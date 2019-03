Što struka kaže o startu ‘vatrenih’: Neki igrači su dosta istrošeni, trebamo svježu krv, poput Vlašića

Blijedo izdanje u pobjedi protiv Azerbajdžana i onda neočekivan poraz u Budimpešti od Mađarske ne mogu zadovoljiti apetite hrvatske reprezentacije i njezinih navijača.

Nije zadovoljna ni struka. S razlogom. Hrvatska nije ni sjena momčadi sa Svjetskog prvenstva u Rusiji na kojem je osvojila srebro. Istini za volju, roster izgleda ponešto drukčije nego prošlog ljeta, a očito je došlo i do očekivanog zasićenja i zamora materijala. No od Rusije je prošlo osam mjeseci, a od stare se slave ne živi i Hrvatska mora što prije pronaći onu staru kemiju i motiv.

Stručni žiri Slobodne Dalmacije, koji nam je prokomentirao prve dvije utakmice kvalifikacija za Euro 2020., uvjeren je da će izbornik Zlatko Dalić u tome i uspjeti. Svi se slažu u jednom – Hrvatska se mora trgnuti, ali i ističu kako nema razloga stvarati dramu i paniku te kako će kvaliteta „kockastih“ prije ili kasnije doći do izražaja.

Zlatko Vujović: Ne smijemo ovako rušiti ugled

Nije nam ovo trebalo, već utakmica protiv Azerbajdžana nam je bila upozorenje iako smo je dobili, a sada smo u Budimpešti ‘platili buletu’. Bit će nam izuzetno teško ubuduće i bila bi šteta da prolijemo ono do čega smo krvavo došli.

Ne može se igrati bez trke, znanja, zajedništva, vidjela se razlika u kvaliteti između naših i mađarskih igrača, ali netko mora i trčati, stvarati prilike, a mi to nismo imali u nedjeljnoj utakmici. Mađari su vjerovali u sebe premda su gubili na početku, te su uz pomoć publike uspjeli okrenuti utakmicu. To nam je bio pravi primjer kako treba igrati i boriti se.

Već smo ranije trebali izvući pouke, ali ovo neka nam stvarno bude zadnja opomena, ovako dalje ne može. Trebat će pomladiti momčad, ali postupno, treba vidjeti na kojim mjestima nam trebaju novi igrači i onda ih ‘malo-pomalo’ uvoditi. Dalić sigurno zna koji su to novi igrači, ali ne treba raditi velike rezove, nego postupno pomlađivati reprezentaciju.

Čudi me što toliko golova primamo iz prekida, jer Lovren je uvijek bio dominantan u skoku, Vida je isto iskusan, ali problem je što ne stojimo blizu igrača i nema odgovornosti kod prekida. Žalosno je da nam se događa da igrač ostane sam kod prekida, to je jedan dio igre koji svakako moramo popraviti. Nije poraz od Mađarske smak svijeta, ali ne smijemo dopustiti da se ruši teško stečen ugled i krajnje je vrijeme da se trgnemo.

Hrvoje Vejić: Izgubili smo trku i agresivnost

Očekivao sam više u prve dvije utakmice jer protivnici nisu našeg renomea. Mučimo se, igra nam „škripi“. No to je već viđeno kod nas. Uvijek nam u kvalifikacijama ide teže nego na natjecanjima. Možda je ovo dobro, da se malo trgnemo i počnemo igrati kako znamo. Skupina je dobra, ali nama je najgore igrati protiv reprezentacija srednjeg ranga.

Očito je poslije Svjetskog prvenstva došlo do emocionalnog pražnjenja igrača. Dosta ih se i oprostilo, pa izbornik Dalić sada traži novu momčad. Slično se dogodilo i 1998. kad smo kao brončani sa SP-a stigli u Irsku i izgubili glatko 2:0. Samo je tada Irska bila jača nego Mađarska danas.

Zabrinjavajuće je da su nas Mađari dobili na želju, trku i agresivnost, što je bio naš forte. Ne smije se dogoditi da nakon izlaska Barišića 15 minuta stojimo na svojoj polovici i ne uspijevamo se nametnuti u sredini. Moramo igrati napadački, kontrolirati loptu i kontinuirano napadati, naš roster to zahtijeva.

