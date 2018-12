Totalno rasulo u Rijeci: najbolji igrači ne pristaju na smanjenje ugovora, kreće zimska rasprodaja

Rujevica je utonula u idilu blagdana, igrači su se brže-bolje nakon otkazane utakmice u Koprivnici razišli svojim kućama. Na zasluženi odmor. Momčad i novi trener Igor Bišćan odradili su u završnici jeseni svoj dio obveza za čistu peticu, do kraja siječnja na klupskoj je operativi da odradi ništa manje važan dio posla zimskog mercata. Iako bi Rijeka najviše dobila u konkurentnosti Dinamu ostankom sadašnje igračke garniture. No, to je, čini se, teško izvedivo, piše riječki Novi list.

Riječani se ponovno okupljaju 2. siječnja, na Rujevici će vježbati do 10. siječnja kada putuju na desetodnevne pripreme u Portugal, a već 30. igraju odgođenu utakmicu sa Slaven Belupom. Vremena je malo, kako za igrače, tako i za upravu. Valja promtno djelovati, posebice u trenutku kad je momčad opet dobila na vrijednosti.

Što to konkretno znači u praksi? Nije tajna da Rijeka živi od prodaje, a Damir Mišković rejting drugog kluba u državi održava po principu jeftine kupnje i što veće prodaje, uostalom, kao i većina klubova sličnog potencijala u tržišnoj utakmici. Na Rujevici ne kriju da je prvi u izlogu za prodaju Heber Araujo dos Santos, prvi strijelac kluba s devet pogodaka i ponajbolji igrač, koji se dolaskom Bišćana opet razbudio, golovima i majstorijama zapalio tribine.

Duplo više

Heberu ugovor istječe 2020. godine. na Transfermarktu vrijedi tri i pol milijuna eura i na Rujevici su mišljenja da je sada idealno vrijeme da se Brazilčevom prodajom popuni klupska blagajna. Brazilac je na Rujevicu stigao sredinom 2017. godine, bio jedan od najzapaženijih igrača lige i njen drugi strijelac iza Soudanija sa 16 golova.

O njegovu odlasku dosta se špekuliralo prije nekoliko mjeseci, a Dinamo je proglašen najvjerojatnijom destinacijom. No, u klubu su istakli duplo veću cijenu od one Transfermarkta, točno sedam milijuna eura. Kupac nije važan... No, u sadašnjoj sitaciji na Rujevici bi vjerojatno bili prezadovoljni i svom prvom »topniku« zeleno svjetlo dali i za puno manji iznos između četiri i pet milijuna eura.

Grahovac odlazi?

Slična je pozicija još dvojice stožernih igrača »bijelih«, ljubimca publike Leonarda Žute i kapetana Alexandera Gorgona. Obojici ugovori istječu 15. lipnja iduće godine, a nove, navodno bitno "srezane", nisu potpisali. Na ljeto postaju slobodni igrači i sad je zadnja prilika da se nešto utrži i na njima dvojici.

Srđan Grahovac prvi je igrač kojemu prestaje ugovor o posudbi i to već 31. prosinca ove godine. Pitanje je hoće li Rijeka produžiti suradnju s igračem koji je u posljednje vrijeme pao u drugi plan. Na ljeto iduće godine ugovori ističu i Joau Escovalu, Dariju Čanađiji te jednoipolgodišnja posudba Antonija Mirka Čolaka. Naravno da od punjenja klupske kase ovisi i mogućnost otkupa Čolakovog ugovora od Hoffenheima. Rijeka ima pravo prvokupa, a to bi je neslužbeno moglo stajati oko milijun eura što je u sadašnjoj situaciji izgleda prevelik zalogaj. Pitanje je mogu li »bijeli« ući u takvu investiciju.

Sve u svemu, Rijekina kancelarija i struka imaju ovih blagdana dosta posla u ispitivanju bila i želja tržišta. Vrijeme upita je otvoreno, a o eventualnoj prodaji ovisit će i popunjavanje momčadi. Za Bišćana bi najveće proljetno pojačanje ostanak sadašnje garniture na okupu. Momčad koja pobjeđuje se ne mijenja, ali realnost Rijeke je nešto drugo.