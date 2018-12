Domagoj Vida je u velikom intervjuu za Sportske novosti komentirao razne teme, a jedna od njih bila je i kontroverzni video zbog kojeg se našao u problemima za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Ipak ste otvorili profil na Instragamu. Dugo ste odolijevali?

- Savjetovali su mi da se tako spojim s ljudima. Iako nisam neki veliki ljubitelj toga.

U Rusiji vas je jedan video s Ukrajincima skoro skupo koštao?

- To su drugi stavili, nisam toliko lud.

Taj video nakon pobjede nad Rusijom zapravo nije bio problematičan, nego zlonamjerno protumačen. Od vaše šale s prijateljima u Ukrajini nastala je cijela međunarodna drama.

- Da sam bio upoznat s cijelom pričom o pozadini tog uzvika (Slava Ukrajini, nap. a.), ne bih ga upotrijebio. No posljednje tri godine moga boravka u Ukrajini stalno se to vikalo, na stadionima, u gradu... Nisam znao točno što to znači. Nisam imao pojma da se koristilo u ratu. Nikome nisam mislio ništa loše, pogotovo ne ruskoj naciji. Ispričao sam se.

Kako ste doživjeli kad su vam zviždali na polufinalu?

- Nije mi smetalo, dapače, bilo mi je dodatni motiv da budem još bolji. Stvarno nisam ništa loše mislio i htio sam pokazati da me to ne dira. Da sam bio kriv, da sam se osjećao krivim, da sam to radio namjerno, sigurno bi me više potreslo. Ja sam čovjek iz naroda i svugdje imam prijatelje.