Dosta je vremena prošlo od SP-a, ne možemo se više izvlačiti na to da naši igrači nisu prošli pune pripreme. Igraju utakmice svaka tri dana i fizički su spremni. Nije to razlog loše igre. No isto tako smatram da nema potrebe raditi dramu. Sve je to normalno u kvalifikacijama. Bez podcjenjivanja, ali ako ćemo se plašiti Slovačke, Walesa i Mađarske onda imamo problem. Siguran sam da će sve brzo sjesti na svoje mjesto. Najbolji smo kad smo pod pritiskom.

Branko Karačić: Prekidi su nam bolna točka

Normalno je da su igrači neko vrijeme ispuhani poslije onakvog uspjeha na Svjetskom prvenstvu, ali mislili smo da će to biti samo u Ligi nacija. I protiv Azerbajdžana smo se mučili do pred kraj prvog poluvremena, a u nastavku smo zaigrali bolje i onda smo očekivali da ćemo se u Mađarskoj vratiti na razinu iz Rusije.

No, očito nismo ozbiljno shvatili Mađare, premda igrači govore da jesu. Neki su nam igrači jako istrošeni, pogotovo trojac u sredini Modrić, Rakitić, Brozović. Dajemo dosta golova iz prekida, ali ih još više primamo na taj način. Kalinić, naravno, snosi svoj dio odgovornosti, ne samo za prvi gol kojeg je primio iskosa, već i za drugi. Jer, on mora biti gazda u sedam do deset metara od svoga gola, a ne onako krenuti pa odustati, jer onda si odmah u problemu.

Sigurno će Dalić razmisliti o nekim potentnim igračima, kao što je Vlašić, koji bi nam koristio posebno nakon izgubljene lopte. Najteže je nakon onakvog uspjeha iz Rusije raditi smjenu generacija, ali određena svježa krv nam treba.

Naravno, kad napraviš takav rezultat, svi te drukčije shvaćaju i daju maksimum protiv tebe, ali mi imamo iskusne igrače kojima to ne bi trebao biti problem. Očekivali smo da napokon neće biti mučenja u kvalifikacijama, ali nismo dobro krenuli. Mislim da ipak neće biti problema oko plasmana na Euro, očekujem da budemo bolji već protiv Walesa.

Srđan Andrić: Kalinić se mora vratiti u formu

Svima je jasno kakva je situacija, praktično ništa dobro nismo vidjeli u ove dvije utakmice na početku kvalifikacija. Došlo je do pražnjenja, samozadovoljstva nakon srebra na Svjetskom prvenstvu, nije to ništa čudno.

Koliko god nam je dobrog donio taj plasman u finale u Rusiji, toliko sad vidimo koliko je teže održavati uspjeh nego samo doći do njega. Sada je na igračima i izborniku da pokažu da to mogu preokrenuti. Sigurno nije ugodno, jer gotovo ništa nismo pokazali protiv Azerbajdžana i Mađarske, dviju reprezentacija koje sigurno ni blizu ne spadaju u vrh europskog nogometa. Mislim da ih nismo neozbiljno shvatili, ali jednostavno nismo bili pravi.

Protiv Azerbajdžana smo gubili pa ipak uspjeli okrenuti utakmicu, ali Mađarska je ipak kvalitetnija od Azera, uz to su igrali pred punim stadionom svojih navijača. Činjenica je da primamo puno golova iz prekida, to svi vide. Kalinić je bez konkurencije najkvalitetniji hrvatski vratar, ali nažalost nije u formi, ne brani u Aston Villi otkako se vratio poslije potresa mozga. Možda će mu ove dvije utakmice dobro doći da se vrati u formu, možda je zato ipak dobro da je branio.

Reprezentaciju treba pomladiti, logično je da nema starih zasluga, ali ne možemo se tek tako ni odreći nekih iskusnih igrača. Vlašić je tu, vjerojatno je do sada zaslužio više prilika nego što ih je dobio. Vjerujem da se naši igrači u svojim glavama više ne vraćaju na uspjeh u Rusiji, ali protivnici to ne zaboravljaju, nego baš zbog toga svi igraju maksimalno protiv nas. Sreća je da su kvalifikacije takve da si možemo dopustiti neki kiks pa plasman na Euro ne bi trebao doći u pitanje.