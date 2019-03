Dalić se vratio u Hrvatsku, pa otkrio glavnog krivca za kiks

Dinamov dio reprezentacije predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem vratilo se u Zagreb nakon što su ove nedjelje gostovali u Mađarskoj gdje su poraženi s 2:1. Ostali Vatreni su produžili prema svojim destinacijama.

Hrvatska nakon prva dva kola kvalifikacija za Euro 2020. godine ima tri boda koja su spremljena još nakon prve utakmice i pobjede nad Azerbajdžanom na Maksimiru (2:1).

"Ovi igrači su toliko toga dali za Hrvatsku. I veselja i radosti. Neće nas jedan poraz pokolebati. Zaslužen poraz. Nijedna utakmica nije bila na nivou, ali bit će to bolje. Sad je na meni da to odradim i da budemo spremni za Wales," izjavio je Dalić po dolasku u Zagreb.

"Puno smo golova primili iz prekida. To nije normalno. Loša reakcija jučer, pad koncentracije. Dogodi se."

"Moramo se dići. Glave gore i dalje. Jedan poraz neće nas pokolebati. Zahvala navijačima koji su nas podržali. Poraz težak, treba izvući pouke. Rekao sam da grupa nije lagana. Samo su u našoj grupi četiri momčadi koje su prošle skupinu na Euru prije godinu i pol dana. Nema lakog protivnika. Pogotovo nama, svi su nabrušeni jer im stižu viceprvaci svijeta. Mi ako nećemo biti ozbiljni i motivirani kao na Svjetskom prvenstvu i ako nećemo dati još više od sebe, nećemo ni dobro proći."

Navijači su na društvenim mrežama nakon utakmice uglavnom za poraz okrivili obranu i vratara Lovru Kalinića, no izbornik nije otišao u tom smjeru.

Lovri je jučer bilo najteže.

"Neću ja sad govoriti je li kriv Lovre Kalinić ili Luka Modrić ili netko treći. Kriva je ekipa, ekipa je izgubila. Hrvatska je izgubila. To je bila moja odluka. Ja imam povjerenja u njega. Nažalost, primili smo dva gola. To je tako, jednostavno nije branio zadnjih 4-5 utakmica. To je bila naša odluka i iza nje stojimo."

Iduća utakmica na rasporedu je 8. lipnja protiv Walesa u Osijeku. Potom slijedi nova pauza pa susreti protiv Slovačke i Azerbajdžana u rujnu. U listopadu ćemo imati priliku osvetiti se Mađarima, slijedi zatim gostovanje kod Garetha Balea i društva, a kvalifikacijski ciklus zatvorit će utakmica sa Slovačkom 16. studenog.