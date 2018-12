Ima li razloga za paniku: čak 12 hrvatskih nogometaša, kandidata za A ili U21 reprezentaciju daleko su od prave minutaže

Trebamo li paliti alarme ili je to samo negativan trend koji neće potrajati? Ovog časa čak dvanaestorica kandidata za A i mladu reprezentaciju ne igraju u klubovima, ili imaju nedovoljnu minutažu da bi iskazali koliko vrijede, a još su neki na rubu da im ime bude zabilježeno u toj neslavnoj kategoriji.

Dok se dičimo s Lukom Modrićem kao najboljim na svijetu, Ivanom Rakitićem ili Marijom Mandžukićem zbog impresivnih karijera, popriličan kontingent mladog vala zapeo je u slijepoj ulici, mnogi daleko od jedine scene na kojoj se moraju iskazati - travnjaka.

Premda 2019. ne može biti kao godina čiji posljednji dani upravo cure jer se u njoj neće održati Svjetsko prvenstvo, mnogima će determinirati budućnost. Vatreni u kvalifikacijama za Euro traže šansu da 2020. još jednom podignu naciju na noge, a U-21 vrsta nakon 14 godina igra na skupu najboljih na kontinentu s izgledima da se prvi put probije na Olimpijske igre. Na kojima mogu nastupiti igrači rođeni 1. siječnja 1997. i mlađi.

Za te izazove i Zlatko Dalić i Nenad Gračan traže što spremnije igrače i zato će brojni koji pretendiraju na poziv u reprezentaciju morati ovog siječnja dobro promisliti je li im pametno ostati na adresama na kojima ih tretiraju kao popunu broja ili im je bolje potražiti klub u kojem će postati protagonisti.

Nakon oproštaja Mandžukića, Ćorluke i Subašića, izbornik A vrste već je uvođenjem Brekala i Vlašića započeo redizajn “nacionalnog ponosa”, no godinama su u reprezentaciji igrači koji se i dalje nisu etablirali, još uvijek u pravilu sjede na klupi i povremeno dobiju šansu. U naletu Gračanova mladog vala, generacija rođenih 1995, pa i ranije, pred ozbiljnim je zadatkom da napravi korak dalje.

To će biti jednostavnije pojedincima koji imaju status u klubu, poput Matea Kovačića ako ga Sarri ​i dalje bude forsirao u Chelseaju, Filipa Bradarića, koji je jedan od nositelja igre Cagliarija, ili Tina Jedvaja s dobrim rejtingom u Leverkusenu, no nekima bi 2019. mogla biti vrlo važna, pa i presudna. Od igrača koji možda samo privremeno nisu imali poziciju u prvoj postavi, kao što su Matej Mitrović u Club Bruggeu i Mario Pašalić u Atalanti, do nekolicine čije karijere može spasiti jedino promjena adrese, nova šansa i entuzijazam.

Marko Pjaca i Marko Rog još uvijek imaju nestabilno tlo pod nogama i gotovo su u svakom prijelaznom roku goruća tema. Dečki koji su već trebali postati barjaktari ambicija Vatrenih stoje ovako: Pjaca je igrao poprilično, a onda ga je trener Stefano Pioli počeo stavljati sve manje, a Gazzetta dello Sport piše da ga Viole neće otkupiti. Možda to još nije definitivno jer Pjaca ima igračke kapacitete kojima je kadar iskočiti i u nekoliko susreta sve promijeniti, ali pitanje je dokad će se zadržati u Firenci. Klub ga sigurno planira držati do ljeta. No, ako ga Fiorentina zaista nema namjeru uzeti za stalno - a to bi morao raščistiti odmah - najmudrije bi mu bilo otići istog časa.

Nije presudno ime kluba, ključno je da se konačno razmaše, iskaže sav potencijal, stekne samopouzdanje, koje mu nedostaje, popravi rejting u reprezentaciji, a napravi li to, zašto ne, igrat će i na prestižnijim adresama nego što je danas Fiorentina. Istina, prema informacijama koje imamo ustrajat će da se izbori u glavnom gradu Toscane. Marko Rog spominje se kao moguća akvizicija - upravo Fiorentine!

Dalić će skenirati europske utakmice i vagati kome je mjesto u nacionalnoj vrsti, a kome nije, na temelju najave da igrači koji ne igraju više neće dobivati pozive, ali još veći problem ima Nenad Gračan. Čak desetorica nogometaša koji se nadaju ili ih izbornik vidi na Euru U-21 - od pojedinih nositelja poput Alena Halilovića i Duje Ćalete-Cara do drugih čije su izjave da bi ih se šef struke mogao sjetiti - jesen su već zaboravili jer u njoj nisu imali što zapamtiti.

Toliki broj mladića čija je sudbina glancanje klupe ili čak tribina prvo mora zabrinuti njih same, a onda i Dalića i Gračana, jer u pitanju su dečki koji trebaju biti perspektiva našeg nogometa. Ni sigurnost ugovora ni ime kluba koje nekome može imponirati nisu pravi odgovor za onoga tko istinski namjerava izgraditi karijeru i opravdati težnju da bude reprezentativac. Zbog takve mase “problematičnih” izbornici se neće lako držati teze “tko ne igra, nema ga na popisu”.

Na sve strane pršti optimizam o velikim ambicijama Vatrenih, starijih i mlađih, računa se na siguran proboj na Euru 2020. i mašta o Olimpijskim igrama. Vrhunske domete ne mogu ostvarivati rezerve po klubovima. Zato nam se čini kao logična preporuka mnogima da potraže druge adrese. Kroz posudbu ili transfer.