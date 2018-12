Djelić Hajduka u borbi za klupski naslov prvaka svijeta! Dr. Rakić: Argentinci su nam plakali u hotelu kad smo ih izbacili

Djelić Hajduka u borbi za klupski naslov prvaka svijeta! Al Ain je senzacionalni pobjednik nad River Plateom i igrat će u finalu u Abu Dhabiju.

Svi znaju da ih vodi Zoran Mamić koji je tamo naslijedio Zlatka Dalića, ali malo tko ide za tim da je u Mamićevu stožeru i Splićanin dr. Jurica Rakić, dugogodišnji liječnik u Hajduka i u reprezentaciji, a jedan od fizioterapeuta je također iz Splita, Božo Šinković, ranije je dugo bio angažiran u rukometu:

– To je moj Božo s Gripa, ja sam ga uzeo, osim što je sjajan stručnjak i torcidaš je, s istočnog dijela tribina Poljuda. Veliki navijač Hajduka. A donedavna je ovdje drugu momčad vodio Joško Španjić – javlja nam dr Rakić.

I, kako vam je u Mamićevu stožeru? Slavite veliki uspjeh?

– Veliki je uspjeh i vrlo smo sretni. Navijači Rivera su plakali, bilo ih je čak oko 5000 ovdje, došli su kod nas u pustinju i sretnem neke face u hotelu poslije utakmice, plače čovjek od tuge kao ljuta godina. Oni su kao mi iz Dalmacije, pogodilo ih, emotivni su, njima je svijet propao. Naši su pak slavili, naravno, bilo je veselo, to je senzacija da je Al Ain u finalu, ali ne može se to usporediti s nekim našim, splitskim slavljima. Da, krenulo nas je neviđeno, tukli smo Novozelanđane, pa Tunižane i sad argentinski River, prvake Južne Amerike. Tko bi to rekao...

A Zoki Mamić i kolege?

– Nadasve smo vrlo profesionalni. Zezamo se u slobodno vrijeme, svatko drži strogo svoje, obojeni smo svatko svojim bojama, gorljivi smo navijači i ovdje, oni u modro, ja i moji u bijelo. Ja gledam sve utakmice Hajduka, moj “physio” Božo je baš s istočne tribine, mi gledamo sve utakmice i patimo i nadamo se boljim danima. Uz Mamića su pak Damir Krznar, Alen Peternac, Miralem Ibrahimović, a drugu momčad vodi Željko Sopić. Mamić je zadržao sav moj liječnički stožer kad je odlazio Zlatko Dalić, a on dolazio. Sa mnom su fizioterapeuti, rekoh, naš Splićanin Božo Šinković, te Marin Polonio iz Rijeke i Ivica Oršolić iz Vinkovaca.

Kolika je premija?

– E, sad svi pitaju kolika je premija, koliko će nam zlata šeici dati, ne valja o tome govorit. A da znamo kolika je, ne znamo. Naime, nitko ovo nije očekivao! Mi jesmo osvajači duple krune u Emiratima, u ovaj turnir smo uskočili kao domaćini. I igrali smo na svom stadionu, ali finale selimo u Abu Dhabi. Kad pitate za premije, kašlju i ovdje, kasne za duplu krunu, nećete vjerovati! Ali, doći će. Ne žalim se. Uostalom, svi smo ovdje došli da dobro zaradimo i zbog toga ovdje radimo. Neće uteć.

Imate i neke strance u momčadi, kakav je red veličine u plaćanju?

– Smiješ imati četiri stranca i još jednog iz Azije. Ovdje je došao i Doumbia što je bio u Dinamu, a prvi nam je igrač Šveđanin Berg, imamo jednog Japanca i jednog iz Egipta, dobra smo momčad. Došao nam je i Brazilac Caio, klasni igrač i pojačanje. Prvaci svijeta? Zvuči ludo... Koliko Berg ili Caio mogu imati? Pa, dva, možda tri milijuna eura godišnje. Nemaju to svi. Veliki je raspon. Trener? Imat će kao i najbolji strani igrači, nesumnjivo. I ja sam zadovoljan, makar medicinari nemaju baš toliko.

Krenuli ste odavna u inozemstvo...

– Bio sam i u Hajduku u godini pauze, najprije sa Slavenom Bilićem u Moskvi, pa sam se vratio u Hajduk i onda kod Bilića u West Hamu kao medicinski savjetnik u Londonu. Zlatko Dalić me poveo ovdje, a Mamić ostavio i sad sam već tu par godina.

Vlasnici su sigurno zadovoljni?

– Naravno, naš predsjednik kluba je i dopredsjednik države Emirata Mohammad bin Zayed Al Nahyan. To bin Zayed znači da je sin od Zayeda, pokojnog osnivača Ujedinjenih Arapskih Emirata. Brat mu je predsjednik države. A obitelj Al Nahyan sve drži i najutjecajniji su. Svi su oni iz Al Aina. Zato naš klub ima nadimak The Boss. Gazda!

A što na arapskom znači Al Ain?

– Ain znači oko, ali u nekom kontekstu može značiti i izvor vode.

A snagu daju izvori nafte?

– Dobro se živi, ali ne namjeravam još dugo ostat. Fali mi more, mi smo ipak dovoljno duboko u pustinji da mi fali naš zavičaj. Je, išao sam zaradit, ali sad se i to bliži kraju.

Kako vam je u poslu, kako se živi, kolike su temperature?

– Sad je najugodnije doba godine, oko 18 do 20 stupnjeva, a već u ožujku počne pakao, preko 50 stupnjeva. Budući da nam momčad dobro trči, zeza me Peternac. Kaže mi, dali ste, doktore, sigurno ono što ste davali hajdukovcima kad ste nas gazili. Da, bilo je i to doba kad je Hajduk pobjeđivao... Zafrkancija je to, nemam što davati, nego moraš odredit funkcionalni status igrača pod ovdašnjim, specifičnim uvjetima i napravit točno dozirana opterećenja. Uloga liječnika, medicinskog tima je vrlo značajna i cijenjena.

Želimo vam i titulu prvaka u finalu, djelić Hajduka na krovu svijeta!

– Kako je počelo, tko zna! Kad smo prošli Novozelanđane, pa sad River... Dobra smo momčad, ali pomalo, nemojmo pretjerivati. Pokušat ćemo, to je sigurno – priča nam dr. Jurica Rakić.