na SP, ali kad sam se vratio to više nije bila opcija, nego su mi nudili povećanje plaće. A mene novac nije zanimao, nego samo novi ugovor. No, to je prošlost, već sam zaboravio te probleme. Sada smo opet počeli razgovarati pa ćemo vidjeti. Osobno želim ovdje ostati do kraja karijere. Meni je ovdje dobro, jer volim Monaco. I teško mi je bilo proživljavati tako tešku sezonu, a ne biti na terenu. Previše smo igrača prodali...”

Francuzi Subašića doživljavaju kao vođu ove momčadi?

“Bio sam uz momčad, davao savjete, ali to je lakše kada sam na golu.”

Novinara je zanimalo i kako je proživljavao ludilo i slavlje koje je imao Hrvatskoj te loše rezultate i probleme u Monaco?

“Ranije sam igrao za Hajduk koji ima žestoke navijače, slične onima iz Marseillea. Kada bi bilo loše, oni su bili spremni spavati i na stadionu. U Monacu je sve mirno! Ja sam na terasi jednog kafića, gledam oko mene, sve ide glatko. U Splitu bi naši automobili bili razbijeni s ovakvim rezultatima...”



Monaco ipak traži vratara za sljedeću sezonu... Što nije prvi put, ali tko god dođe, Suba je taj koji ostaje na vratima.

“Ja sam vojnik kluba i ne bojim se nikakve konkurencije. Ali mislim da ne treba nam golman, potrebni su nam igrači. Kada sam stigao 2012. godine klub je bio 19. u Drugoj ligi. Nakon poraza u Dijonu 26. siječnja bili smo ponovno 19. Zato moramo uložiti u igrače.”

Na kraju razgovora Subašić je nešto posebno istaknuo.

“Neki doktori su mi savjetovali da završim karijeru, ja sam to odbio. Znao sam da će ponovno doći moje vrijeme... I pitaju me ljudi je li mi bilo teško zbog svega što sam prolazio. Teško mi je bilo kada sam u Hrvatskoj zarađivao 200 eura i kada bih plaću za siječanj dobio u travnju. U Monacu imam veliku i redovitu plaću...”