Dinamo dao sve od sebe, ali ispao nakon produžetaka

Tek nakon produžetaka Benfica je opravdala status favorita i slomila otpor Dinama te se plasirala u četvrtzavršnicu Europske lige.

Domaći trener Bruno Lage nemalo je iznenadio izborom startne momčadi. Izostavio je najtalentiranijeg i najskupljeg igrača Benfice (120 milijuna eura!?), 19-godišnjeg Felixa. poziciju napadača Lage je postavio veznog (krilnog) igrača Rafa Silvu. Još je veće iznenađenje bio odabir druge špice. Umjesto očekivanog 34-godišnjeg Brazilca Jonasa, uvrstio je u sastav 19-godišnjeg Jotu. Izgledalo je kao ogroman ustupak Dinamovim ambicijama...

Kao i u Maksimiru, Benfica je imala dominatan posjed lopte (60:40). No, ''vlasništvo lopte'' Portugalci nisu znali konkretizirati. Prvi pokušaj prema Dinamovim vratima zabilježen je tek u 23. minuti susreta (Živković visoko povrh vratiju).

U prvih 40-ak minuta bila je ovo vrlo opskurna nogometna predstava. S puno tehničkih pogrešaka, nepreciznih dodavanja. Dinamo je posve limitirao napadačku igru Benfice. Ali, i vlastitu. Prvu loptu prema suparničkim vratima nogometaši hrvatskog predstavnika uputili su u 51. minuti utakmice (Olmo).

Napadački nedorečenu igru svoje momčadi Lage je revitalizirao u nastavku susreta, ubacivši u igru iskusnog Jonasa, a Rafa Silvu vratio je na ''prirodnu poziciju''. A u 62. minuti Lage je ubacio u arenu i posljednjeg jockera – Joao Felixa. Isplatilo mu se. Benfica je stigla do vodstva u 71. minuti. Rafa Silva je loptu glavom spustio Jonasu na nogu, a Brazilac je precizno pogodio Dinamovu mrežu sa 16 metara.

Benfica je nastavila s napadima, ali se Dinamo do konca 90. minute obranio. Uslijedili su produžeci, no vrlo brzo Benfica je stigla do željenog pogotka. Već u 93. minuti stoper Ferro je pogodio s 20-ak metara za 2:0.

Dinamo se mogao vratiti u igru za četvrtfinale u 95. minuti, ali je Gojak s pet metara promašio suparnička vrata.

A onda, u završnici prvog produžetka počeo je konačni rasplet i Dinamov pad. Prvo je Stojanović nepotrebno dobio crveni karton, a odmah potom Grimaldo je udarcem s 20-ak metara iskosa iznenadio Livakovića.

Za popravak dojma i počasni pogodak ''modrih'' imao je priliku i Atiemwen, ali je u 111.minuti promašio ''zicer''.

IZ MINUTE U MINUTU

Nogometaši Dinama večeras u Lisabonu (21.00) protiv Benfice igraju jednu od najvećih utakmica u novijoj klupskoj povijesti. Hrvatski prvak lovi četvrtfinale Europske lige s jednim golom prednosti iz Zagreba (1:0)

BENFICA - DINAMO 3:0

BENFICA: Vlachodimos - Almeida, Dias, Francisco Ferreira Ferro, Ribeiro - Pizzi, Gabriel, Fejsa, Živković - Joao Filipe Jota, Rafa Silva

DINAMO: Livaković - Stojanović, Theophile, Dilaver, Rrahmani - Moro - Kadzior, Gojak, Olmo, Oršić - Petković

Kraj utakmice

111 - Perić je ostavio povratnu za Nigerijca koji je sjajno prošao dvojicu braniča Benfice, a zatim u situaciji 'jedan na jedan' s Vlachodimosom plasirao i gađao desni kut, ali je promašio čitava vrata!

106 - počeo je drugi produžetak

105 - Grimaldo je pucao s oko 25 metara iskosa, a lopta je dobila neku čudnu putanju i prevarila Livakovića na golu

97 - Izašao je Amer Gojak iz igre, a ušao je Iyayi Atiemwen

96 - Oršić je lijepo ubacio u peterac, a ondje je Gojak potpuno sam i neometan mlako pucao, a lopta je otišla u gol-aut!

94 - Loša je bila reakcija dinamovaca, Olmo i Theophile-Catherine nespretno su pokušali izbiti loptu izvan šesnaesterca koja je došla do Ferreire, a branič Benfice obranio je s oko 25 metara i neobranjivo pogodio mrežu Modrih..

91 - počeo je prvi produžetak

90 - igrat će se još 4 minute pa produžetci

86 - izašao je Bruno Petković, zamijenit će ga Mario Gavranović

80 - Jonas je ponovo opalio sa 20 metara, a Livaković se još jednom istaknuo sjajnom intervencijom

76 - sjurio se Rafa Silva, ubacio, Rrahmani spašava ispred Felixa u zadnji tren

75 - izlazi Kadzior, a ulazi Šitum

71 - ipak ne, zabio je Jonas sa 15 metara za vodstvo domaćina

70 - još samo 20-ak minuta moraju izdržati Modri

62 - Izašao je Jota, a ušao je Joao Felix

62 - opalio je Silva sa 20 metara, lopta ide pored stative

51 - raspalio je Olmo iskosa sa 20 metara, brani Vlachodimos

50 - Benfica pritišće

46 - dvije izmjene, u svlačionici su ostali Yuri Ribeiro i Andrija Živković, a priliku dobivaju Alex Grimaldo i Jonas

46 - počeo je drugi dio

45 +3 - kraj prvog dijela

41 - raspalio je Rafa Silva sa 19 metara, Livaković spašava Dinamo

38 - prva opasna situacija, tukao je Pizzi sa 13 metara, Livaković siguran

35 - spasio je Livaković ispred Jote u zadnji tren

30 - Dinamo je zaustavio domaćina u prvih pola sata

22- Oršić je prošao po lijevoj strani i ubacio za Petkovića, a napadač Modrih je u duelu pao u kaznenom prostoru, no njemački sudac dosudio je prekršaj za Benficu

20 - Benfica pritišće, ali obrana Dinama je sigurna i pravovremena

8 - Kadzior je lijepo prošao po lijevom boku i izborio prekršaj, a nakon njegovog slobodnjaka Oršić s pet metara nije uspio doći do pozicije za udarac

6 - Benfica zasad vodi glavnu riječ, Jota je stvorio male probleme obrani Dinama, a Rrahmani i Dilaver uspjeli su riješiti tu situaciju

1 - počela je utakmica